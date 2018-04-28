沉迷电子游戏？小心致命的“电子血栓”找上门

互联网的飞速发展正在不断地改变人们的生活。近些年，王者荣耀、绝地求生等电子游戏已成为全民娱乐。需要注意的是，如果长期沉迷于游戏，要警惕一种“电子血栓”病。那么，什么是电子血栓病？

据新华网报道，长期沉迷于电子游戏而导致的下肢深静脉血栓被称为“电子血栓”病，这种疾病已成为潜伏在年轻人身边的“隐形杀手”。中南大学湘雅二医院急诊医学教研室副主任柴湘平在接受新华网采访时介绍，下肢深静脉血栓多见于老年人，在青年人群中极少见。但如果年轻人长时间玩电子游戏，下肢持续处于低垂位，活动减少，导致血液瘀滞，回流速度缓慢，同时由于专注于电子游戏，饮水减少，由此导致血液黏稠度增高，进一步增加了下肢血栓形成的风险。

大学生电竞比赛现场

此外，中国日报网介绍，大多数人白天坐在电脑前面敲键盘、晚上坐在桌子旁边刷屏幕的不健康久坐生活方式都很可能导致患上下肢深静脉血栓。下肢深静脉血栓对人的威胁很大，严重时可能会带来生命危险。新华报业网介绍，美国一项研究结果显示，深静脉血栓虽然大多发生于腿部，但是腿部血栓一旦与血管壁剥离，就会随着血液在全身游走，血栓一旦堵塞关键器官血管，人就会有致命危险。

那么，如何检测自己是否患有下肢深静脉血栓呢？据《中国医药报》介绍，我们可以拿一个皮尺分别在自己膝关节髌骨上方15公分和髌骨下方10公分的位置测量腿围，如双腿同一位置的腿围相差超过1公分，就要进一步检查是否存在下肢深静脉血栓。另外，在验血时也要关注一下血小板检测值，如果数值升高了，就要警惕深静脉血栓风险。

为了避免患上下肢深静脉血栓，新华报业网建议，最好使用电脑1小时后就起身走动，活动关节。如果有不明原因的小腿酸胀，必须尽快就医。（李平峰）

本文由中国科学传播研究所副研究员卜勇进行科学性把关。

卜勇，中国科学传播研究所副研究员，中国科学技术大学理学学士，中国科学院认知科学博士，北京师范大学心理学博士后，目前的主要研究领域为健康、环保、水利、节能、气象、人工智能、脑科学与认知科学等。