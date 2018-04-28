首汽约车CEO：美团和滴滴用户对价格敏感 没忠诚度

首汽约车CEO魏东： 传统势力入局网约车之战，如何进击？

21世纪经济报道 赵娜 北京报道

作为首汽集团传统产业改革升级典型的首汽约车，希望通过更多的服务和运营拿下中高端商务用车市场第一份额。

2018年，网约车战火再起，出行市场好不热闹。

继神州专车、滴滴出行、首汽约车、易到用车、曹操专车之后，美团打车、携程专车等亦入场网约车板块。

资本融资方面，曹操专车在年初对外称完成10亿元A轮融资，公司估值超过100亿元人民币，并希望在年内完成新一轮融资；易到用车和中信银行前述战略合作协议，中信银行子公司信银投资获得易到18.18%的股权。

4月26日，首汽约车宣布与中国一汽达成战略合作，开展红旗品牌汽车出行服务业务。双方的具体合作方向将包括车型定制、车辆管理、车辆监控、驾驶员管理、车联网技术、智慧交通等领域。

就21世纪经济报道记者关于双方是否会在资本层面展开合作的提问，首汽约车CEO魏东表示：“我们双方都非常开放，也强调要做深度合作。我相信我们之间的合作不仅仅是你刚刚提到的这些。”

首汽约车在2015年9月上线，同年完成2.2亿元A轮融资，2017年年底完成总额为13亿元的B轮和B+轮融资。

首汽集团从服务国宾及大型会议起家，首汽约车则是首汽集团积极拥抱互联网、实现传统产业改革升级的一次典型尝试。

作为“传统势力”的代表，首汽约车希望通过更多的服务和运营拿下中高端商务用车市场第一份额。

不以补贴赢市场

网约车市场的既有玩家中，一类是持有大量流量的互联网平台，代表企业包括滴滴、美团等；另一类是长于车辆运营和车队管理的“传统”玩家，如首汽约车、神州专车。

“美团和滴滴在上海只是抢了一些价格敏感的客户而已，这样获取的私家车主和消费者对平台并没有忠诚度，不是一个可持续的发展。”魏东说。

早年滴滴和快的、滴滴和Uber之间争夺用户时，补贴成为竞争者普遍采用的方式。但在当前正在发生的新一轮行业竞争中，行业竞争方再难通过简单的市场补贴胜出。

“如果新的网约车参与方打算通过直接复制滴滴之前的模式去赢得市场，那么对形势的判断是不清晰的。”魏东所说“滴滴之前的模式”，即是指2017年网约车新规出台前，网约车市场的野蛮生长状态，尤其是通过补贴赢得用户和市场的竞争方式。

蔚来资本合伙人朱岩也在近期举办的华兴出行论坛上表达了对网约车市场的分析，他说：“网约车这个仗打得很激烈。确实这个领域变数很大，但是补贴烧钱模式可能不会持续做。”

朱岩认为，短期为了品牌和市场份额竞争而进行一定的市场推广是正确的，但长期来看一定要在商业的本质上实现突破，如在成本上的降低。

首汽约车的根本思路是把存量的运力转化为消费者不同时段出行需求供给不足的补充。基于这样的思路，首汽约车已经在北京上线出租车服务和巴士服务。

除了将首汽集团平台的巡游出租车陆续转为首汽约车平台的网约车，首汽约车正在联合包括北京、温州、哈尔滨等多个城市的出租车公司展开合作。

对首汽约车来说，出租车既可以作为缓解专车服务在出行高峰时段的运力压力，也可以为出租车客群提供更多样化的出行选择；巴士服务则是首汽约车服务企业市场的重要加分项，并最终通过企业用户赢得个人用户。

“一个行业的需求痛点不能仅仅靠（供给与需求的）经济学方式去解决，还要看到出行服务的社会服务属性。网约车是一个载人的场景，必须要强调驾驶员的专业性。”魏东补充说。

网约车市场的分层

魏东告诉记者，目前从数据上看，中高端市场滴滴的份额最大，接下来的首汽具有相当优势、神州、易到也有一定的市场份额。

“我们主要是强调做专、做大，通过聚焦服务本身来创造出行价值，从而实现平台的价值。我们追求在中高端商务市场里成为第一品牌。目标是第一品牌，也希望能拿到第一份额。”魏东说。

为了给用户的乘车场景提供更好的服务，首汽约车正在展开与行业上下游企业的合作，如和上有主机厂合作进行定制车型的联合开发，与下游内容生产商的更多合作。

“先给用户带来价值，平台才有价值，这样我们才能很好地活下去。”魏东的想法很朴素，一个平台只有关注乘客在用车的时间、空间中想要什么，并找到路径来满足他们的需求。

首汽约车的合作式运营思路时间已久。用户接入，通过与摩拜的战略合作，摩拜单车的用户即便不下载首汽约车APP也可直接使用首汽约车的服务；技术方面，首汽约车与投资方百度达成战略合作，共同推进在自动驾驶、车联网的商业化运行，并进一步探索自动驾驶网约车商业运营模式。

在2017年披露B轮融资时，公司还和投资方蔚来资本探讨共同发起50亿元的出行基金，以推动首汽约车从网约车平台向整体智能移动出行平台进化。

根据当时的规划，合作双方可以以资本和资源来联合更多企业，通过车联网、自动驾驶、车载娱乐服务等汽车黑科技赋予网约车服务更好的用户体验。

谈到网约车未来的市场，魏东说，“这个行业还会继续细分，首汽会更聚焦在中高端商务人士，美团、滴滴集中在快车服务，除此之外，市场上还会出现别的产品。”（编辑 林坤）