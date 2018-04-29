腾讯贵安七星绿色数据中心曝光 将存储最核心大数据

腾讯 贵安七星数据中心施工实景 贵安七星数据中心施工实景

新浪科技讯 4月29日下午消息，4月28日、29日，央视大型直播节目“直播长江”在《新闻直播间》栏目中介绍了腾讯贵安七星数据中心，这是腾讯贵安七星数据中心自开工以来，首次向外界展示施工实景。

腾讯贵安七星绿色数据中心位于贵州省贵安新区，总占地面积约为770亩，隧洞面积超过3万平方米，是一个特高等级绿色高效灾备数据中心，在贵安新区政府的统筹领导下按照腾讯的技术要求建设，未来将用于存储腾讯最核心的大数据。

“未来所有企业基本的形态就是，在云端用人工智能处理大数据。一切有云，有AI的地方都必须涉及大数据，这毫无疑问是未来的方向。”腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾曾经表示，“腾讯一直关注贵州大数据产业的发展，贵州有得天独厚的自然条件，腾讯能够在贵州这样一个大数据产业的福地落地数据中心建设项目，是一件让人开心和振奋的事情。”

直播画面中，百米的小山间开凿出五条山洞，每条山洞的顶部，还有两个方形竖井。这些看似是公路隧道的山洞，是即将用于储存腾讯上万台服务器的特殊仓库。方形竖井则将为“仓库”提供散热、通风功能，提升能源使用率，配合打造绿色数据中心。贵阳凉爽的气候，结合山洞山体结构和岩层物理特性，其气流组织特点会将外部自然冷源源源不断地送入洞内而不影响洞内设备稳定。

在进展最快的2号山洞中，数据处理的核心——IT箱体已进场。箱体里包括IT设备、制冷设备、供电设备等。基于腾讯第四代数据中心技术 T-block，这些设备进洞后，可以像搭积木一样，不需要额外建筑，快速建设成数据中心。

作为腾讯数据中心自主研发的第四代创新技术，T-block是腾讯七星数据中心的主要特色之一。T-block外观是形似集装箱体的“方仓”，由办公箱、供电模块箱、两个IT模块箱、制冷模块箱A和制冷模块箱B由六大模块组成。而通过这些方仓的标准化对外接口，可以实现便捷快速的大规模拼装对接。采用“搭积木”方式，全数据中心建设实现模块化配置及快速拼装，这也是贵安七星数据中心施工全面提速的原因之一。

除了智能化搭建及管理，腾讯贵安七星数据中心还拥有“高隐蔽、高防护、高安全”的特点。“高隐蔽”指中心隐于群山中，核心设备均位于洞内，日常运行无人值守。“高防护”指中心按国家高等级人防标准建设。“高安全”指中心实现了网络、主机、业务 3 级云安全布防，应用人脸识别、安防机器人等人工智能技术，部署无人机入侵防控系统，具有多重安全保障。