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共享汽车希望借助区块链，实现汽车存量的全面分享

共享汽车希望借助区块链，实现汽车存量的全面分享
2018年04月29日 12:43 澎湃新闻
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　　文/澎湃新闻记者 李皙寅

　　共享汽车平台GoFun有意将区块链技术应用在共享汽车上。

　　4月27日，首汽集团旗下共享汽车平台GoFun在京举办发布会，GoFun首席执行官谭弈称，GoFun希望借助区块链数据不可篡改、加密安全等特性，与广东佛山政务应用“智信禅城”区块链项目达成合作，通过信用传递及开放的多边共享，实现了用户数据，车辆数据，行车数据等多节点的信任、信用、安全、隐私等痛点。“这是共享经济领域与政府企业区块链技术的首次尝试。此外，我希望借助区块链，真正实现汽车存量的全面分享。”

　　GoFun出行品牌归属北京首汽智行科技有限公司，注册于2015年，注册资本857万元，公司持股超过10%的大股东包括北京首汽（集团）股份有限公司、北京首都旅游集团有限公司、大众汽车（中国）投资有限公司，以及奇瑞新能源汽车技术有限公司等。

　　公开资料显示，GoFun整体车辆规模近3万辆，覆盖50座城市。累积注册用户500万，单车平均日订单量达3.5单。

　　最近，GoFun提快了投放进程，40天内推广了30座城市。谭弈对此十分自豪，称传统互联网商业模式落地很容易，因为模式很轻，只要找个当地代理商就能实现落地。但共享汽车是重资产行业，打通线上线下资源很难；加上中国各城市发展规律很大，共享汽车城市落地和运营网点，都需要实地探查。“每个城市都有我脚步，这不是坐在办公室看地图拍脑袋选择的。”

　　谭弈补充称，最近两年，新增共享汽车玩家犹如雨后春笋，但得到资本认同的却屈指可数。因为各家企业在走出原生城市后，在新城市里效益下滑十分显著，这就是不尊重客观实际，落实“一城一策”的结果。

　　比起单车，共享汽车单价动辄十多万元/辆的价格，让增加供给的成本很高。

　　GoFun还希望让更多的汽车主机厂、经销商集团、地方交运公司、租车公司，有充电、停车资源的企业，甚至是个人与GoFun全面合作。

　　对此，谭弈开始尝试链接当地资源，以便提速扩张：有车辆、运维团队的平台企业，可以直接加盟GoFun获得品牌代理权，共享收益；作为个人用户，也可以把自己的汽车放到平台上进行托管运营。

　　在发布会上，GoFun还直播了自动驾驶共享汽车产品，通过手机操作，就可以实现定点预约取还车、自动泊车、编队调度等操作落地。

　　谭弈对澎湃新闻记者透露，到今年底，GoFun将完成全国范围内的多个城市，数十个站点，上线运营百余辆自动驾驶共享汽车，“等我们自动驾驶产品量产后，成本也就万元左右。”

　　就在GoFun新闻发布会的前几天，滴滴出行推出“洪流联盟”，拟与国内数十家整车厂、汽车供应链企业合作，由滴滴提供线上数据服务，为整车企业赋能，共建汽车出行平台。此外，滴滴还将加强自建新能源汽车网约车团队、共享汽车平台。

　　在谭弈看来，共享汽车领域领域最重要的是资产管理能力，包括站点选址、车辆维护保养、网约车平谷峰调度、资产保全、保险赔付等等。这些脏活累活，后入局者只能步步为营，难以讨巧。而GoFun在成立之初就开始探索整套管理模式，距离成本与效用最优点越来越近。

　　据Analysis易观的数据显示，2017年中国互联网共享汽车市场规模是18亿元，2018年市场规模预计将达36亿元，到2020年突破117亿元。2018年至2019间，伴随行业集中度的提高，先入局企业将借助资源、用户、运营等积累实现高速增长；此外，伴随互联网巨头、汽车整车厂的不断加入，新能源汽车补贴政策逐步缩减，资源将逐步向优势企业靠拢，小企业处境会更加艰难。

　　谭弈对澎湃新闻表示，就像有的共享单车专精运营三四线城市一样。共享汽车中也会有些平台，借助深耕当地成为小龙头。

　　GoFun首席财务官司马若白对澎湃新闻表示，行业内单台汽车每天接单3-4单即可实现经营上的盈亏平衡，目前单车运营上线是6至7单。虽然，GoFun已经在部分城市实现运营层面的盈亏平衡，但依然希望借助主机厂的定制化生产，淘汰落后车型；此外，通过优化城市停车成本，借助规模效益摊薄管理费用等手段提升盈利空间。

　　谭弈补充称，GoFun也在与整车企业进行沟通，不日将公布定制化生产共享汽车的合作企业。

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