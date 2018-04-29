被滴滴司机殴打用户再发声：滴滴怎么保护乘客安全？

新浪科技讯 4月29日下午消息，被滴滴司机殴打的用户@张桓 在微博公布了事件最近进展，称滴滴已经把肇事司机电话找到并给了派出所，但滴滴和派出所都无法把打人司机给传唤到派出所，已委托专业律师跟进此事。

张桓称，已经去协和医院拍了CT，软组织受伤，眼球未破，眼眶未裂，但半边脸依然是麻的，还会去警方指定的医院做伤情鉴定。张桓表示，只想弄明白两件事：司机为什么敢打人？滴滴怎么保护乘客的安全？

张桓还称，已委托专业律师跟进此事，不求赔偿和道歉，“只求这个司机和滴滴承担法律责任”。

以下为张桓微博全文：

我补充下#滴滴司机打人# 的进展

1、滴滴已经把肇事司机电话找到并给了派出所，但滴滴和派出所都无法把打人司机给传唤到派出所，让我坐等，说另外一方未到现场不能立案；

2、我已经去协和医院拍了CT，幸亏只有软组织受伤，眼球未破，眼眶未裂，但半边脸依然是麻的，我下午还会去警方指定的医院做伤情鉴定；

3、感谢很多朋友的支持和媒体的关注，我不想哗众取宠，只想弄明白两件事：

司机为什么敢打人？

滴滴怎么保护乘客的安全？

4、我已委托专业律师跟进此事，不求赔偿和道歉（虽然滴滴官方用冲突来形容我被打），只求这个司机和滴滴承担法律责任；

5、微博发完，发现滴滴司机打顾客竟然时有发生，原来我没注意而已；

6、凌晨后（今天凌晨发的公号，没有次数了）我公号会公布我被司机打的视频（感谢有观众拍下来）！

7、再次感谢各位关心，我并未出现真正的伤残，已属万幸，托各位的福，祝大家五一节快乐，我正好也酒店休养一下。

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