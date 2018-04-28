百度财报解读：净利同比增长277% AI贯穿核心业务

新浪科技 辛苓

百度（Nasdaq：BIDU）昨天发布了截至3月31日的2018财年第一财季未经审计财报。报告显示，百度第一财季总营收为人民币209亿元（约合33.3亿美元），同比增长31%。华尔街7位分析师平均预计，百度第一季度营收将达31.9亿美元，财报显示的实际数字超出预期。

百度总营收趋势图

第一财季净利润为人民币67亿元（约合11亿美元），同比增长277%。

百度净利润趋势图

对此李彦宏点评道：“2018年我们起步强劲，核心业务增长迅速，’夯实移动基础，决胜AI时代’的战略继续坚定推进。通过持续创新，’搜索与信息流’的双引擎组合展现了强大的商业化能力，DuerOS硬件合作伙伴数量加速增长，Apollo开放平台展现出成为世界级技术平台的极大潜力。”“同时，祝贺爱奇艺成功上市，未来我们希望孵化更多具有巨大市场空间并与百度有强大协同效应的业务。”

百度这一季度财报表现良好，一个重要原因是去年同期财报的数字表现太差。2017年Q1净利只有17.77亿元，当时的同比下滑了10.6%。另一方面原因在于，百度的AI大计在过去一年里有许多落地业务发展。百度CFO余正钧在高管会议中提到：“现在所有业务都以人工智能为中心，无论是搜索，信息流还是自动驾驶。”

我们来分析本次财报中的几个要点：

AI为广告增收

百度财报显示，基于搜索的信息流广告表现良好，“百度核心”（Baidu Core，即搜索服务与交易服务的组合）第一季度总营收为人民币161亿元（约合25.7亿美元），同比增长26%。“百度核心”第一季度运营利润为人民币64亿元，同比增长81%。

在高管会议中，陆奇强调了百度在基础架构方面的投入，在机器学习的技术中陆奇以“强化学习”举例，说明其直接读取实际活动数据的作用，包括浏览，点击和转化方面的数据，在提高经济收益和广告质量方面更加有效。

AI技术的另一重要落地领域是自动驾驶。

陆奇来到百度的一年时间里，带领百度自动驾驶平台阿波罗经历了从1.0到2.5的迭代，随着平台能力的提高与生态系统的完善，Apollo开发者社区的合作伙伴数量增加，与百度合作的机构和政府机构也在增加。

陆奇在高管会议中提到，利用阿波罗平台，百度合作伙伴推出L3和L4级别自动驾驶车辆，实现商业变现的速度要比预期的快很多。在相对低速、可控制的环境中不断推广落地，用户和客户愿意为其付费。

爱奇艺内容成本高，营收能力有限

百度第一财季内容成本为42亿元（约合6.69亿美元），同比增长59%。财报提到，百度内容成本的增长，主要由于爱奇艺的内容成本增长；爱奇艺一季度营收是49亿元，同比增长57%。从这些数据可以看出，爱奇艺对于百度收入的增长还没有发挥太大的作用。

对此，余正钧在高管会议中讲到：“我们将爱奇艺是为公司业务的一部分，没有细列数字可以披露。预计二季度的同比成长与一季度类似。”

2018年第一季度，相关部门对内容管理的加强对各个内容平台或多或少都有影响，如爱奇艺平台的明星综艺节目“奇葩说”被下架。对此，李彦宏认为：“我们预测的二季度的增长，更多归功于服务用户和客户的技术创新，监管措施对我们影响不大。”

百度计划将百度金融剥离出来

百度正计划剥离公司旗下金融服务业务的多数股份。财报提到，截至2018年3月31日，百度金融服务业务总资产470亿元，总负债412亿元，这些被重新分类为合并资产负债表中的持有待售资产和负债。

财报中，百度预计在2018年第二季度，营收总额将会介于249.1亿元人民币（约合39.7亿美元）到261.9亿元人民币（约合41.7亿美元），同比增长26%到33%。移除百度移动游戏与百度外卖影响，同比增长28%至34%。该展望只代表基于当前情况的初步预测，不排除今后有调整的可能。