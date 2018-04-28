B2C医药平台1药网获通和毓承5000万美元投资

DoNews 4月27日消息（记者 向密） 中国B2C医药平台1药网宣布获得通和毓承约5000万美元融资。同时，1药网宣布其兄弟品牌B2B医药平台“1号药城”正式更名为“1药城”，并分别启用全新Logo。

通和毓承创始管理合伙人兼首席执行官陈连勇表示，通和毓承专注于医疗健康领域投资，看好医药流通环节的机会，此次与1药网的合作，是基于相信两位创始人的领导能力和战略布局能力，以及他们过往丰富的行业经验，这对于公司未来的发展将发挥重要的作用。

资料显示，1药网由原1号店创始人于刚和刘峻岭于2010年创建，运用互联网和IT技术提供在线诊疗、购药和健康管理等服务，通过缩减中间环节优化供应链，为中国大众就医买药提供解决方案以及实惠和方便。

B2C医药平台“1药网”、以及B2B医药平台“1药城”，经过2017年在B端和C端业务、线上和线下、自营和平台、医和药的融合发展，形成并确立了“B2B2C”的核心战略模式，为医生、药店、医院、药企、药品流通商赋能。

通过1药网官网和移动客户端，用户可以拥有一站式“医+药”便捷体验：患者可以通过互联网医院与签约专家医生进行远程视频诊疗，确诊就可以延伸医嘱开具电子处方；如果需要进一步检测诊疗，可以转诊至合作伙伴医院；互联网医院在线处诊后，由1药网旗下的壹号大药房完成药品配送。

目前，1药网在线销售产品超过140000种，涵盖中西药品、滋补保健、隐形眼镜、医疗器械、药妆个护、成人用品等十个品类。1药网在广州、武汉、昆山、天津等地均设有分公司及运营中心，覆盖华南、华中、华东、华北。

与此同时，1药城自2017年7月上线至今，业务已覆盖全国30个省、直辖市和自治区，有总计数万家的大型连锁药房、单体药房、诊所、医院通过1药城进行药品采购。

官方称，目前1药网和1药城的供应链管理效率得到大幅提升，通过应用大数据、商务智能技术来改造供应链，库存周转时间明显缩短，每天每人处理的订单数量同比提升50%以上。

此外，已有越来越多的大型国内外资药企包括像辉瑞、拜耳、礼来、阿斯利康、美纳里尼、东阿阿胶、惠氏、斯利安、碧生源等与1药网和1药城进行了深度战略合作。

1药网联合创始人兼执行董事长于刚表示，“我们致力于通过在互联网IT技术，商务智能大数据技术，供应链管理领域打造的核心竞争力，通过我们的B2B2C的云服务平台，通过有机整合医和药，B和C，线上和线下资源，为药店、医院、医生、药企赋能，帮助他们提升效率，降低成本，更好地服务大众顾客，更具有竞争力。”（完）