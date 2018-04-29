女子5千元网购手机被骗6万8 连骗子都急了：别再转了

来源：法制晚报

近日，江苏常州女子小李（化名）网购手机时陷入骗局，骗子以押金、凭证费、发票费、退款费等各种理由，一次次骗了她共计6.8万元。

最后骗子“良心发现”，求她不要再转账了。这时，小李才意识到自己遇到网络诈骗，赶紧报了警。

可是，当小李从派出所回去后，却再次陷入网络贷款诈骗陷阱，被骗8万元。

本想5千元网购手机 不料陷入骗局

小李今年20岁，是一名酒店服务员，每月收入大概三四千元。前不久，她在QQ上收到同学信息，说只要加一个QQ号，就可以免费看电影，于是小李便加了QQ号。

之后，她看到对方还卖手机，而且比市场上便宜很多。当时，小李正打算买一部iPhoneX，店里要1万元，而对方只要5千多元。小李没有多想，就通过支付宝向对方转了2088元作为押金。接着，对方又要4888元凭证费、3000元发票费，小李也毫不犹豫地把钱打给了对方。

图：部分聊天资料

然而几天过去了，对方一直不发货，小李要求退款。对方要求小李打7500元“系统秒退费”后才能办理退款，小李爽快答应，把钱转给了对方。之后，对方给了小李一个“客服”QQ号码。小李加了以后，“客服”又以各种名义让小李汇款，小李糊里糊涂地转给了对方5笔款项，共计49662元。

图：部分聊天资料

到目前为止，本来5千多元的手机，小李已经花了

2088+4888+3000+7500+49662=67138（元）

对方“良心发现”：不要再转了

6万多元都花出去了，小李仍然不见手机，便不断催促“客服”。而此时，对方似乎“良心发现”，要小李别再转账了。直到这时，小李才意识到自己上当受骗，于是报了警。

在听完小李被骗经过后，民警都被小李的“天真”折服了。据小李说，她被骗走的6万多元，大部分是用信用卡透支的。

连续被骗再次陷入网贷骗局

然而距离小李报案不过6天，民警却再次接到了小李的报警。她说她又遇到了诈骗，这回被骗了8万元。

原来，小李从派出所回去后，想着自己信用卡上欠了好几万元，便想通过申请贷款，先把信用卡上的借款还了。

但让人意想不到的是，小李居然是在网上搜索的贷款，结果加了一个QQ号码后，对方以押金、手续费为名，骗走了小李8万多元。

目前，案件还在进一步调查中。