坏消息太多:腾讯市值蒸发7000亿 马化腾首富宝座不稳

来源：界面新闻

文 | 徐秋雨 孟令稀

编辑 | 陈臣

腾讯控股（00700.HK，下称腾讯）最近有点“熊”。

4月26日，腾讯股价收盘价为382.2港元，创下近三个月新低，较1月23日474.6港元的峰值跌逾19%。按照当前95.03亿的股本计算，腾讯市值在三个月内蒸发了约8780亿港元（约合人民币7024亿元）。

4月27日，腾讯股价略有回升，报收388.4港元，涨1.2%。

腾讯CEO马化腾曾在今年初登上华人首富的宝座，腾讯股价的下跌可能对其财富造成直接影响。

联交所权益披露资料显示，在2017年10月10日至13日连续4日减持腾讯后，马化腾的持股比例由8.69%降至8.63%。以8.63%的持股比例计算，马化腾的财富在近三个月内缩水757.7亿港元（约合人民币606亿元人民币），首富宝座可能坐不稳了。

坏消息一：财报令人失望

主营业务疲软是导致腾讯股价下跌的直接原因之一。

3月21日，腾讯公布2017年业绩，整体营收和净利润分别同比增长56%和74%，然而，腾讯最核心的游戏业务收入在第四季度环比下滑了9%，游戏收入占比也降至37%。

极光大数据显示，腾讯王牌手游《王者荣耀》的巅峰已过，其月活跃用户数在2017年底出现下滑。

坏消息二：大股东减持

大股东减持的利空消息也加剧了腾讯股价的下跌。

在腾讯发布财报的次日，腾讯第一大股东Naspers作出17年来首次减持腾讯股票的决定，主要目的是“加强公司的资产负债表“，并承诺三年内不再减持。5天后，腾讯总裁刘炽平也宣布减持100万股腾讯股票，套现4.34亿港元。

坏消息三：被Facebook连累？

华尔街日报报道称，在Facebook数据泄露丑闻曝光后，全球投资者正在重新审视对互联网和社交媒体类股的预期。

至少在美国，投资者担忧监管机构加强审查可能会影响到Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌（合称“FANG”）等互联网科技公司的商业模式。在Facebook数据泄露丑闻曝光后，FANG的股价都处于下行态势中。

法国巴黎银行驻香港的亚太区股票研究主管Manishi Raychaudhuri表示，虽然美国的监管挑战可能不会直接影响中国互联网科技巨头，但如果美国主要科技公司的估值出现回调，确实会波及其他地区的科技股。

投行下调腾讯目标价

据香港经济日报报道，过去1个多月，花旗、野村、德银等外资行先后调低腾讯目标价，介乎481元至532元。

摩根士丹利发表报告指出，腾讯游戏销售收益增长有所放慢，将目标价由550元调整至508元，但维持“买入”评级。该行补充，腾讯视频及支付业务的变现能力略为提升，料能抵销游戏表现疲弱的负面影响。

东方财富Choice数据显示，3月21日至4月25日期间，腾讯控股在沪港股通和深港股通十大活跃成交股排名榜上均高居首位，沪、深市港股通合计净买入250.73亿港元