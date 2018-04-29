对话全球领先网贷平台OnDeck：美国P2P热潮如何起落?

新浪财经讯 4月中旬，全球最大的金融科技盛会之一美国朗迪峰会在旧金山举行。美国领先的小微企业借贷平台OnDeck市场部副总监Jim Larkin和创新借贷平台协会（ILPA）的CEO Scott Stewart在会场接受新浪财经采访表示，美国线上借贷行业正处于动荡阶段，许多公司正在被淘汰，取得一定规模的公司更容易活下来，OnDeck等企业和协会将会一起致力于全行业的信息公开、运营规范和健康发展。

图为采访现场

美国P2P热潮是如何掀起和退去的？

在中国前两年炒得火热的P2P和互联网金融概念，其实美国早在几年前就已经历了一波热潮。OnDeck的发展历程即是美国P2P行业发展的一个缩影。

OnDeck大约于10年前开始正式运营，正值金融危机之后美国小微企业的信贷产业处于极度枯竭的状态，银行大幅减少对小微企业的贷款，且银行的服务速度也无法满足这类企业迫切的融资需求。以OnDeck为代表的一众针对小微企业的线上借贷平台便建立在这样的背景之下，以快捷、便利为主要优势为这些企业提供了一条全新的融资途径。

如果在今天访问OnDeck的官方网站，可以看到依赖线上审核，企业每次向OnDeck申请获得贷款的速度短至24小时以内，放款规模总额达到80亿美元，服务超过8万家企业，并成功进军了加拿大和澳大利亚市场，与摩根大通这样的传统投资银行达成了战略合作。

OnDeck市场部副总监Larkin表示，虽然现在许多传统银行也已经在速度和便利性方面提升了许多，但还是没有办法完全赶上OnDeck，这也是为什么摩根大通找到OnDeck进行合作的原因，未来几个月内OnDeck还会公布与其他大银行合作的讯息。

Larkin在接受采访时也强调，我们并不想从银行那里抢到什么市场份额，我们希望与它们合作。OnDeck希望能够补足一些大型银行发挥不了的功能，解小微企业的燃眉之急，比方说有些创业者的个人信用分数也许很低，但企业却运行得不错，这部分人很难在银行获得贷款，OnDeck便可以基于自己的OnDeck企业信用分数体系来为他们提供贷款，个人信用分数只是其中一个不太重要的指标。

关于网贷行业现阶段在美国的发展状况，ILPA的CEO Scott Stewart表示，目前美国的线上借贷行业正处于动荡阶段：增长放缓，竞争加剧，许多公司正在被淘汰，也有许多的并购正在发生。面对一直十分稳定的小微企业贷款市场规模，像OnDeck和Kabbage这样已经拥有一定规模的公司更容易取得成功。

上市前路崎岖不平 融资或是最大考验

当诸多不确定因素搅动着中国P2P市场之时，美国同行们也面临着前所未有的挑战。

OnDeck于2014年12月在纽交所上市，发行价20美元，融资2亿美元，彼时正赶上美国P2P行业蓬勃发展的热潮，另一网贷先驱巨头Lending Club也几乎在同一时间于美股市场亮相。然而后来由于增长不足、盈利不稳定等问题，OnDeck和Lending Club都迎来了持续的股价下跌，当前OnDeck股价只有5美元左右，Lending Club更是跌至不足3美元。

对此，Larkin对新浪财经表示，过去这些年美国的信贷市场发生了很多动荡，Lending club的首席执行官甚至被迫辞职，在这些连锁反应下，很多大的投资者会认为网络借贷存在很多的不确定性，不太愿意投资这个行业。为此OnDeck建立了专门的融资团队，改变了一些融资策略，比方说减少资产出表，将大部分贷款持有一段时间后找到好的时机卖出。

在接受访问的第二天，OnDeck正式公布了最新一轮2.25亿美元资产证券化的交易价格。OnDeck首席财务官Ken Brause表示：“这次成功的融资将更好地帮助我们完成为小微企业提供贷款的使命，同时进一步降低资金成本。交易的成功体现了机构投资者对于OnDeck十年来管理方式的肯定，同时认可了OnDeck独家的数据库、分析引擎、以及信用评分体系等各方面的竞争优势。” 在消息公布之后，OnDeck的股价也有所上扬。

组建创新借贷平台协会 敦促全行业健康发展

在美国，行业协会在行业管理中扮演着重要角色。2016年，OnDeck、Kabbage等行业领先者共同发起组建了创新借贷平台协会（ILPA），致力于争取整个行业的共同利益，推动美国小微企业的健康发展。该协会的现任CEO Scott Stewart对新浪财经表示，协会对于企业如何运营等方面都有非常严格的要求。

通过与企业合作，ILPA推出了一个叫做SMART的模型工具，加入协会的成员必须允许这个模型在自家平台上的应用。这是第一款面向小微企业客户的贷款定价披露和比较工具。

Stewart解释道，SMART工具面向所有协会会员的客户开放，想要申请贷款的小微企业可以在申请过程中获得整个行业的产品信息，包括行业贷款的年化利率、资金成本、每月还款额等在内的所有关键数据，客户从而清楚得知自己选取的这款产品究竟如何。这个模型也在向澳大利亚和加拿大普及使用。

Stewart表示，目前有充分的数据说明，大约有66%的小微企业在获得协会会员的平台贷款后经营状况有了显著提升，比方说实现了高达4倍的营收额增长，融资成本大幅降低，目前协会正在进行一项全国性的调查，将更加深入地调研网贷行业对整体经济发展做出的贡献。（新浪财经 魏天谌 熊喆 发自北美）