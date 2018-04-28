谷歌联合创始人布林：科技公司要对社会负起更大责任

Alphabet总裁谢尔盖·布林

新浪科技讯 2018年4月28日午间消息，谷歌母公司Alphabet总裁谢尔盖·布林周五表示，科技公司必须对其工作的社会影响负起更大的责任。这是他对于全球更深刻意识到数字服务被滥用的一年后，发表首次评论。

布林通过Alphabet的年度股东信函公布了这封信，这是他自2014年以来首次发表公开信，以前都是首席执行官拉里·佩奇出面发表公开信。

“我们正处于一个充满伟大的灵感和可能性的时代，但随着技术深深地并且不可逆转地融入我们的社会，这个时代就需要我们承担起责任，对社会更加关怀，” 布林引用了查尔斯狄更斯的小说《双城记》中的“最好的时代”和“最糟糕的时代”之后写道。

Alphabet最重要的部分——谷歌公司已经成为硅谷的监管机构、政府部门以及广告和媒体行业的批评者的首要关注目标。由于谷歌在网络搜索广告占主导地位，其关于用户隐私的政策以及在网上传播有关政治的错误消息，引起了全球范围内的审查。

布林没有谈及这些问题，也没有指明公司将采取何种行动来承担新的责任。

但布林专注于人工智能和能够在没有人类编码的情况下进行学习的计算机系统。人工智能能够帮助实现自动驾驶和自动诊断疾病的软件。

布林表示，Alphabet将随着公司扩大对人工智能技术的应用，“认真地思考和研究”可能带来的社会后果，如：减少就业机会和增加偏见。

他说：“虽然我对将技术应用于世界上最棘手问题的潜力持乐观态度，但在这条发展的路上，我们必须要有强烈的责任感，要对社会关怀和谦卑。”

Alphabet在星期五分别公布了其年度股东大会的详细情况，大会预定于6月6日举行。该公司建议股东拒绝投资者提出的七项提案中的任何一项，这些提案要求公司提供更多有关性别的薪酬差距，环境影响政策，内容审核和其他问题的信息。

附：2017年谷歌创始人公开信

“这是最好的时代，

这是最坏的时代；

这是智慧的时代，

这是愚蠢的时代；

这是信仰的时期，

这是怀疑的时期；

这是光明的季节，

这是黑暗的季节；

这是希望之春，

这是失望之冬；

……

以狄更斯的《双城记》开篇，它对我们生活的这个变革时代做了伟大的阐释。我们正处于一个充满伟大的灵感和可能性的时代，但随着技术深深地并且不可逆转地融入我们的社会，这个时代就需要我们承担起责任，对社会更加关怀。

计算爆炸的时代

通过计算来解决重要问题的能力和潜力从未如此巨大。在过去的几年里，计算的成本持续下降。谷歌第一年使用的Pentium IIs计算机每秒能够执行大约1亿次浮点运算，而如今我们使用的GPU一秒钟可以执行20万亿次计算——20万倍的差距，而我们独有的TPU现在每秒可以进行180万亿次（180,000,000,000,000）的浮点操作。

若量子计算机投入使用，那么连这些增长都会显得微不足道。量子计算机可以更加快速地解决那些特殊的问题。例如，如果我们要成功处理72比特原型，则需要数百万台常规计算机才能够模拟它。而一台333位的纠错量子计算机就完全可以胜任，速度提升了10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000x倍。

在这一计算大潮中有几个因素起着重要作用。首先，毫无疑问是摩尔定律一直以来持续不断的影响力。尽管一些传统的手段如晶体管计数，密度和时钟频率的发展速度已经放缓。第二个因素是更高的需求，需求源自算法程序中的高级图形，令人惊讶的是，需求也来自当今领先的加密货币（如以太坊）中的GPU工作验证算法。然而，第三个也是最重要的因素是过去十年来机器学习的深刻变革。这是由日益强大的处理器实现的，同时也是进一步开发的主要动力。

希望之春

人工智能领域的春天是我一生中计算领域最重要的发展。当谷歌刚刚成立的时候，人工神经网络还是“计算机科学中被遗忘的脚注”，是20世纪80年代人工智能寒冬的残余。但在今天，这种方法已经成为最近人工智能兴起和投资热潮的驱动力。

我们今天将其用于：

- 理解Google Photos中的照片

- 使Waymo汽车能够安全地识别和区分物体;

- 显著完善公司硬件的声音和相机质量;

- 理解并为Google Home发表演讲;

- 谷歌翻译软件能翻译超过100种语言；

- 在YouTube上以10种语言标注10亿多个视频；

- 提高公司数据中心的效率；

- 对电子邮件进行简短回复；

- 帮助医生诊断糖尿病视网膜病等疾病;

- 发现新的行星系统；

- 创建更好的神经网络（AutoML）;

- 以及其他更多的功能

每个月都源源不断地出现令人惊叹的新应用程序和变革性的新技术。从这个意义上说，我们真正处于技术复兴时期，这是一个激动人心的时刻，我们可以看到在现代社会几乎所有领域的应用程序。

但是，这些强大的工具也带来了新的问题和责任。它们将如何影响不同行业的就业情况？我们怎么能理解它们在幕后做什么？公平的衡量标准是什么？它们怎么操纵人类？它们安全吗？

对所有这些问题都有认真的思考和研究。最值得注意的是，人们对安全的关注涵盖范围很广，从对科幻风格的恐惧感到诸如自动驾驶汽车性能等新近问题。

我期望机器学习技术能够继续迅速发展，而且Alphabet仍然是领导者——无论是在技术领域还是在道德领域。

G代表的是谷歌

大约三年前，公司进行了重组，成立了Alphabet公司，谷歌作为子公司（尽管远远大于其他公司）。在我写这篇文章的时候，谷歌已经有了20年的发展历史，并且将继续为更多的人提供信息技术的产品和服务。现在每个月有超过10亿人使用Search，YouTube，Maps，Play，Gmail，Android和Chrome。

技术的广泛应用创造了新的机遇，但随着世界社会结构日益交织在一起，新的责任也随之而来。

不同国籍、文化背景和政治背景的人们对技术的期待有显著的不同。因此，谷歌必须更加谨慎和周到地发展其产品。

Alphabet的宗旨是让新的技术应用能够更加独立地蓬勃发展。尽管宣布战略取得成功为时尚早，但我对此持谨慎乐观的态度。就在几个月前，Verily和Sanofi的Onduo合资企业推出了他们的第一个产品，能够帮助糖尿病患者控制疾病。Waymo已经开始在公共道路上测试全自动驾驶汽车，测试里程已经超过了500万英里。Sidewalk实验室已经着手在多伦多开发一个大型项目。 而Project Wing已经在澳大利亚交付了一些最新的无人机交付。

最值得注意的是，我们的两个卓越机器学习中心——Google Brain（X毕业生）和DeepMind 将继续把他们的专业知识融入到整个Alphabet和全球的项目。

还有一些水平很高的合作。Nest子公司现在正式重新加入谷歌，以形成一个更强大的硬件部门。

信仰的时代与怀疑的时代

一直以来，对这一科技公司对他们的创新所创造的机会有独到见解并且很理想主义。对于这一不可阻挡的大潮，历史的发展轨迹表明，包括互联网和移动设备在内取得的这些进步创造了机遇，并极大地提高了数十亿人的生活质量。然而，在全球范围内，有关这些技术进步的启发和影响的法律问题也不断地出现。这是需要好好探讨的问题。虽然我对将技术应用于世界上最棘手问题的潜力持乐观态度，但在这条发展的路上，我们必须要有强烈的责任感，要对社会关怀和谦卑。这也是Alphabet 的目标。

Alphabet总裁谢尔盖·布林

(风轻)