滴滴回应乘客被打：垫付医疗费 配合警方调查

张 桓对镜头展示伤口

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新浪科技讯 4月29日上午消息，针对疯蜜创始人张桓发文称遭滴滴司机殴打一事，滴滴方面发布声明称，滴滴将垫付全部医疗费用，同时全力配合警方调查处理。

疯蜜创始人张桓今日发文称遭遇“滴滴打人”，认为滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了，建议微博公开道歉，并称将卸载滴滴，“贱卖”滴滴的所有投资。

滴滴方面在声明中表示，昨晚收到投诉后，工作人员已经第一时间跟进处置，调查核实订单以及司乘冲突详情，联系乘客代表公司致歉。按照平台安全保障制度，滴滴将垫付全部医疗费用，同时全力配合警方调查处理。

以下为滴滴声明全文：

关于4月28日张先生快车冲突事件的情况说明

我们对张桓先生的遭遇感到十分抱歉和震惊。昨晚收到张先生的投诉后，工作人员已经第一时间跟进处置，调查核实订单以及司乘冲突详情，联系乘客代表公司致歉。按照平台安全保障制度，滴滴将垫付全部医疗费用，同时全力配合警方调查处理。

目前，司机账户已被紧急冻结并被通知前往派出所配合警方调查；平台今日将探望张桓先生并垫付医疗费用。请关心张桓先生的各位朋友放心，我们一定会妥善处理此事，并向公众公开处置结果。

滴滴公告

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