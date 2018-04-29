新浪科技> 互联网 > 正文

知乎新隐私政策:不同意不能用 网友:不如换一键卸载?

知乎新隐私政策:不同意不能用 网友:不如换一键卸载?
2018年04月29日 18:17 观察者网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　用知乎的网友们应该已经发现了新“霸王条款”了吧？

　　就是知乎的新隐私协议：

　　这份隐私协议无论是使用APP还是网页，都会弹出来。

　　如果点击“不同意”的话，就会跳出这个页面：

　　“我们将按业界成熟的安全标准，采取相应的安全保护措施来保护您的个人信息。”

　　点击“知道了”，会回到隐私协议的页面。

　　也就是说，这份隐私协议，你只能同意，否则没法使用知乎。

　　这操作也是让网友忍不住吐槽了

　　纷纷表示，只能卸载了。

　　不如先来看看，知乎一定要用户同意的隐私协议到底写了啥？

　　很简单，知乎要收集用户个人信息。

　　什么个人信息呢？“姓名、性别、年龄、个人资料照片或视频，身份证号码、电话号码、电子邮件、社交账号、身份验证信息、位置信息和日志信息等个人信息”。

　　知乎要用这些信息干啥呢？

　　知乎说是为了通过附加功能提升用户体验。主要包括：消息设置、邮件设置、推送通知设置、知乎实验室等。

　　知乎保证，“目前，除法律法规、法律程序、诉讼或政府主管部门强制性要求外，知乎不会主动公开披露您的个人信息，如果存在其他需要公开披露个人信息的情形，我们会征得您的明示同意。”

　　最后知乎表示，

　　“您使用或继续使用我们的服务，即意味着同意我们按照本《隐私政策》收集、使用、储存、共享、转让和公开披露您的相关信息。”

　　也就是说，收集的用户个人信息，知乎不只可以自己用还可以共享转让，必要时候还可以公开喽~

　　而在知乎隐私政策全文里，则列出了更为具体的细节。

　　比如，用户的个人信息可以被知乎共享给关联公司及合作伙伴。

　　由于“技术的限制”以及“可能存在的各种恶意手段”，知乎“不可能始终保持信息百分百的安全。”

　　仔细看过这些条款的用户就更怒了。

　　不能保证安全，还要那么敏感的私人信息。。。。。。

　　支付宝年度账单默认勾选《芝麻服务协议》的风波让不少用户惊觉自己已经默默地拱手送出了多少次个人隐私。

　　诚然，相较而言，知乎这次虽然是强制同意，却做到了明确告知。

　　也符合《中华人民共和国网络安全法》第二十二条中规定的，

　　“网络产品、服务具有收集用户信息功能的，其提供者应当向用户明示并取得同意”

　　不过，告知是告知了，但用户其实并没有理解知乎。

　　还是不知道一个搞知识分享的平台为啥需要这些信息。。。。。。

　　知乎，你会回答吗？（文/风闻社区 没有故事）

隐私知乎
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有