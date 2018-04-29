芝加哥下狠手整治共享单车 要求商家提供专用上锁点

来源：猎云网

芝加哥是美国第一个为了保持街道畅通整洁而对于共享单车乱丢乱放采取强硬措施的城市。

该城市下周将开始进行一项为期6个月的试点项目，目的是防止城市街道上的共享单车乱丢乱放。市民租用任何没有固定自行车站点的共享单车的话必须确保他们所租用的车带有“锁到东西上”的功能，就是能够保证自行车能够像固定在自行车架上一样固定在某个物体上。

通过这项试点项目，芝加哥先发制人地杜绝了自行车在人行道上随意停放的现象。像达拉斯、圣地亚哥和旧金山这样的城市一直在处理共享单车的问题，因为市民骑过共享单车后就将其随意摆放。芝加哥目前提供的共享单车租赁服务只有Divvy共享单车也就是在城市中有着固定自行车站点的共享单车（和纽约的Citi Bike以及旧金山的Ford GoBike一样）。

共享单车品牌Zagster（下周二将在芝加哥推出Pace bikes）的政策主管Tim Alborg在一次电话中说道，芝加哥在没有彻底禁止新技术的情况下采用了这项新的交通方式。

他对这项试点项目大加赞赏，认为它“真正地帮助到了共享单车行业的发展同时也维护了公共秩序”。

“让这些提供无站点共享单车的人对其提供的单车负起责任是很重要的。”Alborg补充道，“提供者们要确保无站点自行车不要堵塞人行道从而导致行人尤其是残疾人在城市中行走变得困难。”

芝加哥给共享单车租赁商解决这个问题而提供的方法就是使其共享单车能“锁到固定东西上”。像Ofo和Limebike这样的共享单车的吸引力在于人们只需要在共享单车是点几下就能快速又轻松的解锁和上锁。但是这些单车仍然不能被锁到别的东西上。Ofo已经申请了其在芝加哥的运营许可证并且直到7月1日之前能够使用50辆目前这种自动上锁的自行车。7月1日之后就必须使用能够锁到固定物体上的自行车。

Ofo公司的一位发言人表示：“我们很高兴能够在芝加哥进行服务以及提供一种更公平、更经济的方法来解决这个问题。”

LimeBike周二也要在芝加哥南部推出其50辆共享单车（不过7月1日之后，和Ofo一样都必须是能锁到固定物体上才行），该公司的战略发展总监Gabriel Scheer在电话中说道。虽然这个数量远远不如LimeBike给西雅图的试点项目带过去的500辆共享单车，LimeBike依旧希望其共享单车业务能够扩张到芝加哥。“我们很希望人们尝试无站点共享单车。”同时他提到了芝加哥被拥有固定车桩的Divvy共享单车主导的太久了。

最近被Uber收购的Jump的自行车已经有了内置的上锁系统，因此它的自行车能够锁定在自行车架或者其他物体上，使得它们有资格在芝加哥的试点项目下运行。为此我们联系了Uber公司询问Jump是否会在芝加哥推出。

其他一些城市，比如德克萨斯州的奥斯汀市，也在研究如何监管自行车共享（和摩托车共享）项目的大规模涌入以及如何避免发生很多类似中国城市中的一些乱象，例如共享单车垃圾、共享单车坟墓、树上的、河里的各种自行车以及乱停乱放导致交通堵塞等等。

共享单车狂潮来袭，各大城市也开始竭尽全力对其进行控制。