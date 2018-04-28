互金行业净利猛增 信而富、简谱科技亏损反加剧

郭建杭

上市公司进入年报密集披露期，透过国内A股、港股以及美股互金公司披露的数据，或可一窥互金企业2017年的盈利情况。

《中国经营报》记者梳理各地上市公司年报数据发现，尽管无场景、无指定用途的现金借贷进入监管深水区，但这并不妨碍互金企业在2017年实现净利增长。

美股上市公司中，拍拍贷（PPDF）、趣店集团（QD）和宜人贷（YRD）都实现了2017年全年营收和净利润双增长。而在A股上市公司中，二三四五（002195.SZ）净利润也达到了9.48亿元。此外，母公司嘉银金科刚摘牌的你我贷同样表现较好。

值得注意的是，信而富（CRF）、简谱科技（JT）持续亏损，前者更是连续4年亏损。

而同时，在持续增长的高利润背后，网贷平台逐步攀升的逾期率、坏账率也令人无法忽视。有业内人士认为，“逾期率和坏账率是所有金融机构都面临的难题，而网贷机构相较于传统金融机构在业务上本身就具有更高的风险性，因此对他们的风控能力有更高要求。”

业绩亮眼仍谋转型

拍拍贷、趣店和宜人贷全年营收和净利润都实现了上涨。

拍拍贷财报显示，截至2017年12月31日，拍拍贷全年总营收达到38.958亿元，同比增长222.3%；全年净利润为10.816亿元，同比增长115%。

对于总营收及净利润上涨的原因，拍拍贷方面对记者表示，这缘于公司增加了对人工智能的应用，促使成本降低，推高了净利润的涨幅。此外，公司品牌经过十年的积累，逐渐进入爆发期，使得公司营收大涨。

趣店2017年全年总收入达到47.754亿元，相较2016年的14.428亿元增长231.0%；净利润达到21.645亿元，相较上年同期的5.767亿元增长275.3%。

宜人贷2017年净收入55.43亿元，较2016年全年增长71%；净利润13.72亿元，较2016年全年增长23%。

对于营收和净利双涨的原因，趣店方面对记者表示，总收入的增长主要得益于交易笔数大幅增加带来的金融服务收入的上升。报告显示，2017年度，趣店集团金融服务收入达到36.422亿元（5.598亿美元），相较2016年的12.715亿元增长186.5%。

国内上市的互金企业中，以网贷业务为主的平台在2017年也是“大赚”。

不久前宣布从新三板退市的嘉银金科所公布的2017年年报数据显示，2017年，嘉银金科营业收入为15.3亿元，净利润4.06亿元，其中，你我贷贡献的营业收入为15.3亿元，占比较高。

另一A股上市公司二三四五发布的2017年年报显示，互联网信息服务业务稳健增长，互联网金融业务增速较快：2017年度公司合并报表范围内的营业收入为32亿元，较2016年度增长83.75%；归属于上市公司股东的净利润为9.48亿元，较2016年度增长49.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.12亿元，较2016年度增长76.26%。营收及净利润均创历史新高。

据记者了解，目前大部分上市互金公司在行业监管加强的背景之下，也在谋求战略转型，这一趋势在2017年年报中也得以体现。

宜人贷进行了网贷平台、在线财富管理和科技赋能的多元化战略布局，趣店方面则增加了汽车新零售业务，场景化建设和商品分期业务取得跨越式增长。而二三四五在2017年下半年，则推出了面向汽车消费金融业务的“2345车贷王”和面向小微企业的“2345商贷王”。

仍有亏损

部分互金企业在2017年赚得盆满钵满外，相反也有企业出现净利润亏损，但信而富和简普科技出现净利亏损其实都在预料之中。

信而富在上市之前已经连亏3年，上市递交的招股说明书显示，2015年净亏损为3322.7万美元，2014年净亏损为178万美元。

在2017年信而富上市时，曾有媒体报道信而富表示，“未来可能还会继续亏损”。2017年全年，信而富公布的未经审计的年报数据显示，净亏损3660万美元，亏损规模超过2016年的净亏3340万美元。

另一互金平台简普科技并不直接从事借贷业务，其主要收入来源于借款推荐业务，在借款推荐线上流量获取成本高的情况下，企业在营销、广告方面的高成本，也会影响盈利情况。

简普科技发布的2017年第四季及全年业绩报告显示，全年营收14.458亿元，同比增长306%，全年亏损2.021亿元，同比上年增亏11.0%。

对于亏损原因，简普科技创始人叶大清表示，缘于前期对数据和技术的投入，以及前期对获取用户和人才的投入，目前的战略时快速增长，此时会出现亏损，当速度放缓后就会盈利。根据叶大清的预期，简普科技在2018年最后一个季度是能够实现盈亏平衡。

值得注意的是，钱包小贷的亏损颇出人意料。奥马电器（002668.SZ）在2016年底，成立宁夏钱包金服小额贷款有限公司，尝试进入金融科技领域，推出钱包小贷开展网络小额贷款业务。

奥马电器2017年年报显示，2017年发放贷款业务只占营收不到2%，年报显示，钱包小贷营业收入8777.35万元，营业利润亏损5679.96万元，净利润为-4237.86万元。

钱包小贷在奥马电器的所有子公司中，拖累了奥马电器的整体业绩。对于利润亏损，奥马电器方面并未给出原因，但是年报数据显示，2017年发放贷款收入增加21倍，但发放贷款的营业成本同比增加47倍。

在盈灿咨询高级研究员张叶霞看来，互金平台转型升级，面临不同业务，平台虽然有流量基础，但是新领域运营难度仍然存在，新业务前期投资资金较大，对互金平台资金要求较高。此外，不同金融业务风险控制的要点也不同，平台拓展新的领域需要匹配相应的风控能力。