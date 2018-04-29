摩拜联合创始人王晓峰。摄影：邓攀

文/马钺 马吉英

靴子终于落下了。

对于美团收购摩拜这桩公案来说，收购完成是第一只靴子，第二只靴子是管理层的去向。尽管之前王兴在内部邮件中承诺摩拜的管理团队将保持不变，但今天爆出消息，王晓峰辞职，胡玮炜接任CEO。王晓峰告诉《中国企业家》，接下来的时间要用来陪伴家人。

王晓峰的离职并不令人意外。在4月3日晚上举行的摩拜股东大会上，对于美团的收购，王晓峰投了反对票，并且表示：“公司独立发展有很大机会，如果大家做了投票的决定，希望大家不要后悔。”

和王晓峰相反，摩拜总裁胡玮炜和CTO夏一平投了赞同票。王晓峰那张反对票，让一位熟悉摩拜内情的人士很不解。

4月6日，该人士告诉《中国企业家》，美团收购摩拜这件事从提出到宣布，持续了半年时间，在股东大会投票之前，董事会已经举行了投票，结果是全票通过。

“这个结果（卖给美团）早就在董事会层面决策完了，当时投赞成票的人，最后自己又投了反对票而已。”该人士表示，创始团队没有一个人想卖公司，但经营企业需要理性，“难道像凡客那样最后差不多把自己拖死吗？”

对于股东大会的信息被透露给媒体，该人士表示很气愤，“自己的股东不知道出于什么目的全程直播股东大会给媒体，这是违法的。”

其后，网上出现了一篇题为《摩拜卖身内幕：投反对票的CEOPK董事长李斌的“傀儡”胡玮炜》。对这篇文章，前述人士嗤之以鼻，表示有人告诉自己那篇文章“有人花钱在推”。

“一个现任CEO说自己的公司是渣女，我确实没什么可说的。继续做事情，事实会说明一切的。”

由此可见，美团的收购，让摩拜管理层之间的矛盾加深并且表面化了。在美团收购之前，就有传闻称胡玮炜与王晓峰不和，但一直没有得到证实。

不管怎样，虽然暂时退出，和小蓝单车创始人李刚以及共享单车死亡名单上的一长串名字相比，王晓峰退出得还算体面。美团为购买他的股份付出的代价，据说至少有几千万美元。就像那篇传播量惊人的庸俗鸡汤所言，不止胡玮炜，王晓峰同样把同龄人抛在了身后。

在短短几个月之前，预言共享单车行业会整体崩盘会被视作疯子，所有人都沉浸在新四大发明的快乐之中。但现在，所有人都不得不面对血淋淋的现实：小蓝单车创始人李刚不知所踪，悟空单车、酷骑单车宣告破产，无数报废单车构成了冷酷的工业坟场。

整个行业的商业逻辑都存在问题：如果没有巨头的输血，没有任何一家企业能撑下去。而巨头之所以愿意输血，除了占据高频场景，似乎也没有更多的理由。雪崩之势不可遏制，王晓峰已经走了，戴威还会远吗？

在“抛弃同龄人”之前，王晓峰不可谓不努力。摩拜单车的用户体验、运营效率、融资数额都处在行业前列，定位与愿景也超出友商一筹。但钱再多烧起来也有个尽头。据36氪报道：从去年年底开始，王晓峰把最大的精力耗费在融资上，国内国外的跑，仅投资机构推荐给他见的大型海外基金就不下十个，但每次都空手而归。一名摩拜投资人告诉36氪，3月下旬的一天，摩拜位于上海的办公室里，王晓峰语带哽咽地对他说：“没想到在国内创业会这么难。”

难在哪里呢？前述熟悉摩拜内情的人士说，事情要成，人和钱都要对，缺一不可，“人错了，再怎么努力都是错的。”

共享单车之败，真的只是钱和人的错吗？

附内部信全文：