黑猫投诉携微博发起黑猫挑战 王丽坤等引领关注消费

4月23日，新浪旗下黑猫投诉平台联合微博故事正式发起#黑猫挑战#，活动甫一推出，立即引发了广泛关注。王丽坤、张俪、胡静、陈正飞等明星的强势加入，更是掀起了全民跳“黑猫舞”的热潮。

截至4月30日上午，#黑猫挑战#微博话题阅读量超711万次，覆盖超7000万人次。其中，80后、90后成为#黑猫挑战#活动主力军。这也是继黑猫投诉与绿植领养合作送书签活动之后又一次走近年轻用户的成功尝试。

王丽坤、胡静、张俪、陈正飞等多位致力于公益事业的明星主动参与#黑猫挑战#，先后在微博发布自己的黑猫舞视频。作为公众人物，他们始终热心公益并积极践行，此次更是希望借助#黑猫挑战#，向粉丝和大众传达正能量，共同呼吁关注消费环境，关注消费者权益。

2017年度，微博平台上累计有超过百万用户发布了投诉相关微博。在此契机下，新浪网和微博联合推出消费者服务平台——黑猫投诉。通过黑猫投诉，消费者随时反馈消费过程中遇到的各种问题，依靠海量的企业库及极具影响力的各领域专家，消费者的诉求可以得到快速的反馈和专业的指导。

#黑猫挑战#只是黑猫投诉的一次跨界尝试，希望通过多元的方式，让不同年龄、不同行业的人都能主动来关注消费。强化“每个人都是消费者”“人人为我，我为人人”的概念，从而推动全社会范围内的消费体验的优化，保障消费者权益得以实现。