知乎新隐私政策:不同意不能用 网友:不如换一键卸载?

用知乎的网友们应该已经发现了新“霸王条款”了吧？

就是知乎的新隐私协议：

这份隐私协议无论是使用APP还是网页，都会弹出来。

如果点击“不同意”的话，就会跳出这个页面：

“我们将按业界成熟的安全标准，采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息。”

点击“知道了”，会回到隐私协议的页面。

也就是说，这份隐私协议，你只能同意，否则没法使用知乎。

这操作也是让网友忍不住吐槽了

纷纷表示，只能卸载了。

不如先来看看，知乎一定要用户同意的隐私协议到底写了啥？

很简单，知乎要收集用户个人信息。

什么个人信息呢？“姓名、性别、年龄、个人资料照片或视频，身份证号码、电话号码、电子邮件、社交账号、身份验证信息、位置信息和日志信息等个人信息”。

知乎要用这些信息干啥呢？

知乎说是为了通过附加功能提升用户体验。主要包括：消息设置、邮件设置、推送通知设置、知乎实验室等。

知乎保证，“目前，除法律法规、法律程序、诉讼或政府主管部门强制性要求外，知乎不会主动公开披露您的个人信息，如果存在其他需要公开披露个人信息的情形，我们会征得您的明示同意。”

最后知乎表示，

“您使用或继续使用我们的服务，即意味着同意我们按照本《隐私政策》收集、使用、储存、共享、转让和公开披露您的相关信息。”

也就是说，收集的用户个人信息，知乎不只可以自己用还可以共享转让，必要时候还可以公开喽~

而在知乎隐私政策全文里，则列出了更为具体的细节。

比如，用户的个人信息可以被知乎共享给关联公司及合作伙伴。

由于“技术的限制”以及“可能存在的各种恶意手段”，知乎“不可能始终保持信息百分百的安全。”

仔细看过这些条款的用户就更怒了。

不能保证安全，还要那么敏感的私人信息。。。。。。

支付宝年度账单默认勾选《芝麻服务协议》的风波让不少用户惊觉自己已经默默地拱手送出了多少次个人隐私。

诚然，相较而言，知乎这次虽然是强制同意，却做到了明确告知。

也符合《中华人民共和国网络安全法》第二十二条中规定的，

“网络产品、服务具有收集用户信息功能的，其提供者应当向用户明示并取得同意”

不过，告知是告知了，但用户其实并没有理解知乎。

还是不知道一个搞知识分享的平台为啥需要这些信息。。。。。。

知乎，你会回答吗？（文/风闻社区 没有故事）