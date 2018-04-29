小程序三国杀：京东入局微信生态，百度上线小程序

原标题：BAT上演小程序“三国杀”：京东入局加码微信生态，百度低调上线小程序

文/张靖超

互联网企业在小程序方面的布局风云再起。继百度近日悄然上线优信二手车的小程序后。4月24日，京东发布开普勒小程序平台开放赋能解决方案。

京东方面向《中国经营报》记者介绍称，开普勒轻商城小程序的业务，其实就是帮助品牌商提供小程序生成平台、流量引入等功能，未入驻京东商城的品牌商家也可以通过一键生成平台，在微信市场搭建零售店铺。

“微信、支付宝有想成为集更多入口于一身的超级APP的野心。但从用户每日使用时长、打开次数和用户黏性上来看，微信的优势明显更大一些。” 电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营这样说道。

卷土重来

BAT（百度、阿里、腾讯）中，百度是最早试水轻应用的公司。

2014年8月，百度推出直达号，基于移动搜索、@账号、地图、个性化推荐等多种方式，让顾客直达商家服务。彼时，百度这样介绍直达号：用户打开百度移动网页，或百度搜索应用，在输入框中输入“海底捞”，现在得到搜索结果的第一条就是海底捞的直达号。

如今，无论是PC端，或是百度APP，搜索商家，已经不再显示直达号。在百度指数中，“直达号”的热度在2014年9月达到巅峰7224后便迅速跌落，现在日均指数不足200。

UC则随百度后，在浏览器中增加了轻应用的功能。阿里在2014年收购UC后，通过这种间接的方式试水轻应用。

“从单个APP的生态来看，轻应用要求这个APP必须有足够多的用户，且用户黏性强、每日打开次数够多、停留时间够长。”赵振营说，“近几年，百度在移动端一直缺乏类似微信、支付宝级别的产品，某种程度上，该原因使百度逐渐从头部掉队，直达号最终没有做成。UC也没有成为一个真正的流量入口，所以阿里和百度最早的轻应用试水都告失败。”

2017年1月，腾讯推出微信小程序，而小程序也逐渐成了轻应用的代名词。2017年7月，“微信之父”张小龙公开表示未来2年内，小程序将取代80%的APP市场。“小程序更多是一个开放平台，所有的端口和资源都是平等的。”在采访中，腾讯方面向本报记者这样表达了对小程序的定位。

就在张小龙发言的一个月后，阿里卷土重来。2017 年 8 月 18 日，支付宝小程序正式宣布进入公测阶段，开放开发资格申请；9 月 20 日，正式面向普通用户开放使用。

百度则在今年4月，在百度APP中低调上线了优信二手车的小程序，这也是迄今为止，唯一能看到并使用的百度小程序。“还在内测。”当本报记者询问此事时，这是百度仅有的回复。

相比之下，支付宝的小程序则被阿里寄予厚望。在支付宝APP的朋友界面，专门开辟了小程序的入口。

“支付宝小程序也是蚂蚁金服面向移动生态技术开放计划的重要部分，也是蚂蚁金服服务于商业生态的配套技术的一环。通过在支付宝小程序上实现服务台能力，不仅让商家的服务可以更短距离的触达用户，同时能够提供和支付宝APP同等级的服务体验。”蚂蚁金服方面对本报记者表示。

海万擎商务咨询有限公司CEO鲁振旺认为，与前次的尝试相比，百度布局小程序所面临的困难与上次基本相同。

“百度在用户心中的定位主要是搜索，而且没有足够的账户体系、支付工具来支撑，所以做小程序这样的平台会比较困难。而支付宝是阿里当前的重心，有成熟的支付、账户体系，也有进一步拓展的野心，增加用户在支付宝生态中的停留、社交、消费场景都是近几年做过的尝试，目的只为获取更多的用户资源，然后更加充分地变现。”鲁振旺说。

用户资产货币化

在业内人士看来， 百度小程序则相对神秘。百度内测中的“优信二手车”小程序，用户可以通过扫码或进入常用服务打开使用，百度小程序的页面设置与微信小程序几乎无差别，在安卓手机中，也可直接“添加到桌面”。

“百度当前的重心是信息流，从整体战略来看，小程序对内容的意义在于锦上添花，应该不是业务重点。” 艾媒咨询CEO张毅这样猜测。

而支付宝和微信布局小程序的目标基本相同，即占据更多的入口和场景，从游戏、资讯、工具到消费场景，尽可能多地增加用户使用时长，从而拥有更多的变现空间和变现资源。

“阿里和腾讯的核心业务并不冲突，无论是电商、还是社交游戏，但事实上，两者的核心都是抢占用户，抢占入口。”张毅说。

高钰（化名）是一家餐厅的经理，2017年10月，该餐厅上线了自己的小程序。“这两家（支付宝和微信）小程序的主要功能还是给客人点单用的，跟我们的收银台打通，提高餐厅的效率，他们应该可以从这里面了解到我们店内的特点和客人的喜好这些信息。” 高钰还向记者透露，在某些时间，微信和支付宝方面还会对入驻其平台的商家给予部分优惠利好。

不难发现，消费场景是微信与支付宝的小程序争夺的焦点。

记者从蚂蚁金服方面了解到，支付宝小程序聚焦于四大领域：政务服务、便民生活、商业服务、交通出行。其中，共享单车、共享充电宝分别是支付宝上最受欢迎的两大类小程序。

腾讯方面表示没有可对外宣布的小程序数据榜单。不过从各种第三方机构统计的数据来看，游戏、电商、生活服务是微信生态下，热度较高的小程序类别。在第三方机构，易观智库向本报记者提供的一份报告中，除摩拜单车外，从用户留存、重复使用等方面综合考量，位列前十的均来自游戏、生活服务和购物。市场研究机构QuestMobile近期发布的《微信小程序洞察报告》则显示，28%的小程序为游戏。

“场景越是丰富，那么微信或者支付宝的用户资产就越多。”赵振营说，“用户资产就是指用户数量、使用时长、用户数据等各方面的资源。当这些资源足够多，就有了货币化的动力和资本，包括收取一定的分成等。”

从目前来看，比支付宝小程序出生早8个月的微信小程序已经开始了货币化的尝试。例如，每款小游戏月流水超过50万元的部分，腾讯会收取40%的渠道技术服务费。即，若一款小游戏的当月流水达到100万元时，微信方面将获得20万元的渠道技术服务费。而对于小程序广告，当日流水超过10万元的部分收入，则要收取70%的分成。

“应该说，这部分收入还是微不足道的，毕竟小游戏很少有收费的，也很少有月流水超过50万元的，广告（日流水）也很少有超过10万元的，微信依然在补贴小程序生态内的开发者，还没有进入收割期。”赵振营说，“作为竞争对手，支付宝也在积极地拓展场景，以增加用户的使用时长、黏性，作为防守反击，未来甚至不排除支付宝也将游戏纳入到小程序的范畴，要知道这是增强用户黏性最好的手段之一。”