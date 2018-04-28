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摩拜组织架构调整：胡玮炜担任CEO 王晓峰卸任

摩拜组织架构调整：胡玮炜担任CEO 王晓峰卸任
2018年04月28日 16:25 新浪科技
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王晓峰王晓峰

　　新浪科技讯 4月28日下午消息，摩拜董事长王兴和创始人胡玮炜今日通过内部信宣布新的组织调整。架构调整后，王晓峰卸任CEO出任摩拜单车顾问，创始人胡玮炜将出任摩拜CEO，并任命刘禹为摩拜总裁，向CEO汇报。

　　此前刘禹曾担任摩拜的特别顾问。同时，将组建成立新的智慧交通实验室，致力于为城市提供智慧出行综合解决方案，摩拜联合创始人、原摩拜CTO夏一平将担任负责人，向美团高级副总裁王慧文汇报。

　　王兴与胡玮炜在摩拜内部信中表示，希望通过团队共同的努力，建立起能更好服务于用户的清晰战略、推进更加精细化的运营、投资于核心竞争力的建设，并探索和美团的最佳协同，积极布局未来。

　　此次架构调整中，摩拜称联合创始人王晓峰因个人原因，将卸任CEO，出任摩拜单车顾问。王兴和胡玮炜在内部信中表示了对他的感谢：“特别感谢王晓峰，过去的两年多时间里，我们服务了2亿多的用户，进入了200多座城市，15个国家，感谢王晓峰为此立下的汗马功劳。我们也期待他以新的角色继续关注和助力摩拜的新发展。”

　　今年4月4日，美团与摩拜联合宣布，签署美团全资收购摩拜的协议。王兴表示，美团看好摩拜的发展和智能出行的未来，将全力支持摩拜继续坚持技术创新，为用户带来优质产品服务。

　　在4月3日晚的摩拜股东大会中，王晓峰还曾在交易投票前发言，称团队也犯了很多错误，自己的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头。“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……我相信投资机构有自己的业务判断。”

　　“规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”王晓峰在最后说。

　　据悉，王晓峰在投票中投了反对票，而胡玮炜和原摩拜CTO夏一平则投了赞成票。创始团队在交易中的不同态度也为今日各自的不同结局埋下了伏笔。(张俊)

　　以下为摩拜内部邮件全文：

　　亲爱的mobikers：

　　过去这一年，一面是瞬息万变的市场，一面是日新月异的组织生长，对我们所有人来说也是面对变化、拥抱变化的一年。在此，非常感谢每一位mobiker，不管喧嚣还是宁静，顺风还是逆势，我们在一起成长，这是非常非常珍贵的经历，更难得的是，我们在证明我们不仅仅有情怀，我们还有坚韧不拔的勇气和力量，要做成一件事情不是一年两年的，可能是十年二十年甚至更长时间。

　　从现在开始，我们希望通过团队共同的努力，建立起能更好服务于用户的清晰战略、推进更加精细化的运营、投资于核心竞争力的建设，并探索和美团的最佳协同，积极布局未来。

　　在此，向大家宣布一些新的组织调整：

　　1、创始人胡玮炜担任摩拜CEO，同时，任命刘禹为摩拜总裁，向CEO汇报。作为有多年实战经验的互联网创业者及共享经济的早期践行者，刘禹具备优秀的战略前瞻性和团队管理能力。加入摩拜前，刘禹曾任阿里巴巴集团旗下阿里语言总经理，也是摩拜的特别顾问，在他任职顾问期间，刘禹为公司带来了积极的影响。相信在新的岗位上他会为公司的发展作出重要贡献。

　　2、组建成立新的智慧交通实验室，致力于为城市提供智慧出行综合解决方案。摩拜联合创始人，原CTO夏一平将担任该部门负责人，向美团高级副总裁王慧文汇报。

　　3、由于个人原因，摩拜联合创始人王晓峰将卸任摩拜单车CEO职位，出任摩拜单车顾问。在这里，要特别感谢王晓峰，过去的两年多时间里，我们服务了2亿多的用户，进入了200多座城市，15个国家，感谢王晓峰为此立下的汗马功劳。我们也期待他以新的角色继续关注和助力摩拜的新发展。

　　摩拜自从创立起，有过荣耀时刻，有过困难曲折，但不变的是所有mobikers共同的使命，这也是我们对未来充满信心的来源。从我们制造出第一辆共享单车开始，我们就始终怀抱让自行车回归城市的梦想，给城市带来越来越美好的生活方式。未来，我们也将始终如一，专注初心，让大家生活更好！

　　摩拜董事长 王兴

　　摩拜创始人 胡玮炜

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