国家广播电视总局局长聂辰席会见腾讯CEO马化腾

来源：国家广播电视总局

聂辰席同志4月26日会见腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾一行，周慧琳同志出席。

聂辰席指出，腾讯公司是互联网领域举足轻重的企业，近年来积极响应总局工作部署，在开展正能量网络视听节目创作、组织重大主题宣传活动、加强节目内容管理等方面做了很多工作，取得了明显成效。对于下一步工作，聂辰席强调，一是要深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记的网络强国战略思想，通过网络视听节目弘扬主旋律，传播正能量。二是要落实党管媒体原则，落实意识形态工作责任制，弘扬职业精神，严格执行网络视听节目审查制度，始终确保正确的政治方向、舆论导向、价值取向，切实维护国家意识形态和文化安全。三是要切实履行社会责任，落实“管建同步”的要求，主动发挥带头作用，推动业界把社会效益放在首位，营造清朗的网络空间。四是要加强与总局相关部门的沟通协调，及时反馈实践层面的好做法，共同做好工作，推动网络视听节目持续快速健康发展，为网络强国建设作出贡献。

马化腾表示，腾讯公司一直致力于科技与文化的全面融合，并按照总局要求，立足企业主体责任，在网络视听节目审查、安全管理、队伍培训方面形成了一些行之有效的做法，腾讯公司愿继续为网络视听节目的繁荣发展做出努力。马化腾还就节目标准制定、内容管理、人员培训等方面提出了具体建议。

办公厅、网络司主要负责同志参加了会谈活动。