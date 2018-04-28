摩拜胡玮炜是傀儡？李斌：这个阴谋论太狗血了

原文标题：摩拜胡玮炜是傀儡？李斌接受商周独家专访：这个阴谋论太狗血了

来源：商业周刊 撰文 | 方李敏 编辑 | 范荣靖、齐宇琨

北京蔚来中心位于东方广场。4月16日下午，玻璃墙外飘着飞絮，总有人不断进到大厅内，查看车辆，询问车价。身着黑西装、戴着耳麦的保安，提醒身子或手贴近跑车的参观者保持距离。

北京蔚来用户中心

背着双肩包的李斌，通过旋转幅度不大的楼梯从大厅上到二楼时，他的嘴唇如同玻璃墙外的空气一样干燥。他是蔚来创始人、董事长兼CEO。他还是一位连续创业者，而他最近备受关注，更多源于两个轮子的摩拜单车。

4月3日晚间，美团以27亿美元的作价，并承担数亿美元债务的条件，全资收购摩拜。4月4日上午，美团CEO王兴发布内部信称，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营，摩拜管理团队将保持不变 ，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，王兴将担任董事长。

在此之前，摩拜董事长是李斌，他也是摩拜早期投资人。如今，李斌和摩拜的那一页“翻篇了”。不过，他在朋友圈里承诺“继续爱摩拜”，还说，“在马路上看到倒在地上的摩拜单车，还是会把它们扶起来”。

他的妻子、中央电视台英语新闻频道前主播王屹芝在新浪微博上为李斌打Call：“摩拜Mobike这个名字，我甚至都觉得是他起名起得最好的一个。这三年，我看见了一个最年轻、最有创意的李斌。我们永远是Mobiker摩拜客。”

李斌接受《商业周刊/中文版》专访的前几天，在江苏无锡、安徽合肥街头目睹了摩拜的一些运营情况后，就直接“和王兴他们交流了一下”。他觉得王兴的执行力非常强，“想事想得特别仔细”。不过，他不愿过多评价王兴，因为他“跟王兴肯定没有跟Pony（马化腾）那么熟”。

2016年11月21日，蔚来汽车在伦敦萨奇艺术馆举办了成立以来的第一次发布会，发布了英文品牌“NIO”、全新Logo以及第一款产品电动超跑EP9。首批EP9共有6辆，赠给蔚来汽车的6个主要投资人，其中就包括腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾。而马化腾被认为是美团收购摩拜的幕后真正“推手”。关于这个内幕说法的真实性，李斌并未直接回应《商业周刊/中文版》，而是对马化腾个人做了点评。

李斌表示：“Pony（马化腾）毫无疑问是我非常钦佩的一个企业家。第一，他是非常真诚的人。他的交流和想法都是非常直接的，而且是非常坦诚。我认为，他没有任何那种非要把自己弄成神的想法。简单来讲，他说的都是人话。这一点，我很钦佩。第二，他非常有愿景，也非常有远见。第三，他非常有行动力。他一旦想做什么事情，就非常坚决和执着。”

至于坊间有关胡玮炜只是李斌傀儡的传言，这位摩拜前董事长付之一笑，并直言：“这个阴谋论太狗血了。”

这次时长一小时的《商业周刊/中文版》独家专访，是蔚来创始人、董事长兼CEO李斌，自美团收购摩拜以来，首次接受财经类媒体专访。期间，他谈及共享单车的创意灵感、对共享单车陷入无序竞争和浪费资源的无奈、在汽车领域创业的体会及其推崇的价值观驱动管理方法论。

问：蔚来汽车是李斌的现在和未来，但你的经历绕不开共享单车，绕不开摩拜。关于美团收购摩拜这件事，你本人没有公开出来谈这个事。以你的角度去描述，摩拜和美团是怎么走到一起的？

李斌：这是很长的一段故事。关于这个问题，我从来没有接受过采访。我觉得，现在离这件事的发生还太近了。因为时间还太近，大家可能对这件事的全貌还没有到真正可以回顾的时候。我曾是当事人，而且摩拜高管团队的人还在摩拜公司里面。也许，再过一段时间，我们才能站在更好的角度去观察这件事。

问：你是怕单方面的表达，可能会伤害到摩拜的现有高管团队？

李斌：那倒不是怕。我个人觉得，从我有打造共享单车这个主意，到帮助玮炜（注：摩拜创始人胡玮炜）创办摩拜，随之公司发展得很快，成为“网红”，制造了每天有几千万人骑行摩拜单车的现象。在这个过程当中，共享单车行业很快陷入到无序竞争当中，最终美团收购摩拜。

一切的发生，也就三年时间。毫无疑问，摩拜还是开启了新的时代，确实将自行车和移动技术连接到了一起。自行车不再是简单地去骑一辆车，而是变成新的生活方式。可是做到现在，共享单车的事业变得太丑恶了，无序竞争。摩拜本来可以很好地发展，但是被推到那样的竞争环境中，让整个行业变得不那么健康，远离了初心。

问：竞争不是应该存在的吗？

李斌：竞争应该存在，但是无序竞争是不好的。

问：那怎么控制无序呢？只准你摩拜发展，其他品牌就不能发展？

李斌：我举一个简单的例子，比如说“过度投放”，这就需要一些管理。骑行共享单车，不收钱，这样的竞争最终还是烧钱的竞争，烧到最后会反过来“咬”用户的。这是不可持续的模式，很低效，也造成太多的浪费。我们的初衷是渴望节约资源，但最终发现却在浪费资源。这让我有点无奈。

问：刚才你说，你有了打造共享单车的主意后，随之帮助胡玮炜创立摩拜。但外界有种说法称“胡玮炜是李斌的傀儡”。实情如何？

李斌：这个阴谋论太狗血了。我的角色是创始投资人，而真正帮我实现想法的人是胡玮炜和王晓峰他们。把一个想法变成真正的现实，是要经历很多挑战的。微信这个社交工具，很多人其实曾经有过类似想法的，但最终只有微信这个社交工具做出来了；要办杂志的人有很多，真正能办出你们这样杂志的，也没几个。

问：当初打造共享单车的灵感是怎么来的？

李斌：说到灵感，其实很有意思。我是有北京和上海两地公交卡的人。我自己开车，也有自己的司机，平时也打车，但我会去尝试各种各样的公共交通方式。每年，我还会坐地铁、坐公交。以前看到那种带桩的公共自行车，伦敦有，纽约有。在伦敦，我尝试租过这类自行车，但是觉得特别傻，使用率特别低。借车还必须事先办卡，停车还必须找到有桩的地方，整体来说，很不方便。我一直在研究出行问题。多年以前，我就觉得，中国特别需要一个从家到地铁站，还有从地铁站到公司的交通工具。三四公里的路程，开车或打车，都麻烦。潜意识突然发现，还是自行车能管用，还必须结合互联网技术。

三年多以前的一天，（胡）玮炜带清华大学几个做电助力自行车的学生，到我家一起聊。我当时就跟他们说有一个想法：做一个拿手机开关锁的自行车。扫码开关锁，一块钱骑一次。但是他们觉得这个没意思。玮炜原本是介绍人，后来我一想说，“玮炜，要不你干得了”。玮炜挺开心的，她觉得很有意思，就说“我干”。最终说到“灵感来源”，其实就是体会、观察和思考。

问：围绕摩拜的创业，胡玮炜的优势在什么地方？

李斌：毫无疑问，她，充满热情，非常执着。摩拜早期的创业，非常非常难。虽然我也投了一些钱，但资金周转很艰难。她自己还去借钱。对于任何创业，你不热爱项目本身，这件事肯定就做不成。技巧是可以学的，但是热爱和热情是学不来的。她相信共享单车的事业一定能做成，她有非常强的感染力去鼓舞很多人加入摩拜。

摩拜单车创始人胡玮炜

当然，从管理角度来讲，每个人都需要成长。摩拜是发展特别快的公司，从当初的几十个人一下子发展到现在的几千人，就那么很短的时间。公司刚起步，就陷入到产业的竞争当中，这对玮炜他们是一个考验。我相信，玮炜他们会和美团一起能把共享单车的事业推进到更高的高度。

问：刚才你提到，摩拜陷入到无序竞争、持续烧钱当中，这是你最终同意美团收购摩拜的重要原因之一。那么，放开摩拜，可能有利于你将更多精力放在蔚来汽车上？

李斌：摩拜的共享单车创意，确实由我而起。但客观地说，虽然我在摩拜身上花了一些时间，但我并不是一个CEO。具体的事情还是需要管理团队去做，我只是会给他们一些建议，也没办法代替他们做日常的决策。我觉得，是不是要把更多时间和精力放在蔚来汽车上，和美团收购摩拜这件事没太大关系。我一直在创业，我相信，在一个合适的时候，同意摩拜被收购，是一个理性的选择。

问：你说自己一直在创业。在你看来，共享单车，或者说摩拜，处在创业的哪个阶段？

李斌：最重要的是我们先不管别人，而是看（共享单车）是不是让这个世界真的变得更好了。

问：单车本身很美好，可是你去三里屯、去很多地方看一看，大量的共享单车让街道变得拥挤，让行人走路不便。

共享单车占领人行道

李斌：这是事物的另一面。这是政府管理和公司运营的问题，都要去反思。我们看到了用户需求非常强劲，每天几千万人在骑行橙色、黄色和蓝色的自行车。毫无疑问，它们让大家的生活变得更方便，社会效率也随之提高。当然，共享单车的过度投放，肯定带来了一些问题。这些事情肯定需要政府去加强管理，也需要企业完善自治，把用户体验的竞争放在第一位，而不是简单地增加共享单车数量。这一切只是阶段性的现象，最终还是要回归理性。

问：随着美团收购摩拜，你和摩拜的那一页已经翻篇了？

李斌：对我来说，它当然就翻篇了。

问：会有一点伤感吗？

李斌：现在肯定已经没有了。但是，在那个阶段还是挺纠结的，或者说，内心感受挺复杂。

问：对于摩拜，你已放手。你肩上的担子也变得轻松一点了？

李斌：我本来也没有什么压力，也就谈不上轻松一说了。

问：那你的压力是什么？

李斌：我现在的最主要压力还是蔚来汽车的事。我们的用户、我们的投资人、我们的员工，每个人对蔚来汽车都有很多的期待。能不能超越大家的期待以及理想和现实之间的差距，这些都是我的压力。

问：你不做蔚来汽车的话，可以过得很舒服，就是另外一种状态。说得恶毒一点，你是自找的。

李斌：对，所有人的创业其实都是自找的。而像我这种连续创业的人，是更加的自找。

问：是对创业上瘾了？

李斌：创业是我喜欢的一种生活方式。有一个想法，你把它变成现实；设定一个目标，你去完成它。这种感觉挺好。虽然我不怎么玩网络游戏，但我觉得创业就是打怪游戏。挺好的，没觉得特别辛苦。

问：马斯克（特斯拉创始人）曾在社交网络上说：“汽车业宛如地狱”。汽车业真的如此恐怖吗？

李斌：围绕汽车的创业，充满挑战，这是毫无疑问的。

问：可是“挑战”这个词太温和了。

李斌：成功的概率非常非常低的。第一、汽车本身很复杂。拿手机而言，它就相当于汽车上的一个屏，其实，连个屏都比不上。汽车上的那个屏是更严格的。手机不需要考虑零上六七十度或者零下二三十度的极端环境。可汽车上面有那么多零部件需要考验。围绕汽车，有那么多的一级供应商、二级供应商，又要做那么多的测试。整个开发周期相当漫长。你做所有的决策，到三年后才能检测和验证。汽车产品的研发一开始就不允许有差错，否则临时改一下，就要重新来过。

第二、汽车的产业链非常复杂。在中国，你想在不同的城市卖车，或者说，在不同的城市卖电动汽车，那么，每个城市的每一层，你都得去把它跑通。处理与当地政府的关系，就是特别大且重要的工作。

汽车业，算不算地狱，我不敢说。但它的挑战无疑是所有创业领域当中最艰难的。

问：做汽车的难度，是你在决定要做蔚来汽车之前就已考虑得很周全了？

李斌：那当然。

问：是否会发现，陷入到汽车业之中，则是另外一回事？

李斌：那肯定不是。我毕竟在2000年就做了“易车”。我对汽车行业以及决定自己做一个电动汽车公司，我心里有底。

易车上市

问：感觉你在管理方面，算是比较温和的人。

李斌：相对温和，很少骂人。

问：人是有弱点的。如果太温和了，是不是就没有威严了，可能会伤害团队的执行力？你信奉的管理哲学是什么？

李斌：这是挺有意思的事。总体上，我还是比较相信人的自我驱动力，相信价值观的驱动，所以，我管理公司的方式更多还是去为大家规划愿景和价值观，督促大家把价值观和日常行为关联起来，共同打造价值观驱动的公司。所以说，对价值观的破坏，我是零容忍。

问：那蔚来汽车的价值观是什么？

李斌：四个词——“真诚、关爱、远见、行动”。公司一开始成立时，我们首先讨论的不是造什么样的电动汽车，而是花了很多时间讨论蔚来汽车应该成为什么样的公司，讨论愿景是什么，讨论做事的原则是什么，讨论做人的原则是什么。

问：蔚来汽车的高管层人手一本星巴克现任董事长霍华德·舒尔茨撰写的《将心注入》。他们真会读吗？读完之后会分享吗？你让大家都读这本书，仅仅是一种形式，还是说让大家体会其中的精神？

李斌：那肯定得读啊，至于分享，毕竟不是“读书会”。星巴克公司给我们挺多的启发。上次见到霍华德·舒尔茨，就是在星巴克于上海开设的烘焙工坊内，离我们上海的蔚来中心不远。见到他，和他聊了一段时间，我说，“你是我的启发者”。我很早就研究星巴克。虽然我自己不太喜欢喝咖啡，但觉得星巴克是一家非常有意思的公司。星巴克改变了喝咖啡的体验，不光是让你喝咖啡，还为你提供了一个家和办公室之外的第三空间，你可以在那里和朋友见面、聚会。

霍华德·舒尔茨

所以，我就想到：通常，看一个行业的变化，大家只是喜欢从技术的角度去判断，说“我们有什么新技术了”，例如车联网、电动汽车以及自动驾驶汽车等相关技术。但是，我会去思考并且看重技术背后的东西，例如，它们如何改变用户和产品、用户和品牌之间的互动方式。

观察星巴克，还有一件事很有意思。20世纪80年代末以及90年代初，星巴克做区域业务拓展时，没有采用加盟店的方式，而是坚决推行直营店。这其实会带来很多管理上的问题，怎么能确保星巴克拥有那么多直营店，且员工工资都不是那么高的情况下，能让员工每天以笑脸面对每一个顾客。

总之，《将心注入》里面的星巴克故事给我两点启发：第一，如何通过变革用户体验去变革一个行业。这里面不是简单地通过新产品完成革新，而是提供全程的全新体验；第二，怎么样能够通过价值观驱动公司成长，从而真正打造一家有生命力的公司。

问：你在创业，在做事业时的弱点是什么？

李斌：我的缺点在于我的想法或者说愿景太多，但是并没有把这些想法切实落地。以前不那么享受把事做成。这是以前的缺点，现在改了很多。另外，我不够专注。2007年到2009年，围绕汽车的跨媒体运营，我们做了好几本杂志，做了十几份报纸，做了一两百个电台的节目，还做了一个数字电视的频道，虽然也赚了一大笔钱，但后来发现这么做不对。2010年，我拆分掉与互联网渠道无关的业务，一心扑在易车网上。我要承认，因为不够专注，我浪费了那三年时间。

问：最后，请以你连续创业的经历，给创业者一点建议。

李斌：如果你能给用户带来不一样的体验，我觉得就有机会创业成功。找一个细分的领域，能给用户带来独特的体验，你就永远有机会。创业者要干的事是要去看现在的那些所谓行业“垄断者”，看他们在哪些地方已经背离了初心，不是被用户需求驱动，而是被公司估值驱动，那就意味着创业者机会的到来。