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被滴滴司机殴打用户再发声：滴滴怎么保护乘客安全？

被滴滴司机殴打用户再发声：滴滴怎么保护乘客安全？
2018年04月29日 16:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月29日下午消息，被滴滴司机殴打的用户@张桓 在微博公布了事件最近进展，称滴滴已经把肇事司机电话找到并给了派出所，但滴滴和派出所都无法把打人司机给传唤到派出所，已委托专业律师跟进此事。

　　张桓称，已经去协和医院拍了CT，软组织受伤，眼球未破，眼眶未裂，但半边脸依然是麻的，还会去警方指定的医院做伤情鉴定。张桓表示，只想弄明白两件事：司机为什么敢打人？滴滴怎么保护乘客的安全？

　　张桓还称，已委托专业律师跟进此事，不求赔偿和道歉，“只求这个司机和滴滴承担法律责任”。

　　以下为张桓微博全文：

　　我补充下#滴滴司机打人# 的进展

　　1、滴滴已经把肇事司机电话找到并给了派出所，但滴滴和派出所都无法把打人司机给传唤到派出所，让我坐等，说另外一方未到现场不能立案；

　　2、我已经去协和医院拍了CT，幸亏只有软组织受伤，眼球未破，眼眶未裂，但半边脸依然是麻的，我下午还会去警方指定的医院做伤情鉴定；

　　3、感谢很多朋友的支持和媒体的关注，我不想哗众取宠，只想弄明白两件事：

　　司机为什么敢打人？

　　滴滴怎么保护乘客的安全？

　　4、我已委托专业律师跟进此事，不求赔偿和道歉（虽然滴滴官方用冲突来形容我被打），只求这个司机和滴滴承担法律责任；

　　5、微博发完，发现滴滴司机打顾客竟然时有发生，原来我没注意而已；

　　6、凌晨后（今天凌晨发的公号，没有次数了）我公号会公布我被司机打的视频（感谢有观众拍下来）！

　　7、再次感谢各位关心，我并未出现真正的伤残，已属万幸，托各位的福，祝大家五一节快乐，我正好也酒店休养一下。

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