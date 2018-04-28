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微信回应处理误导类内容：标题会带上相关标签

微信回应处理误导类内容：标题会带上相关标签
2018年04月28日 18:33 新浪科技
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　　相关新闻：只封标题？疑微信出新规夸大误导类标题无法显示

　　新浪科技讯 4月28日晚间消息，今日，有网友发现，微信近日疑似出台了封禁违规标题的新政策——只封标题。

　　一篇公众号文章在标题处，被红字标注了“标题严重夸大误导”，分享到朋友圈、微信好友和群聊，也会被微信提示“此标题包含夸大误导信息”，后两者还会提示“标题使用夸大、煽动、低俗等词语造成误导或使人不适”，不会显示标题，但点开文章仍然可见标题和文章内容。

　　对此微信方面回应称，针对微信公众平台的误导类内容，在去年就上线了误导类内容处理规范，五类违规情况的公众号文章会被处理：

　　1、标题使用夸张、惊悚、极端的词语和数据夸大其词；

　　2、标题使用侮辱、煽动、低俗词语，使人不适；

　　3、题文不符、断章取义、偷换概念、歪曲事实；

　　4、标题过多使用无实际意义的标点符号吸引眼球；

　　5、旧闻翻炒故意误导。

　　微信方面表示，被判定为误导类内容之后，用户看到的此类公众号文章标题会带上相关标签，文章转发样式也会进行相应处理。“我们希望通过这一规范，对低质量文章内容的传播进行合理引导，提升用户微信内的阅读体验。在此也呼吁运营者提升内容质量，营造良好的阅读环境。”

微信标题党标签
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