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刘强东夫妇向清华大学捐赠2亿元 助力自主创新与科研

刘强东夫妇向清华大学捐赠2亿元 助力自主创新与科研
2018年04月28日 16:06 新浪科技
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战略合作协议及捐赠协议签署后，清华大学校长邱勇（前排左四），清华大学副校长杨斌（前排左三）与刘强东（前排左五），京东公益基金会荣誉理事长章泽天（前排左六），京东集团执行副总裁兼首席公共事务官蓝烨，京东集团副总裁、党委书记龙宝正等合影留念　　战略合作协议及捐赠协议签署后，清华大学校长邱勇（前排左四），清华大学副校长杨斌（前排左三）与刘强东（前排左五），京东公益基金会荣誉理事长章泽天（前排左六），京东集团执行副总裁兼首席公共事务官蓝烨，京东集团副总裁、党委书记龙宝正等合影留念

　　新浪科技讯 4月28日下午消息，清华大学107周年校庆，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东与夫人章泽天宣布，向清华大学捐赠2亿元人民币，用于支持清华大学苏世民书院、清华大学学生全球胜任力发展指导中心及清华大学量子计算、AI研究、供应链和物流等项目的建设和发展。

　　此外，京东集团还与清华大学签署了战略合作协议，双方将在协同创新、科技研发和人才培养等领域深入开展合作，探索产学研协同发展、自主创新成果应用落地的全新路径和模式。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东致辞京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东致辞

　　刘强东表示，京东集团“正道成功”的价值观与清华大学“自强不息厚德载物”的校训有着共同的文化基础，京东一直坚持做正确的事情，为国家和社会创造价值。清华大学作为国内最顶级的高等学府之一，始终走在高层次人才培养和技术研发的前列，京东集团非常期待与清华大学进一步加深合作，为新时代自主创新、技术发展和人才培养贡献自己的力量。

　　清华大学校长邱勇称，清华大学和京东集团有着许多的共同点，有着相似的精神和气质。一个学校、一个企业的发展，最重要的是文化和文化熏陶下的团队。对于企业而言，这和创始人关系密切，创始人的境界决定了企业的高度。清华为迎接新的挑战进行了诸多尝试与探索，此次双方的战略合作，正是在双方优势互补、技术需求与科研需求相结合下的产物，相信双方合作定会取得丰硕成果。

　　资料显示，这已经不是刘强东夫妇和京东集团第一次在教育领域进行大额捐赠。去年6月，为庆祝中国人民大学80周年校庆，刘强东宣布向母校捐赠3亿元，设立中国人民大学京东基金，推动学科建设和理论技术研究。去年2月，刘强东夫妇为家乡宿迁捐赠过亿元人民币助力当地教育、文化、养老等公益事业，同时推动南京外国语学校仙林分校落户宿迁。刘强东本人也多次表示希望身体力行地支持教育事业的发展，帮助更多像他当年一样的寒门学子实现人生的理想和目标。

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