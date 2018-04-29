微信回应提取被删聊天记录：通过手机端恢复文件提取

原标题：微信回应“纪委提取被删除聊天记录”：从用户手机端通过恢复文件提取

【财经网讯】近日，中共合肥市纪律检查委员会官方微信公众号发布信息称，今年3月，安徽巢湖市纪委监委在办理省纪委监委指定专案中，利用科技从谈话对象处提取到一组被删除的微信聊天记录。

此前，针对微信信息安全问题，微信曾发声明称：第一，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。第二，微信不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析。第三，因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说“我们天天在看你的微信”纯属误解。“请大家放心，尊重用户隐私一直是微信最重要的原则之一，我们没有权限、也没有理由去看你的微信。”微信方面表示。

而腾讯公司公关总监张军也在个人微博上表示，微信不会留存任何用户的聊天记录，不会将用户的聊天内容用作大数据分析。

针对此次“利用科技从谈话对象处提取到一组被删除的微信聊天记录”一事，财经网科技向微信方面进行了沟通，微信方面称，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。

同时，微信方面表示，此次事件是从用户手机端通过恢复文件这样的手段提取的，并称稍晚会发公告进行详细说明。

财经网科技也将持续关注此事。