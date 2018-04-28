刘强东夫妇向清华大学捐赠2亿元 助力自主创新与科研

新浪科技讯 4月28日下午消息，清华大学107周年校庆，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东与夫人章泽天宣布，向清华大学捐赠2亿元人民币，用于支持清华大学苏世民书院、清华大学学生全球胜任力发展指导中心及清华大学量子计算、AI研究、供应链和物流等项目的建设和发展。

此外，京东集团还与清华大学签署了战略合作协议，双方将在协同创新、科技研发和人才培养等领域深入开展合作，探索产学研协同发展、自主创新成果应用落地的全新路径和模式。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东致辞

刘强东表示，京东集团“正道成功”的价值观与清华大学“自强不息厚德载物”的校训有着共同的文化基础，京东一直坚持做正确的事情，为国家和社会创造价值。清华大学作为国内最顶级的高等学府之一，始终走在高层次人才培养和技术研发的前列，京东集团非常期待与清华大学进一步加深合作，为新时代自主创新、技术发展和人才培养贡献自己的力量。

清华大学校长邱勇称，清华大学和京东集团有着许多的共同点，有着相似的精神和气质。一个学校、一个企业的发展，最重要的是文化和文化熏陶下的团队。对于企业而言，这和创始人关系密切，创始人的境界决定了企业的高度。清华为迎接新的挑战进行了诸多尝试与探索，此次双方的战略合作，正是在双方优势互补、技术需求与科研需求相结合下的产物，相信双方合作定会取得丰硕成果。

资料显示，这已经不是刘强东夫妇和京东集团第一次在教育领域进行大额捐赠。去年6月，为庆祝中国人民大学80周年校庆，刘强东宣布向母校捐赠3亿元，设立中国人民大学京东基金，推动学科建设和理论技术研究。去年2月，刘强东夫妇为家乡宿迁捐赠过亿元人民币助力当地教育、文化、养老等公益事业，同时推动南京外国语学校仙林分校落户宿迁。刘强东本人也多次表示希望身体力行地支持教育事业的发展，帮助更多像他当年一样的寒门学子实现人生的理想和目标。