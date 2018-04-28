殖民主义在数字时代重演：巨头免费上网有何企图？

为了让偏远地区人民上网，美国的科技巨头们简直是呕心沥血、前赴后继。

继Facebook的公司间组织Internet.org、Alphabet的气球项目Project Loon之后，亚马逊也加入进来。上周，人们发现亚马逊悄悄推出了一款要让印度偏远地区人民能更好上网的手机浏览器，而名字干脆就叫做“Internet”。

这个浏览器目前仅推出了安卓版本，且仅限印度地区。根据Google Play上相关页面的介绍，这是一款“超轻”的浏览器，大小不到2MB，让用户把更多手机存储用于下载音视频。此外，这个浏览器还有节省带宽减少网页加载时间的功能，正所谓“更好体验，更小成本”。

另外，鉴于最近各类的用户隐私事件，亚马逊还强调了Internet的私密性，“它不会像其他浏览器一样要求获取额外授权或收集你的私人数据”。

（”Internet”这个名字看起来怎么都感觉怪怪的）

和其他公司的各种高科技方式相比，做个浏览器画风有些清奇。亚马逊也特意强调了Internet这款产品的使命感，也借此加入了科技巨头“让世界都连上网”这个宏伟的目标中来。

雷声大雨点小的各种高科技项目

各科技巨头的类似项目中，Alphabet（Google）的Project Loon开始最早。2011 年，公司内部实验室Google X开始孵化Project Loon项目，简单来说，它的目标是通过可以飞行在平流层的热气球来搭建网络连接点，为网络不发达地区提供连网服务。Alphabet通过和电信运营商公司合作，共享高速数据网络频谱，让地面的通讯设备可以直接连接气球提供的网络，而信号之后在气球网络之间传递，最终回到地球上的全球互联网中。

2013年6月，Project Loon的气球们首次在新西兰实验飞行。据项目官网的介绍，Project Loon的发射器可以每隔30分钟安全地发射一个新的热气球，项目至今已经累计了2500公里的飞行里程。其中一个热气球在空中飞行了190天，是“存活”最久的一个。

不过，Project Loon距离它布满全球以让全世界都能享用高速网络的目标还很遥远。最近一次也几乎是唯一一次真正的实际应用是去年10月。当时波多黎各遭遇飓风Maria袭击，全地区断电断网，Project Loon的热气球排队出发，为当地提供了临时网络服务。2016年，Project Loon还在Google的开发者大会I/O上占领了一个角落，后来再也没出现过了……

Facebook在2013年宣布成立Internet.org。最一开始，它是一个由Facebook、高通、三星、爱立信、诺基亚等大公司组成的松散联盟，成员相互之间没有合作的义务，可能完全靠马克·扎克伯格的影响力。这个计划的目标是“让世界上没有网络的地区的数十亿人能够上网”。后来，其他公司没有继续参与，留下了Facebook自己。听上去像是非营利组织，实际上Internet.org现在唯一的真实目标就是为Facebook的全球增长服务。

Internet.org下设几个项目，其中最主要的是无人机Connectivity Lab和Free Basics。前者尝试通过高空无人机、卫星以及激光等技术来为偏远地区提供网络，而后者则是与当地运营商以及互联网平台谋求合作，以降低资费，为用户提供最基本（当然包括刷Facebook）的互联网服务。

Facebook为其研发的太阳能无人机命名Aquila，它的无尾、长翼的设计让它飞行阻力很小，太阳能动力让它可以在6万英尺的高空飞行很久。

和Project Loon相似，无人机的用法也是多架无人机在高空组网，无人机之间用自由空间激光通信技术互相传输数据，Facebook宣称这个激光传输带宽已经达到10Gbps。Facebook将自己搭建数据中心时用到的科技与传统光纤通讯技术结合，最终让数据在空气中传输达到光纤效果。

2016年Aquila在美国亚利桑那州首飞，但未能正常降落。2017年5月，Facebook终于完成了一次完整的起降试飞，然而飞行时长只有1小时46分，和宣称的相去甚远。和Project Loon一样，在试飞之后Aquila尚未有新的大动作，或许Facebook会在5月初的F8开发者大会上透露进展。。

Internet.org的另一个项目Free Basics，是一款移动App，让用户免费浏览某些特定的、通用功能的网站，比如新闻、天气、辞典、Google，以及——毫无疑问——Facebook。

简单来说，Free Basics和运营商、通讯技术公司以及资讯提供商合作，在这个App里，不需要数据网络（通常运营商额外收费）即可访问。据官网介绍，Free Basics目前已经在63个国家和地区推出。

（Free Basics在Google Play商店的页面）

如今看起来，这些刚推出时关注度极高的高科技项目似乎给人雷声大雨点小的印象，至少目前还离真的带来实际改变有些距离，反倒是像Free Basics这样的更接地气的方式，带来的变化更加明显。而亚马逊似乎也看清这点，选择了最为务实的方式，用一个简单的浏览器先占个坑再说。

违反网络中立性原则

尽管这些科技巨头的“天下联网”计划在推出时都以公益、慈善的面目示人（比如扎克伯格就曾形容，自己做internet.org“只是为了让世界更美好”），但驱动每个项目的依然只能是商业逻辑，毕竟这些科技公司都是要盈利的。

Facebook就将Free Basics视为一个信息高速公路的入口。外界猜测的背后逻辑是：用户尝到互联网的甜头后，就会更愿意为流量买单，更多地使用互联网服务，最终仍然是带来互联网消费的扩张。

而Alphabet也曾表示，Project Loon是一个能带来100亿美元收益的生意。因为使用他们的气球可以触及运营商们现在无法触及的区域，而且能省去他们去这些地方搭建铁塔、铺设光纤等的花费。

所以两者所谓的慈善或者公益，在现阶段都是以运营商或手机厂商买单的形式实现。

在一些互联网设施不健全或是网络不够自由的地方，有不少用户视这类项目为“救世主”，比如Project Loon经常被拿来当做“谷人希”的例子。但以盈利为目的的企业来承担这种公共属性极强的任务，本质上难以避免利益冲突的存在。

更何况，这种项目很容易违反互联网的网络中立性原则，也即使用免费（本质上是价格战）的手段吸引用户到自己这来，造成互联网服务市场上的不公平竞争。当巨头们说“让所有人连上互联网”时，其实是在说“让所有人连上Facebook/Google/亚马逊”。

Facebook的行为在印度引发关于网络中立性的讨论。最终，印度电信管理部门在2016年通过禁止歧视性资费的法令，以违反网络中立性为由查封了Free Basics，使其退出了印度。

最大的问题在于哪个网站能出现在Free Basics里面，并不是由用户的需求决定，而是由Facebook决定。“如果Internet.org控制了印度，Facebook就成了看门人。”《卫报》写到。

数字殖民主义

在发达国家市场增长乏力的情况下，新兴市场简直就是一片未开垦的金矿。它有一个很直观的名字：下一个十亿市场（The Next Billion）。

拿印度来说，根据印度互联网和移动互联网协会（IAMAI）的最新数据，印度的移动网络用户今年6月预计达到4.78亿，是仅次于中国的第二大用户群。同时，印度的互联网普及率仍然极低：城市地区普及率较高，为59%，而郊区则仅仅为18%。

印度就是科技巨头们眼中典型的“新兴市场”。而Free Basics和Project Loon们就以这些新兴市场为落地和实验的首选地。

然而不难发现，科技公司们看着这些地区尚未开垦的互联网市场，就好像数百年前的欧洲人看着自己即将殖民的处女地一样。

一个叫做Global Vocies的组织去年发布报告批评Free Basics，指责其在非洲国家运营的产品不考虑当地用户的语言习惯，内置的绝大多数是西方互联网产品，为本地化产品设置了太高的准入门槛。

该组织指责Facebook，并非想让更多人接触到开放的互联网，而是在把用户培养成被动的西方公司的消费者。Global Voices直接指责这是“数字殖民主义”。

但是，不断的指责和批评都没能阻挡科技公司们发展这些计划的决心。Google企业架构调整成立Alphabet，导致很多X 计划的项目直接破产，但Project Loon仍然活的好好的；Facebook则在最财报中表示Internet.org已经帮助1亿人连接上网，这其中大部分都是Free Basics的功劳，而如今，亚马逊也为印度人带来了“互联网”。

科技巨头们依然坚信他们在建造一个更好的世界，不过越来越多的人也会意识到：这世界终究没有免费的午餐，所有的便利都有代价，只是代价大小的问题。