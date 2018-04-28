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差别派单，违反承诺？滴滴外卖骑手详解无锡罢工原因

差别派单，违反承诺？滴滴外卖骑手详解无锡罢工原因
2018年04月28日 11:57 《财经》杂志
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　　来源：财经网　　

　　忠诚骑手每天平均接40～50个单子，自由骑手已经降至6～9单。

　　“好的给忠诚骑手，不好的都给自由骑手了，谁还愿意跑？”来自无锡的滴滴外卖自由骑手吴宪生气地说道。

　　4月25日，无锡爆发滴滴外卖骑手罢工事件。此次罢工事件主要是自由骑手抗议滴滴外卖不平等的派单模式：在忠诚骑手保底一天接30单的情况下，自由骑手仅接十几单，而且多是路途较远的单子，这与滴滴当时承诺的相距甚远。

　　按照滴滴外卖在今年3月份发布的招募令：滴滴外卖骑手分为忠诚骑手和自由骑手两类。其中，忠诚骑手要求每周在线大于48小时，月保底10000元；自由骑手可自由上线随时接单，订单收入翻倍。可就因果财经了解到情况，滴滴外卖在无锡并没有实现上述承诺。

　　自由骑手每天只有六七单？

　　“今天运气比较好，干了9单了，但是到了7点基本就没我们的单了。”吴宪告诉因果财经。

　　今年3月份，因为滴滴外卖宣传的高价格（美团每单补贴5元，滴滴自由骑手保底每单15元），原本在美团做骑手的吴宪注册了滴滴的自由骑手。根据滴滴当时的承诺，自由骑手和忠诚骑手享受同样的派单模式。但现在，在忠诚骑手保底日接30单的情况下，自由骑手的接单量越来越少。

　　据吴宪介绍，同样是14~16小时的工作时长，他的日接单量从20来单降到12单，现在只有6~8单。

　　“忠诚骑手刚开始是不要求单量的，只要在线时间满足48小时就可以了，但是现在要求每天接够30单，所有的单就优先派给他们了。”吴宪介绍。

　　这一说法在无锡的一位忠诚骑手李飞特那里得到印证。李飞特是无锡本地人，有自己的外卖店，之前也在其他的平台上做过骑手，这样的经历让其顺利成为忠诚骑手。据李介绍，现在他每天轻轻松松接40~50个单子，“也有人能接到60多单，但那是单神，起码得干15个小时。”

　　与招募时的宣传不同的是，之前滴滴对忠诚骑手的要求仅是每周在线时间满48小时，保底收入1万元，但现在，只有每天接够30单并保证单周配送准时率高于90%，才能拿到1万元，超过30单之后每单补贴10元。

　　“滴滴又不傻，每月1万块钱，肯定使劲让忠诚骑手跑，怎么可能还会把单派给自由骑手。”一位来自饿了么平台的骑手说道。

　　“滴滴花钱买我们的劳动力，肯定优先把单子派给我们。”李飞特也认为平台会优先派单给忠诚骑手。

　　派单距离不公平？

　　除了派单量，自由骑手和忠诚骑手不同的配送范围也让吴宪火大，“远的都给自由骑手，近的都给忠诚骑手了，跑一趟近的15块多一点，跑一趟远的也就16块左右，谁还愿意跑远的？”

　　与忠诚骑手每单固定补贴10元不同，按照培训时的承诺，自由骑手起送价5元，每公里增加1元，不足15元由滴滴补齐，据吴宪介绍，不到一个礼拜这套补贴标准就悄悄降价了，“现在一公里只加几毛钱。”若以每公里补贴5毛钱计算，要想实现每单15元的承诺，自由骑手至少要接20公里以外的订单。

　　但在培训时，滴滴承诺的是自由骑手和忠诚骑手享受同样的派单模式，即便是现在去站点询问，对方的回复也是“没有区别，同等派单。”

　　“我看贴吧上有个哥们儿从新疆坐飞机来无锡，以前1000单20人跑，现在100人跑，能有个屁单子。”对于自由骑手派单量减少的原因，李飞特将其归于“量少人多”，“而且现在所有的平台单子都少，只不过滴滴人太多了，问题尤其严重。”

　　而在一位常年关注外卖市场的互联网观察人士看来，滴滴利用高额补贴吸引了很多渴望赚钱的年轻人，现在却并没有为其匹配相应的薪酬，其实非常不利于于行业和社会的稳定。

　　据吴宪介绍，针对此次罢工事件，滴滴没有给出任何说法。

　　因果财经也就此事联系滴滴方，截至发稿前，对方没有回应。

　　无锡是滴滴外卖进驻的第一个城市，却在不到一个月里就爆发群体性事件，目前，其已经在做进驻南京、济南等城市的准备，但如何平衡订单量和骑手人数，如何真正实现承诺的“同等派单”，让忠诚骑手和自由骑手有一个平等的工作环境，滴滴怕是还要好好思考一下。

　　（应采访对象要求，文中吴宪、李飞特均为化名）

滴滴外卖骑手
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