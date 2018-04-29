Facebook丑闻后 Twitter被曝将数据售给同一剑桥学者

Facebook 丑闻后 Twitter 被曝将数据售给同一剑桥学者 丑闻后被曝将数据售给同一剑桥学者

新浪科技讯 北京时间4月29日上午消息，据《星期日电讯》报道称，Twitter将数据出售给剑桥大学学者，他收集大量Facebook用户的数据，而用户并不知道。

亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）为剑桥分析（Cambridge Analytica）开发工具，在工具的帮助下，政治咨询公司可以建立心理档案，瞄准投票者。据报道，2015年科根曾从Twitter购买数据。

科根坚持认为，他只是用数据制作品牌报告和调查扩展工具，并没有违反Twitter政策。虽然大多数Twitter消息都是公开的，但是企业与组织如果大规模收集数据，Twitter会收费。如果想收集公众意见，了解他们对特定主题和观点的接受度，获得更多的数据集至关重要，但是Twitter不允许企业利用数据获取敏感政治信息，也不允许企业将Twitter数据与其它地方获取的个人信息匹配。

2017年，Twitter的数据销售收入达到3.33亿美元，占了总营收的13%。

Twitter新闻发言人证实了禁令的存在，另外，Twitter已经做出决定，凡是由剑桥分析拥有、运营的帐户，不允许在Twitter发送广告，因为Twitter认为剑桥分析的业务模式与Twitter广告业务政策存在冲突。不过根据Twitter政策的规定，剑桥分析仍然是Twitter的“有机用户”（organic user）。

不只如此，Twitter还强调说企业不允许推断或者收集敏感信息，比如与种族、政治有关的信息，也不允许企业将用户的Twitter信息与其它个人身份信息匹配，Twitter内部设有监督员工，他们会严格检查。

剑桥分析新闻发言人表示，公司用Twitter发送政治广告，但是在Twitter数据方面，它们并没有与剑桥大学研究员和全球科学研究（GSR）设立相关项目，剑桥分析从没有从GSR获得Twitter数据。他还说，剑桥分析是一家数据驱动营销机构，并没有操纵政治观点。GSR是科根2014年创办的公司。（星海）