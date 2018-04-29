原标题：金融科技分羹27万亿数字经济蓝海

文/何莎莎

“数字经济是继农业经济、工业经济后的新型经济形态，正成为引领经济社会发展和影响国际竞争格局的重要力量。”国家发展和改革委员会高技术产业司巡视员伍浩在首届数字中国建设峰会上表示。

根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国建设发展报告（2017年）》，数字中国是新时代国家信息化的新战略，涵盖了经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设。2017年中国数字经济规模达27.2万亿元人民币，占国内生产总值（GDP）的比重达到32.9%。中国数字经济规模已位居全球第二，且在国际合作方面成果丰硕，许多企业在参与国外的信息基础设施建设。

4月21日全国网络安全与信息化工作会议召开，会议指出要发展数字经济，加快推动数字产业化和产业数字化，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。对此，京东金融CEO陈生强表示，发展数字经济，关键是要实现实体企业与新技术的融合。一方面实体企业需要自身不断加大技术投入，另一方面也需要科技公司企业服务助力。

“四化合一”

据国家互联网信息办公室副主任杨小伟介绍，《“十三五”国家信息化规划》围绕建设数字中国，明确了17项发展指标，部署了10项重大任务、16项重点工程。“当前，数字中国建设取得历史性成就，发生历史性变革。”

每一次技术升级以及基于新技术的企业服务升级都会驱动一波经济增长。

“目前，中国经济处在由高速转向高质量增长的时间点，中国在移动互联网和AI方面拥有领先的技术，再加上实体企业思考方式的转变，可谓天时、地利、人和俱备。中国的数字科技公司在这种条件下，完全有机会引领全球企业服务的未来。”陈生强认为，信息化、SaaS化、移动化、AI化这四化合一的数字化企业服务能够助力实体企业不断释放新的动能。数字化企业服务，是基于企业经营的四个维度进行数字化，即场景数字化、用户数字化、产品数字化，运营和管理数字化。数字化企业服务是B2B2C的模式，可以通过服务实体企业进而服务他们的客户，它既是效率优化工具，又是收入增长工具。

在陈生强看来，数字科技公司与实体企业应真正弄懂“融合”的精髓所在，建立起数字化的思考方式，推动经济高质量发展，并在这个过程中实现自我的迭代。“从数字中来，到实体中去，这是发展数字经济的根本出发点和落脚点。”

在一次次动能迭代中，中国科技力量正在不断靠近世界舞台的中心。处在新一轮变革的十字路口，京东金融也在迭代自身发展模式。目前，京东金融已经发展到2.0阶段，以B2B2C的模式服务金融机构，为金融机构提供数字化的企业服务。“一是助力金融机构将数字资产化，二是助力金融机构将资产数字化，从资产端、资金端两大方面，降低成本、提高效率，增加收入。”

以资产端的零售信贷业务举例。作为一个有着巨大市场空间的业务，如何做好却一直是中小银行的难题。京东金融通过数字化科技从两方面助力金融机构解决问题：一是帮助金融机构用较低的成本和较高的效率接触全新客群，二是在全新客群和存量客群中识别出优质客户，降低欺诈和信用风险。

经济增长新“火车头”

国家创新力和竞争力正在成为世界各国新一轮竞争的焦点，加快信息化发展，建设数字国家已经成为全球共识。对此，杨小伟表示，数字中国建设要着力加快推动信息领域核心技术突破，加快信息基础设施优化升级，大力推进数字经济发展，解决信息资源共享开放难题，进一步提升网络安全保障能力，完善信息化发展环境和深化开放格局。

到2021年，全球数字经济的规模将达到45万亿美元，占全球经济总量50%。最新发布的一份报告显示，去年全国数字经济总量达26.70万亿元人民币，较2016年增长17.24%。数字经济占国内生产总值的比重由2016年的30.61%上升至2017年的32.28%。数字经济正在成为我国经济增长新的“火车头”。

“金融是第三产业，未来，我们可以利用在金融服务上积累数字化能力，服务制造业、农业，直至将整个实体经济实现数字化。”陈生强表示，科技与金融更准确的关系应该是融合，共同服务实体经济，推动经济持续高质量发展。

以福建省数字建设为例，福州的市民生活正在变得更加便捷，刷手机能乘公交车，也能在图书馆办证借书。在科技力量的帮助下，城市正在变得更加智慧。今年初，京东金融成立了城市计算事业部，目的正是要把服务金融机构成熟的B2B2C商业模式应用到智慧城市建设中，利用大数据和人工智能技术，致力于解决城市里的交通、规划、环境、能耗、商业和公共安全等问题。