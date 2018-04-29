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人民网评：玩性别歧视的淘宝除了道歉还该做点啥

人民网评：玩性别歧视的淘宝除了道歉还该做点啥
2018年04月28日 18:51 人民网
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　　沈慎

　　近日，网络上流传一张淘宝首页的广告图片，一位准妈妈的照片上配了这样一句广告词：“生了女儿怎么办？二胎用碱孕宝。”这种明显涉嫌性别歧视的广告遭到网友质疑，虽然阿里巴巴旗下相关企业第一时间作出回应，但不少人指出，这不是淘宝第一次犯这样的错误了。的确，这样屡教不改的歧视行为、屡禁不止的相关产品，不能仅仅道歉了事。

　　“生了女儿怎么办”这样的广告着实令人气愤。不可否认，重男轻女的传统理念在一些人、一些地区还不同程度存在，但进入21世纪了，男女平等早就已经是共识。不去倡导正确的价值观，反而在性别歧视的道路上一错再错，失去的终将是用户的信任。另一方面，医学界早就辟谣：通过服用某种食物，并不能改变人体酸碱环境。像碱孕宝这样的产品不仅不符合道德伦理，更涉嫌违法违规。作为一家有影响力的企业，一家备受用户青睐的购物网站，岂能对歧视行为漠然视之？岂能纵容这样的产品大行其道？

　　虽然被曝光后，阿里巴巴旗下企业在官方微博道歉，将这种广告露出归结为“审核疏漏”，并对相应商家做了账户违规和扣分处理。对此，不少人质疑其道歉的诚意，仅仅自罚三杯式的扣分是不是太轻？屡禁不改，如此低俗的产品为何能够一再出现在首页？淘宝官方在类似事件中到底扮演了怎样的角色？的确，道歉显得过于廉价，唯有用更加严格的监管、更为坚决的处罚、更为有效的举措，才能让企业清晰行为的底线、承担起应有的责任。

　　由此来看，建立长效机制是第一步。作为购物平台，淘宝给许多人带来了便利，但是也要看到，规模的扩张、体量的增大，难免会泥沙俱下，以往的管理模式只有与时俱进才能适应新的要求。针对违法广告、违法产品，下架扣分乃至封禁，都是事后亡羊补牢，真正打造健康的商业空间，必须要端口迁移，从资质审核、内容监管、产品质量等全流程做好监管，建立长效机制。同时，有什么样的企业价值观，就有什么样的产品，不论是借助性别歧视来为产品做吆喝，还是让这样的广告公然登上主页推荐，本质上都是利益的驱使。在这个层面来看，重塑企业价值观格外重要，那种只顾利益、不顾道德，只顾利润最大化、忽视社会责任担当的行为，损害的将是企业发展的长久利益。

　　作为监管部门，面对打着“能生儿子”旗号的碱孕宝这类产品，面对性别歧视广告的一再出现，面对“吃碱性食品生男孩”这类错误思想，不能无动于衷，必须以更加积极主动的作为规范市场行为，以法治手段给予违法违规者以惩戒，以正确的观念廓清人们思想的误区。多方共同发力、扎牢织密法律与规则的篱笆，企业主体、产品销售、社会道德等就能运行在健康的轨道上。

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