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李彦宏夫妇向北大捐赠6.6亿元 用于前沿学术研究

李彦宏夫妇向北大捐赠6.6亿元 用于前沿学术研究
2018年04月28日 14:04 新浪科技
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签约仪式现场签约仪式现场

　　新浪科技讯 4月28日下午消息，为庆祝北大建校120周年，百度创始人李彦宏携夫人马东敏重返母校北京大学，宣布将与百度公司一起，向北京大学捐赠6.6亿元人民币(含部分等值资产)，联合成立“北大百度基金”，用于人工智能和其他相关学科的研究和探索。从现场透露的信息来看，这笔捐赠主要用于支持北大领先的学科，如信息科学、医疗、经济学、传播学、心理学及社会学等与人工智能的交叉领域的前沿研究，这与百度在人工智能领域长期发展目标高度契合。

李彦宏夫妇出席捐赠仪式李彦宏夫妇出席捐赠仪式

　　北京大学党委书记、教育基金会理事长郝平，校长林建华，副校长、医学部主任詹启敏，副校长、教育基金会副理事长王博，副校长龚旗煌，新结构经济学研究院院长林毅夫，教育基金会秘书长李宇宁，北京大学教育基金会（美国）总裁赵琳等共同出席。信息科学技术学院院长黄如主持仪式。

　　李彦宏在捐赠仪式上说，“这么多年，不管我在哪里，不管我走了多远，我总能从母校找到支撑自己不断前行的精神力量和现实支撑。”他表示，“这次我们向母校捐赠6.6亿元，寓意为北大双甲子庆生。这更是一个再次把我的理想和北大融为一体的机会。把百度的强技术、广实践与北大博大、深厚的学术研究能力连接起来，来催生出更多惠及国家和时代的成果。”

　　据了解，李彦宏于1991年毕业于北京大学信息管理系。此次捐赠是北京大学120周年校庆的最高单笔捐赠。（辛苓）

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