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疯蜜创始人称遭遇滴滴打人:平台管控不力 将贱卖投资

疯蜜创始人称遭遇滴滴打人:平台管控不力 将贱卖投资
2018年04月29日 08:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月29日上午消息，疯蜜创始人张桓发文称遭遇“滴滴打人”，认为滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了，建议微博公开道歉，并称将卸载滴滴，“贱卖”滴滴的所有投资。

　　以下为张恒原文：

　　张桓：我被滴滴司机打的左眼软组织塌陷

　　滴滴打人，在我看来原本只是个笑话，想不到昨天我被滴滴司机打后变成了笑话。

　　长话短说，我上午在创业黑马做导师，下午去A股上市公司福成股份谈十英尺的供应链合作，晚上和一个高中同学撸串，9:50左右叫车，没想到噩梦开始了。

　　等了20多分钟滴滴快车还没到，我就电话过去问，对方说对不起，他拉错了人，让我等一下他回来，我说北京那么堵，最后一天放假，我哪知道你什么时候回来，我自己再叫第二部车吧。

　　岂知对方司机就是不取消订单，让我也无法叫第二部车，就在我一筹莫展的时候，突然那部车停在了我面前，司机气冲冲走下来质问：

　　是不是你叫的车？

　　我说是啊！

　　话还没说完，他拳头就打在了我左眼角，我顿时眼冒金星，差点摔倒。我当时就傻了，完全没预料到。

　　待我缓个神来，和他撕打在一起的时候，我才发现，这丫的嘴里骂骂咧咧说我投诉他，老子真是冤枉，我闲得蛋疼才投诉你啊，我只是想抓紧打第二部车而已。

　　一摸，有很清晰的软组织断裂感，左眼眶都是麻的，眼已经睁不开。

　　……

　　周围不少朋友吓坏了，我大喊赶紧路线拍视频，那个司机才吓坏立即走人开车跑了。

　　打了滴滴客服电话N久没人接，只好打110，警车拉我去派出所做笔录，期间滴滴有客服打电话来，各种询问，并说会很快找到司机（平台都是虚拟号码，关闭订单后无法联系到，警车根据车牌查到了对方名字和身份证，但依旧联系不到他），截止现在过去了4个小时，滴滴那边依然毫无音信。

　　好几个警察过来安慰我，说太不幸了，滴滴司机竟然打人，可他们也毫无办法，说对方司机不来派出所，也没法立案和解决问题。

　　其实，我在想，这个司机要么喝酒了要么精神有问题吧？我傻傻戴着也没用，申请了回酒店睡觉，明天再去医院验证下伤情（我问了原恒大门将李帅，说我的眼眶软组织都断了，有无大碍，他说没问题，祈祷我明天伤情能好点，真不想去医院了，太累、太丧，还是好好安静下，用乐观和坚强抵挡下负能量吧）。

　　我甚至在想，即使把那个肇事司机找到了，我又能把他怎么样呢？罚钱？吊销执照？其实对我一点好处也没有，反正我已经受伤了，其它对我都无卵用。

　　我甚至都想算了，认倒霉。

　　闻讯赶回来的高中同学说，你不起诉他，他下次可能会杀人……

　　吓死我了。

　　想了下，我还是公布一下，尽量为民除害吧。

　　不管怎样，犯错就要收到处罚，世道再焦虑，你有再多戾气，都不应该犯罪，否则，就应该收到应有的处罚。

　　警察问我的诉求。

　　我说：

　　1、这个司机不用任何罚款，永久吊销驾照即可；

　　2、滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了，建议微博公开道歉。

　　再补充大家一个无比遗憾的信息：

　　2014年通过深圳某家财富管理公司我投了滴滴D轮估值125亿美金时的100万美金，2017年还投了滴滴某个汽车后服务的业务公司，但，我依然被打了。

　　可见，善良真的是一种选择，而非只是一种生意，卸载滴滴，从我做起。

　　现在头晕，明天还是要去医院看看去，这个世道太不安全了，不过很庆幸，这个司机没有拿刀捅我，否则我死了也就死了啊。

　　哎，明天卸载滴滴，包括贱卖滴滴的所有投资（不怕死的可以私我）。

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