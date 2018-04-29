猫眼回应《后来的我们》刷退票：涉1300万，暂停退票

原标题：猫眼回应《后来的我们》刷退票：涉1300万，暂关退票功能

文/澎湃新闻记者 杨鑫倢

刘若英首次导演的电影《后来的我们》出现大量异常退票订单。

4月29日凌晨，该片发行方天津猫眼微影文化传媒有限公司在新浪微博发表声明证实，电影4月28日上映后，在各渠道出现部分退票现象。截至当天23点，猫眼平台疑似被恶意刷票并退票数量约38万张，涉及票房约1300万，占影片当日总票房2.8亿的4.6%。被恶意刷票订单集中在19.9元等特惠票。

猫眼表示，为了保护用户、影城、片方的合法利益，猫眼平台将暂时关闭退票功能，并将协同主管部门做进一步的详细调查。

此前有消息称，万达方面在上映当天统计出超过9万张退票，一些院线限制了该片退票功能，阿里巴巴旗下的在线售票平台淘票票也关闭了该片的退票功能。

此次异常退票情况跟以往的注水、锁场和买票房等手法截然不同。分析人士指出，以往的造假都是人工操作，而这次的造假则升级为为互联网手段。造假方可能注册大量虚拟账号，在不同地方和不同时段购买大量电影票，让影院误以为预售高而增加排映场次，而后在上映当天退票，最终绑架排片。

由于猫眼在本片承担多个角色，成为舆论中心。

据公开资料，天津猫眼微影文化传媒有限公司既是《后来的我们》出品方之一，又是该片唯一的发行方，也是该片的售票方之一。

猫眼已经不止是一家在线电影和演出票务提供商，2016年，光线传媒（300251）入股并取代美团成为猫眼最大股东后，猫眼开始进入影视行业上下游，参与电影投资和宣发等深度环节。

有分析认为，购票平台不该参与发行，否则容易被指为“贼喊捉贼”。

《后来的我们》制作和发行团队。来源：淘票票专业版

对此，猫眼表示，“从来没有，也永远不会有这种干扰市场秩序的行为。”

也有分析人士指出，如果是猫眼干的话，为什么要等到上映当天开场前才退，退得早的话，以其首日火爆的程度，空出来的座位完全可以卖掉一部分，增加自己的分账票房；另外，为什么要刷19.9元的低价票，低价票给真正的消费者提高上座率，更符合发行利益。

资料显示，2017年，猫眼和腾讯旗下的微影时代合并，整体的估值在130亿元人民币左右，传闻其2018年内赴港上市，计划募资200亿元人民币。

附：猫眼声明

4月28日，电影《后来的我们》在各渠道出现部分退票现象，猫眼第一时间了解相关情况并组织调查，经过数小时的核实就情况做如下声明：

一、截至4月28日23点，经排查，猫眼平台疑似被恶意刷票并退票数量约38万张，涉及票房约1300万，占影片当日总票房2.8亿的4.6%。被恶意刷票订单集中在19.9元等特惠票。

二、猫眼已将相关详尽数据和证据提交主管部门，并将协同主管部门做进一步的详细调查，同时已向国家电影专项资金办公室寻求数据协助。

三、为了保护用户、影城、片方的合法利益，猫眼平台将暂时关闭退票功能。

四、针对网络上部分自媒体，在没有核实事件真相的前提下，主观臆测并发布恶意不实言论，我们将即刻追究其法律责任。

猫眼平台从来没有，也永远不会有这种干扰市场秩序的行为，也绝不姑息和纵容此类事件。

北京猫眼文化传媒有限公司

2018年4月29 日