百度金融服务事业群组完成拆分 获19亿美元融资

文/刘燕秋LYQ

4月28日，百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。

度小满金融本轮融资额超19亿美元，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。融资后，度小满金融将持续加大在技术层面的投入，并开放更多平台和技术能力，加大金融生态建设。

4月27日，百度公布2018年一季度财报时透露了百度金融分拆接近尾声。百度称，计划转让百度金融服务业务的多数股权。与百度金融服务业务有关的总资产为470亿元人民币（合75亿美元），负债总额为412亿元人民币（合66亿美元）。

百度金融服务事业群组成立于2015年12月，由百度原有的金融业务整合而来，并上升为百度战略级位置。在业务架构上，百度金融服务事业群组由消费金融、钱包支付、理财、互联网银行、互联网保险等多个板块构成。

分拆的消息始于去年7月。百度发布第二季度财报时，陆奇即表示，将重新构架百度金融服务事业群组（FSG），计划让百度金融独立运营，以便获取更多业务发展所需的牌照，以最适宜的机制，保障百度金融长期快速健康地发展。

不过，在本月亚洲博鳌论坛接受媒体采访时，朱光透露，百度金融分拆后并不会谋求全金融牌照和控股权，只会获得必要的未来“试验田”以验证金融科技能力。

百度董事长兼CEO李彦宏将此次金融服务事业群的拆分视为“继爱奇艺上市后，百度AI生态的又一里程碑事件”。他表示，“在创新的时代大背景下，金融业务不断突破，已成长为该领域的独角兽。百度AI能力赋能，金融场景、技术、模式持续深化，并反哺生态，这正是展现了百度AI生态下与新业务强大的战略协同能力。”

据悉，独立后的度小满金融战略布局将更加灵活，百度将在技术、平台、资源等多个维度与度小满金融保持紧密协同。

和其他互联网巨头相比，百度在金融业务方面并无太大优势。阿里有蚂蚁金服，京东已孵化出京东金融，根据胡润研究院2017年底发布的《2017胡润大中华区独角兽指数》报告显示，蚂蚁金服估值超4000亿人民币，京东金融估值超500亿元人民币。腾讯未有单独的金融板块，未见公开估值。