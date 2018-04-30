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滴滴被打乘客深夜发声:一夜没合眼 将用素材还原真相

滴滴被打乘客深夜发声:一夜没合眼 将用素材还原真相
2018年04月30日 06:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月30日凌晨消息，声称被滴滴快车司机殴打的乘客张桓深夜在微博发声称，“几乎一天一夜没合眼了，回酒店整理素材还原真相”。

　　张桓昨日在微博发文称遭遇“滴滴打人”，认为滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了，建议微博公开道歉，并称将卸载滴滴，“贱卖”滴滴的所有投资。滴滴方面对此表示致歉，并称将垫付全部医疗费用，同时全力配合警方调查处理。

　　但张桓又质疑称，滴滴已经把肇事司机电话找到并给了派出所，但滴滴和派出所都无法把打人司机给传唤到派出所。

　　而滴滴方面则又公布了事件背景和过程。滴滴方面公布的信息与张桓的描述存在不一致的情况，比如根据张桓的描述，司机接错人后不取消订单致使自己无法再叫车。而滴滴公布的信息显示，司机在接错人后提出取消订单并不收费用，但乘客表示要举报司机，并带有侮辱性词汇，冲突升级。此外，司机还在事件过程中曾投诉该乘客醉酒。

　　对于滴滴公布的信息，张桓再次表示，“看到了滴滴公关的一些泼水脏文，坚定了我的决心，我今晚会公布被打视频，以及滴滴的谎言。”

　　昨晚8点半，张桓在微博发声，称正在做伤情鉴定，晚上回到酒店公布更多细节及视频。（韩大鹏）

　　以下为张桓微博内容：

　　南磨房派出所的几位警察童鞋为了#滴滴打人#案件几乎一天一夜没合眼了，当然，也包括我。回到酒店整理下素材还原真正的真相，第一次由衷的为人民警察点赞，敬业、专业。

滴滴乘客打人
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