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谷歌母公司员工年均收近20万美元 数百家公司中第四

谷歌母公司员工年均收近20万美元 数百家公司中第四
2018年04月28日 16:18 TechWeb
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　　【TechWeb报道】4月28日消息，据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet和Facebook的薪酬相对较高，这是硅谷人才大战的一个标志。谷歌母公司Alphabet表示，去年其员工的薪酬中位数超过197000美元，是标准普尔500指数中披露这些数字的数百家公司中的第四高薪。

　　Alphabet的平均薪资水平比竞争对手互联网巨头Facebook 低18％左右，该公司员工的平均薪水为24万美元。

　　世界上最大的两家科技公司薪酬相对较高，这是硅谷人才战的迹象，那里才华横溢的工程师供应有限。他们的薪酬数字远远超过了标准普尔500指数中的379家公司中的大部分，该公司在周五下午披露了薪酬数据。该组中位数为69,205美元。

　　Facebook和Google在这一领域的另一个科技巨头亚马逊公司( Amazon . com Inc . )也相形见绌，亚马逊中档员工的收入仅为28446美元。

　　整个科技行业的公司报告的数字更高，半数报告的员工工资中位数超过约85，000美元。但即使在科技行业，也存在着分化，软件和服务公司的收入中值往往高于半导体和硬件制造商。

　　截至目前，标准普尔500指数中报告的中位数最高工资是位于特拉华州威尔明顿的Incyte公司，该公司拥有1,208名员工。Incyte的中位数工资约为253,000美元。排在Facebook之后、Alphabet之上的第三位为Vertex Pharmaceuticals Inc，工资超过211,000美元。

　　作为Alphabet的联合创始人之一，应佩奇个人的要求，他从2004年开始领取1美元的年薪。不过不同于其他企业的首席执行官，佩奇在2017年未获得任何激励报酬，也没有获得安保费用等补贴。不过因为持有Alphabet的股票，佩奇当前的个人净资产约为510亿美元。

　　埃里克施密特( Eric Schmidt )于今年1月辞去Alphabet董事长一职，去年在Alphabet高管中获得的薪酬总额最高。他的工资总额约为470万美元。

谷歌员工收入
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