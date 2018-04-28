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征萝莉、教“磕炮” 喜马拉雅、荔枝等音频平台涉黄

征萝莉、教“磕炮” 喜马拉雅、荔枝等音频平台涉黄
2018年04月28日 13:51 新浪科技综合
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　　原标题：征萝莉、教“磕炮”、内容挑逗露骨，这几个音频平台竟涉黄！有人称“听得受不了”

　　来源：南方都市报 作者：刘苗

　　监管风暴之下，直播平台涉黄内容刹车，短视频平台“少女妈妈”内容被下架。

　　而在各类社交音频语音平台，或赤裸或隐晦的色情内容正以多种新形式蔓延，受众不乏未成年人。

　　南都记者近日调查发现，在荔枝等音频平台，“磕炮”教程、剧情类ASMR内容大打色情擦边球，部分内容露骨；在Hello等语音平台，有用户连麦公开“磕炮”，还有人以此牟利；在陌陌等社交平台，甚至有人发布明确针对未成年人的有偿交友信息，言语挑逗……

一些音频语音平台，存在以“磕炮（kp/kpp）”为主题的“教程”、“房间”等。一些音频语音平台，存在以“磕炮（kp/kpp）”为主题的“教程”、“房间”等。

　　音频平台教“磕炮”

　　语音平台可“不单纯连睡”

　　“娇喘是最基本的，光喘不够，还要有节奏感，由缓到急，由轻到重……一定要放得开，你越放得开，越能刺激到对方。”

　　这是荔枝音频平台上一段教授如何“磕炮”的语音片段。“磕炮”又称“磕泡泡”，是一种虚拟性行为。据上述《磕教程》男主播“X烨”介绍，“磕炮就是两个人通过言语什么的刺激对方，（满足）那方面的需求想象和（到达）高潮……”

　　在不到11分钟的教程中，“X烨”用诱惑的声音传授“磕炮”诀窍，涉及娇喘、台词场景设计、模拟湿吻等多个环节，并频频示范如何通过呻吟、言语挑逗、模拟音等满足收听者的生理需求，内容露骨。

　　该音频以动漫人物做封面，已被播放超过1.5万次，收到评论88条，有评论说“贼刺激”，“听得我激动”，“喘得好专业”，还有不少人约主播“互磕”。

　　光听还不过瘾？在Hello语音平台，搜索“kp/kpp”（即“磕炮”）、“连睡不D”（即“不单纯的连麦睡觉”），可找到大量“房间”，用户可选择“上麦”现场互动，也可以配对后私下“互磕”、“连睡”。

　　“有跟房主磕泡泡的吗？要先试活儿啊，只跟活儿好的磕。”

　　4月20日，南都记者在该平台进入一个名为“kpp给房主找”的房间，女主播“X曦”正不断怂恿进房间的用户“上麦”现场“试活儿”，有不少男用户响应。

　　而另一个“kpp现场版，安静听”房间内，女主播“X笙”正在呻吟，还不时模拟亲吻的声音，言语间充满挑逗与性暗示。其“精湛”的技艺引来其他用户拜师，“X笙”让对方“上麦”，并现场指导对方如何“磕炮”。

　　与其他用户互动过程中，“X笙”透露自己还在上学，平时喜欢“pia戏”（类似于给剧情配音），因此有些演技，并能驾驭各种音色。她还向在线用户讨要虚拟礼物，表示送礼物达一定数额后，会在晚上单开房间请打赏者加入，“我会上锁，你懂的”。

部分QQ群以“磕炮（kp/kpp）”为主题，不乏未成年人参与，甚至有“有偿”服务。部分QQ群以“磕炮（kp/kpp）”为主题，不乏未成年人参与，甚至有“有偿”服务。

　　部分“磕炮”QQ群多半成员“00后”

　　还有“有偿”服务

　　网络“磕炮”群体中，疑有不少未成年人参与。

　　南都记者搜索发现，有大量QQ群以此为主题，一些以“00后”为标签。

　　4月9日，南都记者以14岁女生身份加入一个近2000人的“磕泡泡”QQ群，群资料显示，其成员75%为00后。

　　入群后，不断有成员让记者“爆音、爆照”。群成员发布交友信息很活跃，有成员自称17岁，要求“会文爱、聊骚”的加他“处对象”，还有成员找人“哄睡觉”。

　　4月20日，腾讯QQ安全团队发布公告称，近期接到举报，有部分未成年人通过网络平台，以文字、语音等方式进行带有“性挑逗”的不良行为，即所谓的“文爱”、“磕炮”等。QQ安全团队根据举报线索共计排查出涉及相关不良行为QQ群280余个，涉及群主及管理员帐号合计600余个，已全部进行封停处理。

　　不过，南都记者近日用“kpp”、“磕”等关键词搜索，仍能找到不少“磕炮”QQ群。

　　在南都记者新加入的一个“连麦kpp”QQ群里，有人问“这是啥群”，群主回答“网络啪啪的，寻欢的，你去下载几个群文件录音就知道了”。南都记者在群文件中找到大量“磕炮”录音，内容挑逗露骨；还有自称16岁的成员在群里交流“磕炮”经验，言语赤裸。群资料显示，该群50%为90后，33%为00后。

　　除了私下或公开“磕炮”，还有人以“有偿磕炮”为名，从事虚拟色情交易。

　　4月20日，南都记者在Hello语音平台进入一间“有偿kpp”房间，据房主留下的QQ号添加其为好友。该房主报价，语音“磕炮”12元一次，视频“磕炮”30元一次，“露脸要加钱”，还可根据需要穿制服或使用道具。对方提供了其在Hello平台的ID号，要求南都记者先充值30钻（即30元），之后再通过微信提供“磕炮”服务。此外，其还向记者兜售自慰视频，报价6元一个。

　　在南都记者加入的几个“磕炮”QQ群中，也有不少成员提供有偿“磕炮”或“文爱”服务。有成员发广告“有偿文爱图爱视频娇喘”，还有成员主动报价：“文爱”10元一次，“剧情自挑”；“连麦娇喘”、“视频磕（不露脸）”、“视频磕（露脸）”分别报价10元、50元、60元一次，优惠价80元以上服务“全包”。

一些平台播放的部分音频内容包括性暗示或赤裸的性挑逗，听众不乏未成年人。一些平台播放的部分音频内容包括性暗示或赤裸的性挑逗，听众不乏未成年人。

　　“刺激”广播剧播放量上万

　　未成年人“边赶寒假作业边听”

　　“美女下属XX总裁”、“隔壁性感XX的调戏”、“湿哒哒黏糊糊的舔耳XX”、“裸色XX”……这是在荔枝、蜻蜓、喜马拉雅等音频平台上，一些ASMR、“中文音声”、广播剧的标题，不少音频内容包括性暗示或赤裸的性挑逗。

　　ASMR发源于国外，意为“自发性知觉经络反应”，俗称“颅内高潮”，兴起初衷本是为了通过各类模拟音效缓解人的精神压力。

　　然而，一些所谓的“剧情向” 或“中文/同人音声”以ASMR为幌子，通过发出喘息、舔舐、吮吸等声音，配合“剧情”，大打色情擦边球。

　　比如，南都记者在喜马拉雅平台发现，一位名叫“柳XX”的ASMR主播推出多个“原创同人音声”，包括《性感的XX教师》、《姐姐教XX做淫》、《XX人妻》等，有听众评论称“听得受不了”，“喘的非常带感”，“色情主播，我要报警了”等。

　　此外，在上述音频平台，还有一些以“H”、“肉”为关键词的播单，其中收录了大量内容露骨的广播剧，不少内容播放量在几万到几十万不等。这些广播剧大多以动漫形象做封面图，听众不乏未成年人。

　　比如，南都记者在荔枝平台发现，一个名为《XX迷情》的广播剧已被播放7.7万次，下载超4000次，内容涉及同性群交，情节耸动，台词挑逗露骨，配音演员“敬业”的呻吟喘息，更为剧情增加冲击力。

　　在该剧的172条评论中，除表达“听着就爽”、“好刺激”等感受外，还有大量疑似未成年人在交流。如，有人称“边赶寒假作业边听”，有人称“边上空中课堂边听”，还有多条评论询问，“我11/12/14岁，还有救吗？”获“过来人”回复：“我9岁入坑，现在14，俗话说一如腐门深似海，从此节操是路人”，“我爸妈都不知道我污到不行”。

在陌陌等社交平台，有用户发布明确针对未成年人的交友信息，部分内容露骨。在陌陌等社交平台，有用户发布明确针对未成年人的交友信息，部分内容露骨。

　　大叔征“萝莉”愿给零花钱

　　有人自曝猥亵小学生

　　在陌陌等社交平台，甚至还有成年人发布明确针对未成年人的有偿交友信息，部分内容言语挑逗，包含性暗示。

　　南都记者在陌陌平台看到，主题为“00后”、“大叔vs萝莉”和“学生”的圈子，分别有成员10.8万、8.6万和4.4万。除同龄人之间交流外，这几个圈子也是针对未成年人“有偿交友”的高发地，“资助女学生”、“收00后义女”类的帖子并不少见。

　　4月8日，南都记者在“00后”圈子看到，一男用户自称34岁，发帖“征满17岁在京的萝莉，可以长期的，有意私聊”。该用户头像是一张卡通表情图案，上面的文字是“诚信约炮，只进入你的身体，不进入你的生活”。他还在一个标注为16岁的女性用户照片下留言，“同在北京，妹子来私聊？每次见面可以给你一些零花钱，怎么样？”

　　此外，一31岁男用户发帖征友，明确说要找“小妹妹”，“中学生或高中生”；一女用户多次发帖“找弟弟”，其在内文中称，“想帮一个18岁以下的弟弟吸XX，有没有喜欢姐姐的”，每次发帖均能收到几十条评论响应。

　　甚至，还有人发帖自爆猥亵小学生。4月9日，南都记者在陌陌“学生”圈子看到，一位名为“X仔”的男性用户发帖称，“今天我的小学生给我口，发现现在孩子活真好”。有人在评论中让他帮忙介绍一个“小女学生”，他说“可以啊，你给我啥好处呢？”有评论说“你可以死了”，他回复“来这圈子在这装正经，快自己退了吧。”南都记者随即举报，1小时后，该网帖被删除。

　　此外，还有疑似未成年人发帖索要红包、礼物，甚至贩卖“私房照”。

　　一名为“XX酱”、资料标注17岁的女用户，发布动态多为身穿洋装、白丝袜、cos服，扎双马尾的不露脸照片或短视频，配文“这周多上一天课”等正常内容。

　　根据其个人资料语音介绍中留下的QQ号码，南都记者添加她为好友后，对方发来一张“福利”广告，报价“大尺度私房露脸照88.88”，“永久会员：6套私房＋后期更新 188.88”，“会员有专属视频”。

　　“XX酱”告诉南都记者，她今年17岁，照片中是她本人。她还发来打马赛克的照片缩略图，称88.88元能买到150张“福利”照片，并让记者发QQ红包或者微信支付，“付款秒发”。

　　律师：

　　互联网平台应为未成年人提供特殊保护

　　南都记者体验发现，上述平台注册程序便捷，只要输入手机号和短信验证码，填写性别、年龄并上传头像，即可完成注册。

　　其中，只有Hello平台提示“本软件只供18岁或以上用户注册”。不过，注册时年龄可随意选择，并无相关审核机制。在南都记者加入的几个“磕炮”QQ群中，也有不少“00后”成员表示，在“玩Hello”。

　　据中国互联网络信息中心统计，截至2017年6月，我国19岁以下青少年网民近1.7亿，约占全国网民的22.5%。

　　打开手机点点手指，即有海量内容扑面而来，信息获取从未如此便捷。然而，缺乏审核或区隔的不良内容在各平台肆意蔓延，或对未成年人身心健康造成危害。

　　华中师范大学性学教授彭晓辉：

主播在语音平台公开“磕炮”并收取虚拟礼物，或其他形式的有偿“磕炮”，均可定性为性交易；如果有未成年人参与，则涉嫌犯罪。“虚拟礼物背后肯定有收益，只要促发了对方性兴奋和性唤起，且有即时的钱物支付，都属于性交易。”

　　陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善：

根据我国各项法律法规及政策性规定，网络色情是否符合我国法律关于“淫秽”的定义，主要看行为标准和行为评价标准。行为标准即出现了直接以性行为为对象的表达行为就构成“淫秽”；行为评价标准即无论是否直接以性行为为对象，只要该表达是露骨宣扬色情淫荡形象，就构成“淫秽”。

 

公开“磕炮”或发布露骨广播剧等，都是采用音像方式公然传播色情、低俗内容，危害未成年人身心健康，符合“淫秽”的表现方式，涉嫌传播淫秽物品罪；如向不满18周岁的未成年人传播淫秽物品，要从重处罚。

　　北京岳成律师事务所合伙人岳屾山：

互联网平台应为未成年人提供特殊保护。未成年人在网络平台注册账号属于民事行为，8周岁以下的孩子无民事行为能力，不能注册账号，8周岁以上属于限制民事行为能力人，其民事行为应取得监护人同意。“平台应落实主体审核义务，如发现账号是未成年人注册，应给予额外关注与保护，如限制登录时间、时段、浏览内容及充值行为等。”

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