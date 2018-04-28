“智能”助飞工业互联网 1.48亿元大单抢筹4只概念股

原标题：“智能”翅膀助工业互联网腾飞 1.48亿元大单抢筹4只概念股

■本报见习记者 王珂

4月26日，以“互联引领创新 数据决胜未来”为主题的“2018中国工业大数据大会·钱塘峰会暨浙江省工业互联网推进大会”在杭州开幕。会上工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长安筱鹏指出，工业互联网平台发展总体还处在起步阶段，新应用、新模式正在不断孕育演化，要从工业场景实际需求出发，培育一批能够引领工业互联网平台技术、功能、商业模式快速迭代的“杀手级”应用。中国信息通信研究院总工程师余晓晖则对工业互联网发展趋势作出展望：未来工业互联网将会与人工智能进行融合。人工智能技术要真正作用实体经济，最重要的载体就是工业互联网。

业内人士表示，工业互联网是当前全球产业竞争的制高点，而随着新一轮科技革命的蓬勃兴起，工业互联网作为传统工业与互联网深度融合的产物，叠加人工智能技术作为“神经中枢”，并开展针对实际场景的应用研究，有望推动我国智能制造水平再上一个新台阶，国内相关行业、企业也有望在工业互联网、人工智能两大领域积极融合的过程中迎来新的发展机遇。

从业绩来看，受到产业“智能化”变革的助推，去年我国工业互联网相关上市公司普遍实现了较好的业绩表现，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，在当前已披露2017年年报的30家工业互联网相关上市公司中，共有25家公司报告期内净利润实现同比增长，占比超过八成。具体来看，华胜天成（536.96%）、三丰智能（335.52%）、华中数控（146.80%）、盈趣科技（120.86%）、沈阳机床（108.39%）等5家公司2017年净利润均实现同比翻番，用友网络（97.11%）、维宏股份（81.90%）、拓斯达（77.92%）、日海通讯（51.22%）等4家公司报告期内净利润也均同比增长50%以上。

二级市场表现方面，A股工业互联网概念板块本周走势也相对较好，板块整体以0.90%的期间累计涨幅跑赢同期大盘。其中，拓斯达（8.87%）、鼎捷软件（8.03%）、三丰智能（7.93%）、高新兴（7.45%）、佳讯飞鸿（5.70%）、用友网络（5.69%）等6只个股期间累计涨幅均逾5%，此外，包括宜通世纪（2.54%）、徐工机械（2.02%）、东方国信（1.91%）等在内的11只个股期间也均实现不同程度上涨。

资金流向方面，本周市场中近1.6亿元大单资金对工业互联网板块中的8只个股进行了布局，其中，青岛海尔（9622.13万元）、高新兴（2949.80万元）、佳讯飞鸿（1170.70万元）、东方国信（1081.47万元）等4只个股成为了大单资金重点抢筹的标的，期间大单资金净流入额均在1000万元以上，共计吸金1.48亿元。此外，拓斯达（711.90万元）本周也获得700万元以上大单资金追捧。

对于工业互联网板块未来投资策略，光大证券表示，随着工业社会发展从规模化向自动化，再向智能化的方向逐步演绎，我国工业互联网的发展面临着三大机遇：1.产业升级压力促进工业互联网需求日益强烈；2.物联网、5G和云计算等领域的基础设施正逐步成熟，奠定工业互联网快速发展基础；3.国家政策层面推动力度明显加强，彰显大力布局决心。建议围绕工业互联网细分领域的发展前景布局，推荐标的：东土科技、光环新网、日海通讯和宜通世纪等。