原标题：银行系金融科技子公司“跑马圈地”

文/张艳芬

近日，建行成立了国有银行首家全资金融科技公司，这是商业银行继2017年银行与互金巨头频频“牵手”后，在金融科技战场上再次刷新存在感。实际上，早在2015年、2016年就有兴业银行、招商银行、平安银行成立金融科技子公司，成为各自母行布局金融科技的先行军。现在，大行也加速成立金融科技公司。

大数据、云计算、区块链、人工智能等金融科技成为驱动银行建立核心竞争力和转型的重要关键因素。

随着大量金融科技公司介入银行业务的各个细分领域，以零售为代表的传统银行业务受到很大程度的冲击，传统银行的商业模式在金融科技驱动下也不断重塑。实际上，银行业在从各个方面主动发力运用金融科技，从上市银行2017年年报中可以看到，不少银行均提及向“智慧银行”“数字化”以及“智能化”转型，加速布局金融科技。

银行系金融科技输出力量崛起

早在2015年底至2016年初，先后有兴业银行、平安银行和招商银行先后发力成立金融系子公司——兴业数金、金融壹账通以及招银云创。而值得关注的是，上述3家银行系金融科技子公司的业务能力，逐渐从内部服务转向外部输出，打造平台模式。

其中，最早成立的兴业数金，其员工持股19%，引入了3家外部技术公司金证科技、新大陆和高伟达各持股10%。兴业银行2017年年报显示，兴业数金自成立以来就明确了两大发展脉络，一是为中小银行、非银行金融机构、中小企业提供金融行业云服务；二是通过开放接口，成为“银行端”和“客户端”的连接器。

截至2017年末，该子公司累计与346家商业银行建立信息系统建设合作关系。输出机构对象包括村镇银行、城商行、农商行以及民营银行等。

兴业数金内部人士告诉记者：“在对外输出的业务上，各方都在寻求自己的差异化发展之路。整体而言，相比科技公司，银行系金融科技公司拥有银行的资源优势，无论是在监管方面还是在客户资源方面。此外，在细分领域能够先行先试是银行的行业优势。对于兴业数金而言，先行先试的拓展经验能够移植到正在发展的开放银行平台上，促进商业生态系统的对接，发挥更大的价值。”

另外，数据显示截至2017年底，平安金融壹账通其先后为超过450家银行、2200家非银机构提供金融科技解决方案。而招银云创聚焦“金融云”，现有产品包括金融基础云服务、云安全服务等，目前阶段的服务对象仍以招商系的子公司为主。

“虽然银行对金融科技一直以来都有开发与应用，但更多的是为银行内部服务，而未真正走出去，进行科技能力的输出。但一方面，民营银行的新设成立以及中小银行系统与业务流程改造升级，为银行系金融科技公司的发展提供了业务基础；另一方面，许多中小银行对金融科技发展的需求较大，也为银行系金融科技公司未来科技输出提供了市场。” 苏宁金融研究院高级分析师赵卿告诉记者。

新技术较量

近几年大数据技术、人工智能、云计算技术、区块链、支付清算和生物识别技术等被认为是改造传统金融体系的利器，也是各家银行年报提及最多的关键词。

目前国内金融云市场格局处在起步阶段，初步形成银行系及互联网系两大金融云服务商。2016年7月份，银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》（以下简称《意见》），其中明确要求到“十三五”末期，面向互联网场景的主要信息系统尽可能迁移至云计算架构平台。

上述兴业数金内部人士告诉记者，在金融云方面，银行系金科公司和科技公司各有所长。他表示：“以金融行业云为例，兴业数金采用的是融合云架构，侧重的是行业云。而像阿里云、腾讯云则采用的是公有云架构。行业云相比公有云来说，更符合监管的要求，并且安全性更高，这是银行系的优势；而公有云的价格相对私有云低一些，适合预算不足且对上云的安全性要求没那么苛刻的企业客户。企业客群可以根据自身的需要选择具体上云工具。”

“银行系金融科技公司的优势也在于对自身银行业务更为了解，对于监管政策也更为熟悉，特别是在银行核心系统的建设上具有明显优势，所以很多中小银行在建立核心系统时，更倾向于选择银行系的金融科技公司。”赵卿表示。

目前，银行因为安全和稳定考虑，以私有云为主，而业内认为未来私有云+行业云的混合云方式将是趋势。上述《意见》也表示，要探索建立银行业金融公共服务行业云，构建私有云与行业云相结合的混合云应用。

另外，受到关注较多的区块链技术，作为一种新兴的数字技术，其实现不同节点之间建立信任、获取权益的共识机制，在交易、清算、票据、供应链金融等银行业务领域前景可期，有利于提升交易透明度、交易安全和信息安全。但业内人士表示，目前，区块链在银行领域的应用大部分处于初级试验阶段，而且需要银行业普遍应用，形成生态支撑。