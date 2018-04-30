快递包装瘦身变绿难点调查：成本高普及较难

朝阳某小区门外废品回收车里堆满了快递包装箱

《快递暂行条例》明天起将在全国范围内正式施行。这一新规对快递包装提出了要求，鼓励使用可降解、可利用的环保包装材料，鼓励企业回收包装材料，以实现包装材料的减量……

如何实现快递包装的减量和绿色化？包装材料又如何能更环保，甚至被回收利用？

北京青年报记者连日来调查发现，在缺少细致的行业操作标准和监管下，快递包装的“瘦身变绿”面临诸多难点。

现状

北京一年消耗包装纸箱6.8亿个

国内快递量近年来快速增长，根据国家邮政局的数据，2010年全国快递业务量为10亿件，现今这一数字已经发展到400亿件。快递量几何级增长的同时，快递包装所需的包装箱、胶带等物品的消耗量也十分惊人。中国再生资源回收利用协会一份统计数据显示，2015年，我国一共消耗了99.22亿个包装箱、169.85万米胶带、82.68亿个塑料袋。2016年，北京的快递量为14.17亿件，按照各种包装废弃物比例来测算，约产生包装编织袋2亿个、塑料袋5.64亿个、包装纸箱6.8亿个、胶带11.3亿米。快递包装产生的垃圾问题，开始成为城市治理的一个新难题。

北京市人民政府参事、原北京市市政市容委副总工程师，研究了几十年垃圾问题的北京“垃圾专家”王维平也曾指出，“限制包装”一直是城市治理中没有做好的环节，而这也直接导致城市垃圾难以减量。

北京相关部门一份不完全统计数据显示，全市64个再生资源分拣中心，一年共收集可再生资源560余万吨，其中仅快递包装等纸质垃圾，就达150万吨，占比近四分之一。

“除了废纸，还有废塑料。废塑料主要是快递包装用到的胶带、薄膜、编织袋以及泡沫，快递包装垃圾里这些物品的数量也比较大。”中国再生资源回收利用协会副会长兼秘书长潘永刚指出，快递包装产生的垃圾废弃物，不仅包括大量的快递盒，还包括一些难以环保处理的材料。

“纸渣相对好处理，但胶粘物处理难度非常大。”潘永刚表示，快递包装要“绿”起来，除了快递纸箱要减量之外，还需要对电商和快递企业使用胶带的数量进行限制，并开展可溶性胶带的利用。同时，还需要引导消费者在处理快递包装时“扯下胶带”……这些让包装“绿”起来的诸多条件，要实现起来，显然并不容易。

2018年2月7日，国务院第198次常务会议通过《快递暂行条例》（以下简称《条例》）。《条例》的第一章总则里，就对快递的包装做出说明，“国家鼓励经营快递业务的企业和寄件人使用可降解、可重复利用的环保包装材料，鼓励经营快递业务的企业采取措施回收快件包装材料，实现包装材料的减量化利用和再利用”。《条例》将从今年5月1日起正式施行。

此外，今年2月原国家质检总局、国家标准委发布的《快递封装用品》新国标，也首次明确提出“快递包装袋宜采用生物降解塑料”，并相应增加了生物降解性能要求等。

国务院令、新国际，究竟会给快递包装带来什么实质影响？北京的绿色快递发展，是否也会有进一步推进？

“做好了，快递也可以是高精尖”。今年4月份，在北京市发改委举办的一场企业“一对一”服务会上，当被问及“北京物流快递将如何发展”时，市发改委相关负责人也明确表示，未来将规范快递行业，促进该行业更加绿色健康地发展，并形成一整套标准和规范。

那么快递包装该如何“瘦身变绿”，又面临哪些难点？北京青年报记者就此展开调查。

调查

快递包装盒与生活垃圾不分类 难以回收再利用

外包装塑料袋、纸箱、填充物、商品自带包装……当一件快递送到手上时，网购者要逐一拆开这些包装，而拆完之后，这些包装往往成了垃圾，被丢弃。

“一般情况下，快递包装盒都被随手扔掉。现在愿意把纸箱子攒起来卖废品的居民以中老年人为主，很多年轻人都是随时丢到垃圾箱。”据朝阳区望京某小区的张姓保洁员观察，小区居民大多把快递包装盒连同生活垃圾一起丢弃。另一位常年在华腾园小区收废品的赵先生表示，华腾园一共有13栋居民楼，每天从垃圾里挑拣出来的废品中，80%都是网购的快递包装盒。

不仅仅是生活小区，北京高校里的垃圾，也同样是快递包装盒的“天下”。“宿舍楼的垃圾箱都快被快递包装盒占领了。”一位高校学生宿舍管理员告诉北青报记者，被学生们拆完就丢的大大小小的快递包装盒，已经成为高校垃圾里的一大主力。

“我一般拿到快递，拆掉的包装纸盒就直接扔了。”北京某高校颜姓同学说，快递的包装纸盒粘满胶带不干净，有时候还会被压得皱皱巴巴，因此每次他都直接扔掉。在随机采访中，大部分同学都表示与这位颜同学的处理方式一样。

“快递包装盒回收的难点在于胶带。”一位快递行业人士表示，大部分快递盒因胶带的影响并不能实现回收，“缠上透明塑料胶带的纸箱，在造纸厂打纸浆时，胶带的黏胶会影响过滤器工作，从而造成机器损坏，所以回收时缠有过多胶带的纸板箱，会全部被丢弃。”

该人士透露，除了胶带对回收的影响之外，纸盒、塑料这些原本可回收的快递包装，如果和其他生活垃圾混在一起，被污染后也将无法再回收。

网络卖家“不惜成本”包装 不知何为绿色包装

“有些商家包装得实在太夸张，有必要包那么多层么？拆着都费劲，还产生一堆垃圾，特别不环保。”正如一位经常网购的淘宝买家所言，快递包装能否绿色减量，在大量产生快递包装的网购领域，这往往取决于众多商家的意愿。

北青报记者了解到，目前多数网购商品，都由商家自行进行快递包装。而包装是否用心、结实，通常成为买家评价商家的指标之一。所谓的“包装用心”，基本上就等同于用料多、包得严。

“每一个东西都要包到位，因为买家会看我们包得严不严，这会直接影响好评率。如果包不严，产品破损再退回来，我们更不划算。所以对于包装，我们是‘不惜成本’的，能包几层就包几层。”一位长期代购日本、韩国等国家商品的淘宝卖家告诉北青报记者。

一家经营保健品的淘宝卖家也表示，平时打包快递，无论瓶瓶罐罐的大小，都会缠绕至少五圈以上的塑料泡沫纸，里里外外上上下下全部缠上胶带，然后再装纸盒……而这种“不惜代价”的打包，成本究竟是多少？

据一位月销量在1000单左右的母婴产品淘宝卖家透露，一个月大约会用掉约1000个纸盒、15卷胶带、6卷打包防震泡沫。纸盒的成本，根据大小而有所差异，如6号盒（250mm×150mm×180mm）成本为一个1.2元、7号盒（230mm×130mm×160mm）成本为一个0.65元，最小的8号盒成本仅为0.58元。

按这样的成本核算，这位卖家一个月用于纸盒的成本仅800元，加上胶带和泡沫的支出，总的打包成本为1200元左右。“实际上，这个打包成本并不高。所以我们不节省这方面的钱，要包得不严，产品破损更麻烦。”该店家表示。

对于快递包装的绿色和减量化，一位淘宝卖家表示，如果有新型打包材质既方便，又能够保障产品不易破损，以及成本合理的话，自己也愿意考虑使用，“这能解决一些问题，省的我们打包浪费时间，客户拆起来也不费劲”。

“什么是绿色包装？长什么样？我们不知道，没听过，也没见过。”对于是否愿意尝试更加绿色环保的包装，一位网店商家表示，如果未来推行绿色包装，自己最看重的还是成本，“因为快递包装是我们经营的成本之一，如果环保包装材料成本太高，就不大会考虑”。

部分企业试水绿色包装 成本高恐成制约

虽然网购领域包装成“灾”，但是一些快递企业已开始试水“绿色包装”，老牌快递公司以及菜鸟、京东、苏宁等企业，都已有一些探索动作。

申通、中通、圆通等老牌快递企业，近年来开始尝试可重复使用20次-100次不等的带芯片的绿色环保周转袋，以降低周转成本。顺丰快递，目前在中转场地正以可重复使用的帆布袋来代替编织袋，同时其所用的纸箱、文件封、运单、贴纸，均已采用100%可降解的材质。

除此之外，京东的专利防撕袋可以进行循环使用；菜鸟通过智能打包算法技术可以快速将商品长宽高和包装盒承重进行匹配， 从而实现一定的包装减量。

去年，苏宁物流推出了一种可循环利用的共享快递盒“小黄盒”，只需要拉开一枚绿色封箱扣，便能打开盒子取出快递。“小黄盒”不使用任何胶带，快递员可以折叠好直接带走。据了解，这一共享快递盒，至少可以折叠使用60次。

苏宁北京物流副总经理石朋飞介绍，目前全北京投入使用的共享快递盒一共2万个，今年计划将投放量增加到10万个。石朋飞算了一笔账，这10万个共享快递盒反复使用，一年至少能节省700万只传统纸箱。如果按照每个纸箱120g，生产1吨纸需要20棵树来计算，700万个纸箱需要840吨纸，相当于能保护16800棵树木。

虽然部分企业对快递包装的绿色化有所探索，但是相关企业负责人也坦言，新型环保材料成本相对较高。“从长远的效益和保护环境的立场出发，企业有责任去推动这件事，但是绿色包装的成本会比一般的包装高很多，全面普及恐怕还是比较难。”

中国快递协会相关负责人也指出，环保材料成本偏高，将成为推进快递业绿色发展的一大难点，“现在面临的最突出、最头疼的问题，就是新型材料成本太高”。

对话

快递包装绿色化面临六大问题

对话人：中国快递协会相关负责人

北青报：快递包装的过度和泛滥，最大的问题出在哪？

快递协会：从我们掌握资料来看，电商平台占的比重很大，种类繁多的快递包装带来的环境问题很严峻。快递业，作为对民生服务业比较重要的组成部分，快递包装的绿色化，除了要强调快递企业的环保意识和社会责任之外，应该要争取到社会各个方面的支持。

北青报：快递包装绿色化还需要哪些方面的支持？

快递协会：从现在来看，有六个突出问题，一是商家过度包装的问题；二是环保意识淡薄；三是行业标准欠缺；四是政府监管不明确；五是环保材料成本偏高，推进难；六是再循环问题，包装回收成本无法覆盖。

现今，绿色化已经成为快递业发展的必然趋势，做起来虽然难，但一定要做下去。比较欣喜的是，主管部门以及社会方方面面现在都已经开始了行动，围绕着快递行业的绿色发展进行变革。

北青报：怎么才能有效地推进快递包装绿色化？

快递协会：快递包装绿色化，其实是社会问题，涉及到所有的消费者，单靠一个企业和一个行业的努力是有限的，需要全行业和上下游以及各个关联方共商、共建、共管，涉及全民环保意识、绿色产业的联动、建立包装循环体系、完善政策标准体系这四个方面。比如包装循环体系，涉及到垃圾的回收，在快递处理的链条上，我们需要将很多措施、手段融合进来。

在政策标准体系上，虽然主管部门已经提出了国标、行标两个标准，但是只有整个产业链能够按照标准进行作业、使用和推广，相关监管部门加强监管，才能得到很好的落实。

本版文/本报记者 林艳 李佳

图片制作/沙楠

摄影/本报记者 汪震龙