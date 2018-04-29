新浪科技> 互联网 > 正文

永辉董事长谈阿里：他们手上有刀所以我们跟京东合作

永辉董事长谈阿里：他们手上有刀所以我们跟京东合作
2018年04月29日 00:42 经济观察报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　文/张晓晖

　　2018年4月20日，永辉超市股份有限公司（601933.SH，下称“永辉超市”）2017年年度股东大会会当天，投资者从全国各地涌向福州博物馆旁边的左海公园——因为永辉超市的总部就设在这里。

　　狭小的会议室坐满了公募机构代表、私募机构代表、个人投资者和背着双肩包的年轻证券分析师。装修还没有最终完成的永辉超市总部就像一个嘈杂的工地，会议室外的左海公园不时有水鸟飞过，永辉超市董事长张轩松坐在会议室的正中间。

　　永辉超市大概是当前中国最火的线下零售商。

　　在过去的2017年，永辉超市的股价从每股4.81元涨至年底的10.1元，股价翻倍。有些机构甚至称其为“中国版沃尔玛”。

　　2017年以来，永辉超市在资本市场上四处出击，入股福建华通银行、红旗连锁、中百集团，并且引腾讯入股成为第二大股东，以及与腾讯携手收购家乐福中国区业务。

　　4月20日下午的股东会上，投资者们纷纷抛出提问，主要问题基本都是围绕：腾讯入股永辉超市后如何看待永辉的业态？入股家乐福准备怎么做？京东跟永辉有合作吗？还是只投资？永辉生活馆、超级物种运营得怎么样？诸如此类。

　　张轩松在股东会上一一作答，并且透露了永辉超市过去一年中很多不为外人所知的细节。

　　腾讯是一把加油枪

　　2017年12月15日，永辉超市公告张轩松、张轩宁与林芝腾讯科技有限公司（下称“林芝腾讯”）签署股份转让协议，拟以8.81元/股的价格分别转让230，586，026股、247，937，080股（即合计478，523，106股，占总股本5%）公司股份予林芝腾讯（下称“股份转让”）。

　　两个月，腾讯42亿元股权认购款到账，成为永辉超市持股5%的股东。

　　在年度股东会上，张轩松罕见地谈及与腾讯的交易：今天来讲跟腾讯的合作，为什么三年前不考虑，其实那个时候永辉没有资格和能力跟腾讯合作，规模跟对方、跟整个新零售的市场规模不匹配。“我们认为腾讯是其实是一把加油枪，如果永辉是一辆汽车在路上跑，腾讯只是加点油让它跑得更快一点。一个企业选择的边界一定是要有的，不能没有边界的扩张，比如我什么都想自己来做，什么行业都要进入。我们自己能不能成为宝马车，成为赛车，很多车都在加油，你的车性能好不好，不好的车油加进去一样跑不快。我们整个零售市场正在改变，时代在改变，现在是智慧零售，核心是读懂顾客。不管未来新技术如何演变，我们的关键在于对消费者的洞察。”张轩松称。

　　腾讯入股的消息，当时极大地刺激了永辉超市的股价——最高上涨到每股12元以上，总市值突破千亿。

　　关于永辉超市目前创新业态：永辉生活馆、超级物种等社区24小时营业店和主打餐饮的便利连锁，张轩松表示，尽管目前暂时亏损，但自己和腾讯都比较认可这种面向年轻人的业态。

　　2017年12月12日，永辉超市公告林芝腾讯除了入股公司本身之外，还将对旗下子公司永辉云创科技有限公司（下称“云创”）进行增资，拟取得云创在该次增资完成后15%的股权。

　　云创是永辉的创业板块。2017年1月1日永辉云创正式推出“超级物种”，业界认为这是对标阿里旗下盒马鲜生店铺的竞争性打法。腾讯也希望将自身的门店、供应链、会员系统等互联网技术应用于超级物种，成为新零售、智慧零售的试验田。

　　张轩松坦言，云创板块目前亏损，需要时间，他认为针对年轻人的方向是对的。

　　谈及创新，张轩松称：“永辉生活，超级物种。我们也在琢磨年轻人的心态，超级物种我们偏餐饮，定制产品的规划，链接年轻人。永辉生活馆是偏品质的生鲜。到家（指送货到家），我们差不多要有35%的毛利才能做到家，现在的毛利率做到家是亏损，毛利太低。永辉生活馆这种小店，现在毛利率提升就很快。尽管目前新业态是亏损的，腾讯的团队，还是比较看好我们的这种年轻业态。要相信迭代的力量，你们看现在头部的企业，它的产品线其实在迭代，是动态的过程。”

　　与京东合作生鲜还没谈拢

　　另外一位电商巨头京东，早在2015年就决定战略入股永辉超市。

　　2015年8月，京东通过旗下两家公司——江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司，投资43亿元成为永辉超市持股10%的股东。

　　关于京东为何要入股永辉超市，当时京东的财务负责人黄宣德表示，与永辉超市合作是京东O2O（线上到线下）策略的一部分。

　　如今以现在的股价来估算，京东的投资得到了翻倍的账面回报。

　　张轩松在股东会上同样透露了一个不为人知的细节，原来永辉超市试图“承包”京东的生鲜板块来经营，但商谈最终未有结果。“我们跟京东也尝试合作，之前我们提出，京东的生鲜由我们来供货，来经营，但是没有谈得很成功。数据的运营方面我们会重叠，但是，我们想自己是一家独立发展的企业。我们跟京东的合作商谈已经两年多的，一直没有什么进展。”“这个事情是动态的，如果永辉的供应链再强一点，网络体系更大一点，效率更高一点，话语权就会强一点。所有的商业合作，都需要提高自身的能力，然后才能获得相对公平的条约合作。”“我们不是不合作，一定是期待着寻找新的合作方式，前阵子刘强东 （京东董事长）还表扬了我们公司。我们很开心。他们也在变，说不定我们就能找到合作的方式。我们跟京东的核心高层，一、二把手还是可以有效交流的。”张轩松说。

　　谈及另外一个巨头阿里布局线下零售，张轩松是这么认为的。“从整个中国来看这个行业，阿里整个系统，其电商平台转型意图很明显，从去年开始，阿里全面从平台提供商转变为自营的服务商，这个趋势在很明显地改变。战略上，从天猫超市大幅度的营销到盒马鲜生的全面布局。包括入股线下的一些零售企业，阿里的理论是从线上往线下覆盖，从提供平台往自营的方向走。跟这样的企业（在线零售巨头）合作，我们的很多人，多多少少还是担心的，因为他们‘手上有刀’。这也是我们跟京东合作的重要因素。”张轩松说。

　　一直在变革

　　永辉超市通过供应链改革，在去年使得毛利率提升了2个百分点。

　　“整体外部竞争环境一年比一年更加恶劣，永超板块还可以。我认为毛利率增长两个点到22%，主要来自于供应链的整合。1个点的变动，对应七八百亿的销售规模，大概就是七八个亿。永辉的核心点就是围绕着生鲜供应链去改革去布局。生鲜供应链源头直采和标准化，已经找出一个比较清晰的路径。对自己去中间商化，垂直供应链、定制产品过程中走了不少弯路，今年还在为去年前年的弯路买单。”张轩松表示。

　　“永辉超市板块（内部称之为‘云超’），自己的发展空间还比较大。整体脉络比较清晰。供应链优化，员工合伙制度的推行。效率再增长，增加销售，增加门店的服务能力，我们能不能有效地营销？今明两年重点推营销，这个计划是，原来厂家供应商驻点营销，转为永辉为品牌商定制营销。这是我们着力投资的一个板块，产品升级为顾客提供有效的引领。”“永辉是一个跨多区域合作的企业，包括我们入股的中百（集团）、红旗（连锁），以及马上要进入合作的家乐福。我们需要一个非常有效的中台，它应该可以共享整个后台的效率。中台一旦共享，我们的效率还会提升。”

　　2018年1月24日，永辉超市公告称，公司与腾讯就对CarrefourChi-naHoldingsNV（家乐福中国）的或有投资与CarrefourSA达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。“家乐福项目，我们是三方合作。永辉、腾讯、家乐福三家合作伙伴，世界五百强公司，我们与国外的公司在法务上就有很多交流。我们需要变革，需要在体制上变革。自己内部的供应链要升级，一个破车给加再多油也跑不快。家乐福的案子做了对我们有好处。”张轩松表示。“还有很多机构，愿意花费更贵的价格进来，提着钱比腾讯更贵的价格想进来，看好我们的商业方向、组织架构。我们花费了大量的人力物力去布局云创（指永辉创业板块），也花费了大量人力物力经营云超（指永辉超市板块），我的投资观点是：当企业利润好的时候，不是保守地去守住主业，有能力做投资的时候，一定要围绕核心业务区做战略布局，如果我们一直守着主业，肯定会越做越小。”张轩松说。

　　2018年一季度报告显示，永辉超市的营业收入为187.7亿元人民币，仍在保持高速增长，增速达到22%。在短暂的突破千亿市值之后，目前永辉超市股价回落至4月27日收盘的9.06元，总市值约867亿元。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有