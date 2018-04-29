原标题：安联财险引入京东 总经理已空位9个月

文/宋文娟 曹驰

在中国内地展业15年的安联财险正在发生巨变。

4月26日，安联财险2018年一季度偿付能力报告披露，该公司临时负责人薛傅睿的3个月任期将于4月30日到期，这意味着自从去年7月份其原总经理李涛离职之后，该职务已空缺了9个月。

李涛离职后9个月中，安联财险经历了3次临时负责人变更。2017年7月28日，安联财险任命蒋涛为临时负责人，蒋涛的临时负责人职务于2017年10月27日终止；而自2017年10月28日至2018年1月底，此3个月安联财险又有一位临时负责人；2018年1月30日起，薛傅睿任临时负责人，其3个月任期到期在即。而据接近该公司的人称，其总经理人选或又会发生变化。

高层人事变动的同时，安联财险的股权也正发生变化。在4月16日，安联财险发布公告称，其注册资本由8.5亿元增加至16.1亿元，其新的投资人中包括京东。按计划，京东拟出资5.37亿元有望成为安联财险的第二大股东，而安联财险也将由外商独资变成合资公司。

安联激变

或许对于安联财险而言，变化早已开启，只是近期才成为关注的焦点。

安联财险的前身是安联保险公司广州分公司，于2003年在广州注册成立，是德国安联保险集团在中国设立的首家经营财产保险的公司，2010年改建为安联财产保险（中国）有限公司，目前在广东（含深圳）、上海和北京设有分机构，注册资本金8.5亿元，注册地为广州。安联财险曾经以一款奇葩的“中秋赏月险”引发市场强烈关注。整体而言，其在市场上发展比较稳健，保费量并不大。

从去年开始，安联财险高层人事变化频繁发生。

2017年7月31日，安联财险发布公告称，其董事、总经理李涛辞职，安联财险任命蒋涛为临时负责人，任期自2017年7月28日起不超过3个月。

同日，安联财险更换审计会计事务所，解聘毕马威华振会计师事务所，聘请普华永道中天会计师事务所为审计会计师事务所。

2017年4季度，安联财险高层再次发生人事变动，如安联财险的第四季度偿付能力报告中称，蒋涛的临时负责人职务于2017年10月27日终止；同时，该公司董事会秘书何祺因安联集团亚太区总部另有任用，而在2017年12月31日终止了董事会秘书职务。

今年4月20日，安联财险签署《安联财产保险（中国）有限公司股东决定》，其中一项是同意并确认安联财险公司的监事人选。

4月26日，安联财险一季度偿付能力报告称，薛傅睿博士自 2018 年 1 月 30 日起任公司临时负责人，任期3个月。

对于安联财险的总经理人选，有消息称，其总经理会更换。另有一位安联财险工作人员称，总经理人选目前还在审批中。对安联财险的新总经理人选以及频繁更换临时负责人原因，记者联系安联财险采访，截至发稿未收到明确答复。

2017年安联财险实现原保费收入9.12亿元。2018年1季度，安联财险实现保险业务收入3.62亿元，净利润0.08亿元。在该公司业务结构，70%为集团业务。“由于集团业务保单保额较大，因此大的赔案多发生于集团业务 ，”安联财险在其偿付能力报告中称。

在人事变动的同时，安联财险的股权也在发生变化，在3月30日其签署《安联财产保险（中国）有限公司股东决议》，同意增加注册资本金8.05亿元（均由新投资人认缴），同意公司名称变更及相应的增资协议和商标许可协议。

4月16日，其新投资人名单揭晓，即北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（即京东）出资约5.37亿元，深圳汇京通达商务咨询有限公司出资0.68亿元，中原信达知识产权代理有限责任公司出资1.99亿元，若此番增资成功，安联保险集团持有安联财险50%的股权，京东持股33.33%，中原信达知识产权持股12.4%，汇京通达持股4.27%。

京东入股尚待批复

京东进军保险的想法实际很早就有。

2015年10月，京东集团董事局主席兼CEO刘强东在四川绵阳参加2015中国（四川）电子商务峰会时表示，京东已与四川省政府签署战略合作框架协议，将在四川设立京东互联网财产保险公司，四川将成为京东互联网金融布局的重要阵地。

随后京东还组建了保险筹备组，拟申请筹建一家财险公司，在2015年至2016年间京东为筹备财险公司招聘了不少人才，当时市场传出，京东有可能在2016年或2017年拿到财险牌照，但至今未果。

今年3月份，市场再次传出京东正在洽谈收购一家保险公司的股权，而此次入股安联财险也意味着京东基本圆了保险公司股权梦。

彼时，京东通过收购的形式获得了天津津投保险经纪公司的控股权，目前该保险经纪公司主要负责京东商城、京东金融和京东钱包等平台的互联网保险业务。

而与安联财险70%为集团业务的业务结构不同，京东保险业务呈现客户量庞大、件均保费极低的特点。

对京东体系内的保险业务，京东相关负责人表示，京东金融定位是服务金融机构的科技公司，目前其保险业务是基于经纪牌照和强大的科技能力展开的，为保险公司及行业提供获客、精准营销、产品创新、风险定价、反欺诈等服务，助力合作伙伴降低成本、提高效率、增加收入。

对于此次入股安联财险，京东相关负责人告诉记者，本次京东入股安联，在中国建设数字化保险合资公司，将在保监会批准的范围内，结合安联保险及风险管理经验与京东在数字化技术及电子商务生态系统上的领先优势，设计与销售保险产品，为更广泛的客户群体提供更优质专业的保险服务，提升消费者的购物体验。

该人士称，京东作为中国领先的零售商，京东拥有丰富的电子商务生态系统、强大的数字化技术以及对中国消费趋势的深刻理解。此次与安联合作，京东可以为广大的中国消费者提供全面的财产保险保障方案，也是其为消费者提升购物体验的承诺。

安联财险亦发表声明称，此次合作是安联在中国发展的新里程碑，有助于安联在中国这个世界增长最快的保险市场里加速创新和发展。

对外经济贸易大学王国军教授认为，保险公司和高科技企业两者比较容易结合。风险管理场景化、科技化，将会为保险业带来更多商机。

另一位业内人士则认为，安联财险前期高层人事变动估计与其引入京东有较大关系。目前此次交易尚需监管部门的批准，而根据3月30日签署的《安联财产保险（中国）有限公司股东决议》，一旦增资获批后，安联财险更名也在即。