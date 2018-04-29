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滴滴公布司机打人事件经过：乘客说侮辱词后冲突升级

滴滴公布司机打人事件经过：乘客说侮辱词后冲突升级
2018年04月29日 17:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月29日下午消息，针对乘客@张桓投诉滴滴司机打人事件，滴滴方面公布了事件经过。信息显示，司机在接错人后提出取消订单并不收费用，但乘客表示要举报司机，并带有侮辱性词汇，冲突升级。

　　名为@张桓的微博用户今日发文称遭遇“滴滴打人”，认为滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了，建议微博公开道歉，并称将卸载滴滴，“贱卖”滴滴的所有投资。

　　滴滴方面随后在声明中表示，昨晚收到投诉后，工作人员已经第一时间跟进处置，调查核实订单以及司乘冲突详情，联系乘客代表公司致歉。按照平台安全保障制度，滴滴将垫付全部医疗费用，同时全力配合警方调查处理。

　　但张桓在微博公布事件进展称，称滴滴已经把肇事司机电话找到并给了派出所，但滴滴和派出所都无法把打人司机给传唤到派出所，已委托专业律师跟进此事。

　　滴滴方面刚刚公布了事件背景和过程。滴滴公布的信息显示，司机在接错人后提出取消订单并不收费用，但乘客表示要举报司机，并带有侮辱性词汇，冲突升级。

　　滴滴方面还称，目前滴滴已将司机相关情况按照法律程序提供给派出所。第一时间对司机的账户进行了冻结处理，派出所正在陪同乘客做伤情鉴定。此外，滴滴工作人员今天上午对乘客进行了慰问，并垫付了住院检查费用。

　　以下为滴滴方面公布的事件经过：

　　[事件信息]

　　订单：17600654680852

　　订单发起时间：2018-04-28 21：50：23

　　订单取消时间：2018-04-28 22：05：53

　　订单取消人：司机取消

　　接驾地点： 百子湾|竞园艺术中心

　　目的地： 秋果精品酒店（798艺术区店）

　　乘客星级：5星

　　司机星级：5星，服务分：86

　　[事件背景]

　　乘客（手机：隐去） 2018-04-28 21：50：23 发单（订单id：17600654680852），

　　司机（手机：隐去） 接错人后，司乘双方在 21：53 到22：01 通过号码保护进行5次联系，在22：01最后一通号码保护录音中，司机说“我给你取消订单吧，不收你费用”，乘客表示要举报司机，并带有侮辱性词汇，冲突升级

　　[进线经过]

　　18年4月28日 22：03：48乘客通过app端投诉司机态度、行为恶劣。

　　18年4月28日 22：03：56 乘客触发一键求助，一分钟内客服回呼乘客，其表示司机接错人，要投诉司机，随后电话被乘客挂断。客服短信告知用户一键求助功能，以及快车乘客服务电话，请乘客直接拨打。

　　18年4月28日 22：15：19 乘客致电400，反馈被打，客服安抚乘客，建议其尽快就医，同时表示会进行核实，并升级安全部门。

　　18年4月28日 22：38：27 司机在线投诉乘客醉酒对其辱骂。

　　18年4月28日 23：22：07 安全投诉组客服外呼乘客核实情况，所述经过、伤情与曝光内容基本一致，客服安抚乘客，并及时流转安全事务部特勤组跟进；

　　18年4月28日 23：57 特勤组联系乘客，乘客正在警方录口供，不是很方便 ，简单说了几句，重点致歉并且建议及时就诊保留好就诊单据，我们会全力配合警方处理此事，司机服务的问题也会依据平台的规则进行处理。乘客要求司机立马到现场，答复建议乘客先就诊，我们会跟警方对接此事，请乘客放心，乘客认可，乘客诉求：希望平台处理好此事。

　　目前，滴滴已将司机相关情况按照法律程序提供给派出所。我们第一时间对司机的账户进行了冻结处理，派出所正在陪同乘客做伤情鉴定。此外，滴滴工作人员今天上午对乘客进行了慰问。

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