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百度分拆旗下金融业务 融资超过19亿美元

百度分拆旗下金融业务 融资超过19亿美元
2018年04月28日 19:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月28日晚间消息，百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。

　　度小满金融本轮融资额超19亿美元，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。融资后，度小满金融将持续加大在技术层面的投入，并开放更多平台和技术能力，加大金融生态建设。

　　“在百度AI生态战略下，很高兴看到金融业务‘率先毕业’。”百度董事长兼CEO李彦宏表示，“这是继爱奇艺上市后，百度AI生态的又一里程碑事件。在创新的时代大背景下，金融业务不断突破，已成长为该领域的独角兽。百度AI能力赋能，金融场景、技术、模式持续深化，并反哺生态，这正是展现了百度AI生态下与新业务强大的战略协同能力。”

　　度小满金融 CEO朱光表示：“在智能金融时代，我们将充分发挥百度的AI优势和技术实力，携手金融机构合作伙伴，用科技为更多人提供值得信赖的金融服务。”

　　百度金融服务事业群组成立于2015年12月，凭借金融科技优势，完成了信贷和财富管理平台的打造，成为互联网金融领域中的独角兽。

　　独立后的度小满金融，百度将在技术、平台、资源等多个维度与度小满金融保持紧密协同。在“夯实移动基础，决胜AI时代”的核心战略下，百度也将孵化更多独立的，具有巨大市场空间并与百度有强大协同效应的业务。（辛苓）

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