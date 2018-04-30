国家信访局局长：运用好微信等新平台 畅通信访渠道

原标题：国家信访局局长：进一步运用好微信等新平台，畅通信访渠道

作者：张璁/人民日报

人民日报4月30日消息，党的十九大擘画了新时代发展的宏伟蓝图，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。站在新起点，全国信访系统自觉用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，奋力在新时代书写为党分忧、为民解难的新篇章。记者就此专访国务院副秘书长、国家信访局局长舒晓琴。

记者：请您谈谈信访系统干部学习十九大精神，并在工作中实践以人民为中心的发展思想？

舒晓琴：党的十九大精神博大精深，需要全面深入系统地理解和把握。学习贯彻党的十九大精神，是全国信访系统当前和今后一个时期首要的政治任务。我们坚持以学懂为基础。按照习近平总书记提出的“全党来一个大学习”的要求，聚焦新时代、新思想、新论断、新目标、新要求，在全国信访系统组织开展了内容丰富、形式多样、全面覆盖的学习宣传活动，深刻领会、准确把握党的十九大精神的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义，增强真学真懂真信真用的政治自觉和思想自觉。坚持以弄通为重点。把学习党的十九大精神与学习贯彻习近平总书记对信访工作作出的一系列重要指示精神紧密结合起来，深入系统学、融会贯通学、联系实际学，更好地把握习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络、科学体系、精神实质，并自觉用以指导新时代信访工作实践。坚持以做实为关键。党的十九大报告字里行间自始至终贯穿了以人民为中心的发展思想。习近平总书记深刻指出，信访工作是“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作”。信访反映民生，民生关乎民心，民心连着党心。信访系统学习贯彻党的十九大精神，就是要坚持以人民为中心，在工作中始终站稳群众立场、贯穿群众路线、强化群众意识，把群众的小事当成自己的大事，从接待好每一次来访、处理好每一封来信、化解好每一个积案做起，面对面、心贴心、实打实地为群众排忧解难，把以习近平同志为核心的党中央对人民群众的关心关爱传递好，用实际行动诠释以人民为中心的发展思想，不断厚植党执政的群众基础。

记者：新时代的信访工作制度改革将有什么新特点？

舒晓琴：今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，做好改革工作意义重大。习近平总书记指出，改革只有进行时，没有完成时。推进新时代的信访工作制度改革，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央全面深化改革领导小组第二次会议精神，以社会治理创新为动力，深入贯彻中央关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见，继续打造阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升信访工作专业化、法治化、信息化水平。

围绕信访工作专业化，我们深入贯彻落实党的十九大关于加强和创新社会治理的重大部署，创新机制方法手段，狠抓信访工作规范化的制度体系、精细化的管理效能、多元化的社会参与，不断加快信访工作专业化升级步伐。围绕信访工作法治化，我们深入贯彻落实中央关于全面依法治国的要求，加快信访法治化建设，抓好中央加强信访法治化建设意见的落实，善于运用法治思维和法治方式做好信访工作，坚持在法治的轨道上、法律的框架内行使职权、化解矛盾，真正把信访纳入法治化轨道。围绕信访工作信息化，我们深入推进大数据技术应用，积极研发信访业务智能辅助系统，以智能化助力信访基础业务规范化，去破解长期以来制约信访工作发展的一些瓶颈性难题，不断提升服务群众的能力和水平。

记者：党的十九大作出了“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大政治论断，请问信访工作如何适应这一主要矛盾的变化？

舒晓琴：党的十九大作出的社会主要矛盾新变化这一重大政治论断，是关系全局的历史性变化。信访是社会矛盾的综合反映，随着人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境方面的要求日益增长，信访矛盾也会呈现新的变化和新的特点。因此，进一步研究社情民意新情况新动向、信访矛盾新特点新规律和信访群众新要求新期待，增强做好新时代信访工作的前瞻性、系统性、针对性，是我们义不容辞的使命。

在健全完善群众诉求表达机制上，我们进一步运用好微信、手机APP、视频终端等新平台，畅通信访渠道、充分反映社情民意、主动接受群众监督，实现以公开促公正、用透明赢信任。在依法及时就地解决信访问题上，我们继续深入推进领导干部接访下访，加强和改进初信初访办理，进一步强化责任落实，切实把问题解决在初始、化解在属地，努力让群众“最多只跑一次”。在构建矛盾多元化解工作格局上，我们进一步健全完善党委领导、政府主导、多方参与的工作机制，鼓励和支持不同领域、不同行业具有专业知识和群众工作经验的同志参与信访工作，在情理法的结合中更好地解决问题、化解矛盾，实现工作效果与社会效果的有机统一。在注重源头预防和化解矛盾上，我们深入开展矛盾纠纷排查化解，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。特别是要充分发挥信访部门职能作用，紧紧围绕保障和改善民生，及时梳理分析群众关注的热点焦点难点问题，为完善政策措施、改进工作提出意见建议，让改革红利不断转化为民生利好。

（原题为《新时代信访工作踏上新征程》）