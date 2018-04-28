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广电总局：中国电视动画创作最大问题是急功近利

广电总局：中国电视动画创作最大问题是急功近利
2018年04月28日 08:12 新华网
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　　广电总局：中国电视动画创作最大问题是急功近利

　　新华社杭州4月27日电（记者白瀛、俞菀）国家广播电视总局宣传司司长高长力27日在杭州说，中国电视动画创作现在最大的问题是急躁、浮躁、急功近利；创作者不能指望一夜之间追上美国、日本，要有足够的爱心、童心、责任心、耐心。

　　高长力在第14届中国国际动漫节上说，美国1907年就有了第一部动画片《一张滑稽面孔的幽默姿态》，中国到1941年才有了第一部动画片《铁扇公主》；今昔比较，最近10年中国追赶的速度已经很快了。

　　“《寻梦环游记》总导演告诉我，那个片子他们做了6年。我相信，我们要是拿出6年时间做一部片子也完全有可能产生好的作品。”他说，生产创作不能急躁，要有足够的耐心，总有一天能达到社会效益与经济效益相得益彰，在市场上也能与国外大片媲美。

　　来自广电总局宣传司的数据，2017年，国产电视动画备案作品共14万分钟，完成发行244部、8.36万分钟，在总产量稳中有降的基础上，进一步科学规划、提质增效。

　　“近年来，数量和质量成为中国动画界一个很重要的话题，我的观点是在数量上不要太纠结，关键要看出了多少好作品，在国内外有多大影响。”高长力说，动画创作者必须要热爱动画这门艺术，还要有童心和责任心。

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