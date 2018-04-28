P2P备案延期已是大概率事件 出台配套政策刻不容缓

■本报记者 刘琪

随着网贷行业备案大限的临近，北京、上海等多地纷纷出台备案整改验收相关文件，不少地区要求网贷机构在今年4月份提交备案整改验收资料。不过，近日有消息称，监管部门下发通知，要求暂停发放网贷备案登记细则，备案延期。

虽然监管部门尚未对网贷备案是否延期明确表态，但在不少业内人士看来，延期已是大概率事件。有平台负责人对《证券日报》记者表示，“违规存量资产处置、银行存管、电信业务经营许可、公安信息系统安全保护三级测评等四大要求，对网贷平台带来挑战，最大的难点在于违规业务存量的化解，大型平台更是需要更长的时间。”

对于延期，不少平台在接受采访时认为，备案时间紧、任务重，若延期可以给未做好备案准备的平台更长的准备期。但对已经完成备案工作的网贷平台而言，备案延期却不是他们愿意接受的。

聚爱财CEO任衡表示，在金融业强监管的大背景下，主要看监管部门所引导的发展方向，如果将互联网金融定位成P2P业务，那各平台就应该按要求做到小额分散；如果定位成金融科技公司，就应按照对传统金融的补充来发展。目前，建议监管部门尽快明确备案是否延期及相关配套政策的出台时间表。

按照监管文件的要求，平台的备案之路有着众多的“关口”，包括违规存量资产处置、银行存管、电信业务经营许可、公安信息系统安全保护三级测评等。根据57号文规定，“此前违规存量业务没有化解完成的不予备案。”银行存管方面，规定对接网贷平台资金存管的银行必须测评过关：“辖内各网贷机构应当与通过网贷专项整治领导小组办公室组织开展的网贷资金存管业务测评的银行业金融机构开展资金存管业务合作。”据零壹数据不完全统计，截至2018年3月末，正式上线存管系统的网贷平台有754家，而同期正常运营的网贷平台数量为1800余家，即上线银行存管的平台还不到总数的一半。

平台信息安全等级保护测评需达到三级，测评内容近300项要求，共涉及测评分类73类。数据显示，截至2018年3月底，通过“等保三级”的平台为175家，仅占正常运营平台数量的10%。

紫马财行CEO唐学庆对《证券日报》记者表示，监管政策往往会根据实际情况的变化而进行调整：首先，备案需要一定的时间来准备。其次，监管部门在备案前夕提出了新的备案要求。

诚如其所言，今年3月末，监管部门下发了《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》（以下简称《通知》），又对备案增了了新的要求。《通知》指出，依托互联网公开发行、销售资产管理产品，须取得中央金融管理部门颁发的资管业务牌照或资管产品代销牌照，否则应明确为非法金融活动。严格要求未经许可开展的存量业务最迟于6月底前压缩至零，否则将被定性为“从事非法金融活动”，且被取缔，面临注销电信经营许可、封禁网站、下架移动App、吊销工商营业执照。文件强调，在相关业务未清零之前不予备案。

在消息漫天飞的时候，网贷平台又如何看待备案延期？

网利宝CEO赵润龙对《证券日报》记者表示，如果备案延期，从行业健康发展角度看是有积极的影响，监管机构在全面考察、合理雕琢之后，备案验收标准会更加完善，更加符合行业发展规律，平台运营风险降低，是行业长期稳健发展的保障，用户合法权益也得以更好的保护。

同时，在他看来，对于网贷平台来说，备案验收标准不出台，对平台开展业务确实有一定的影响。在这个时期可能还会有新的监管规则出台，而平台正在开展的业务一旦被认定违规，还得继续整改，因此，目前网贷平台会不断提高业务的合规标准，业务创新也会更加小心翼翼。

“对问题平台而言，一方面，将会有更充足的时间调整不合规存量业务，但同时平台的合规成本也一定程度上有所增加，尤其是中小平台会承受较大压力；另一方面，若备案细则发生较大的变化，也将影响平台后续业务的发展”，华南某平台相关负责人对本报记者说道。

不少平台在接受《证券日报》记者采访时表示，仍在按照原计划积极推进验收工作。前述平台负责人对本报记者说道，“公司仍正有条不紊地推进合规验收相关工作，目前，我们已经准备好相应材料，公司希望争取首批备案通过。”

任衡认为，“希望监管部门给互联网金融回旋的余地，给平台一个转型和升级的空间。特别是29号文出台后，可以说是相当严厉，在这种情况下给平台思考和转型的时间和余地不够。”