国家市场监管总局：鼓励餐饮店对后厨进行视频直播

新京报快讯（记者 许雯）国家市场监督管理总局近日发文，鼓励餐饮服务提供者采用透明玻璃窗、视频直播等方式，向社会公众展示餐饮服务相关过程，并鼓励将视频信息上传至网络平台或外卖平台。

国家市场监管总局在《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》中提出，鼓励餐饮服务提供者实施明厨亮灶。

餐饮服务提供者采用透明式展示的，可通过建造透明玻璃窗、玻璃墙的方式向社会公众展示。透明玻璃表面要光滑整洁、通透明亮，无积尘、无油垢。玻璃上的粘贴画不得遮挡视线，玻璃两侧不宜存放遮挡视线的物品。透明玻璃要定期清洁，保持视线清晰。

餐饮服务提供者采用视频式展示的，要保证采集的视频信息清晰展示在就餐场所显示屏或上传至网络平台。视频信息保存不少于7天。

另外，餐饮服务提供者一经启用视频展示设备，就要保证在加工制作、就餐时间设备正常运行，在该时间段不得在展示设备上改播其他内容。餐饮服务提供者要定期维护视频展示设备，一旦发现设备不能正常使用，要及时维修。

文件还提到，鼓励中小学食堂、养老院食堂、集体用餐配送单位等餐饮服务提供者将视频信息上传至网络平台。

同时，鼓励采用视频式展示的入网餐饮服务提供者将视频信息上传至其加入的网络餐饮服务第三方平台。网络餐饮服务第三方平台要为视频信息上传、社会公众观看提供接口、展示页面。