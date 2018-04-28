易宝支付多事之秋：涉外汇骗局后再现“刷单门”

刘飘、何莎莎

在2年前领了当年监管最大额度罚单后，有关易宝支付的消息多为易宝支付拓展“支付+”服务，专注B端市场，意欲在支付领域开拓更多疆土。但近期，易宝支付再次卷入两桩争议之中。

4月24日晚间，21CN聚投诉发布公告称，在聚投诉网站中有关易宝支付的112起投诉疑似易宝支付为提升解决率而发起的虚假投诉。对此，易宝支付对《中国经营报》记者表示，易宝支付没有对此进行策划，公司客服长期以来都保持在聚投诉平台上较高的处理解决率，此次投诉也都是按照正常流程处理。

此外，记者还接到一份用户的投诉，投诉人表示，在去年底，他们先后被骗通过香港华誉环亚外汇平台投资黄金，受骗金额约452.39万元。据用户的交易流水凭证，资金并未流入香港华誉环亚外汇平台，而是通过易宝支付等多家第三方支付机构转到其他公司。易宝支付对记者表示，香港华誉环亚外汇平台并非公司商户，对此事也并不知情。

两起争议

4月24日晚间，21CN聚投诉在官网发布消息称，在2018年4月9日~12日，多达112名网友，陆续在聚投诉发帖投诉称，他们在注册会计师报名系统支付后，显示未交费，要求易宝支付跟进退款。经易宝支付在线跟进后，投诉人均回复说已解决。由此，易宝支付在聚投诉平台的投诉解决率也从76%提升到了82%。

而据聚投诉的调查，这一桩112名的网友投诉存在四个异常的地方：

一是，112名投诉的内容高度相仿，除了自称报名的省份不同，其他内容为：在注册会计师报名系统支付后，显示未交费，要求易宝支付跟进退款。经易宝支付在线介入处理后，投诉人均回复“已解决”。

二是投诉人信息存在异常，包括：投诉发帖人，大部分手机号为吉林长春的联通号码，且未开通语音通话功能；投诉发帖IP地址，大部分位于江苏省盐城市；大部分发帖人使用新浪微博账号在聚投诉登录。抽查多个微博，发现都没有任何互动信息。

三是易宝支付的公开回复不属实。而易宝支付在投诉帖回复“该投诉我公司已收到，并与用户进行了电话沟通，问题已解决，用户认可”。但聚投诉表示大部分用户的手机号并未开通语音电话功能。

四是2名投诉人承认是虚假投诉，涉及一个营销策划公司，为常州鲸益求精营销策划有限公司。该公司的一名商务经理回应聚投诉称，是在群里看到“帮别人投诉的”，但记不清在哪个群、帮谁投诉。

对于上述情况，易宝支付对记者表示，“对于上述事件，公司没有进行策划，公司的客服长期以来都保持在聚投诉平台上较高的处理解决率。此次投诉也是按照正常流程处理。因为报考期间出现投诉峰值，我们并未将这些投诉作为异常投诉处理。具体的客服流程在聚投诉的原帖中有详细的回复。作为企业我们会积极处理各种渠道反馈的投诉。”

此外，记者在近期接到一份关于易宝支付的投诉。该用户表示，在2017年11月至12月，他们10人先后被非法诈骗团伙诱骗通过香港华誉环亚外汇平台投资黄金，受骗金额达4523903.27元。

据该用户提供的资料显示，资金通过易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站和盛付通5家第三方支付机构转走，但资金并未进入香港华誉环亚平台进行投资黄金，而是经由易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通等第三方支付机构以消费购物的名义划转到国内的几家公司，分别是易宝支付-深圳市深港崇光贸易有限公司、开联通-深圳市兰汇新森科技有限公司、商银信-深圳前海风顺信息、爱农驿站-烟台市成平环保科技有限公司和深圳市汇通睿付科技有限公司、盛付通-哈尔滨索阳科技有限公司等。

对此，易宝支付对记者表示，“香港华誉环亚平台既不是我们的商户，同时我司的支付系统也从未和该公司有任何的接入合作和服务，所以您提到的用户，应该不是我们公司的客户。”

对于上述情况，有业内人士对《中国经营报》记者表示，可能是当初第三方支付公司对接的商户在使用了一定时间后，把这个接口通过技术手段转给了香港华誉环亚平台，但第三方支付公司在例常的巡检中并未能发现接口已经被挪用，所以上述投诉用户的钱很大可能是到了香港华誉环亚平台，除非警方和法院介入，否则这笔钱很难追回。

在此前，易宝支付有过五次被中国人民银行地方分行处罚的经历，颇为严重的一次是在2016年8月，易宝支付因违反相关清算管理规定，中国人民银行管理部对其给予警告，没收其违法所得约1059.2万元，并处以违法所得4倍的罚款约4236.9万元，共罚款5296万元。

对于此前的五次处罚，易宝支付认为，“所有支付公司都必须接受中国人民银行的管理，过程中总会有些问题暴露出来，我们虚心接受央行的正确管理、指导乃至处罚，并以此作为改进的重点。易宝支付认真对待处罚，并根据处罚做调整和整改。易宝已于2016年正常完成牌照续展，并且每年接受并通过了央行的分类评级。”

围绕B端服务

据易宝支付官网显示，易宝支付成立于2003年8月，2011年5月获得央行颁发的支付牌照，2016年5月实现续展成功。业务类型包括：互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、银行卡收单（除河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省以外的地区，可以在宁波市开展业务）。

据艾瑞咨询发布的2017年Q1季度的第三方移动支付交易规模显示，支付宝和财付通凭借海量的C端客户资源，依然占据绝大部分市场，占比为92%。易宝支付的交易规模则为1338亿元，占市场交易规模总量为0.8%。

同许多第三方支付机构一样，面对当前的格局，易宝支付也选择了“支付+”的方式进行转型。易宝支付董事长唐彬在2017年曾公开表示，“支付只是一个基础服务，易宝想做的是通过支付构建一个开放交易服务平台。今天我们所看到的支付，不只是支付本身，我们叫‘支付+’，是支付加上很多其他增值服务，包括授信、供应链融资、T+0结算、消费金融等，还包括服务没有能力做后台账务管理的商家，做CRM、ERP等，从收银台到企业后台的中间环节，我们有很多增值服务可以去发展。”唐彬表示。

唐彬举例介绍到，“在航空旅游行业转型中，有针对性地为其建立线上交易平台，完善支付手段和电子商务安全认证；建立线下业务的信息化，实现线上与线下业务的融合贯通；建立大数据平台，通过数据分析征信和业务运营等信息；建立用户互动渠道，关联用户，提高用户的互动与参与度，满足用户的个性化需求。”

易宝支付也对记者表示，易宝支付是围绕B端进行服务的企业。据起官网显示，目前已经推出覆盖航旅、保险、电信、教育、新零售、跨境等十多个行业线的支付产品。

对于第三方支付布局B端的“支付+”行业，有业内人士对记者表示，在近两年，布局“支付+”确实是第三方支付机构寻找到的一个新的盈利点。但也需要注意，支付机构在提供衍生基础服务时，不能触碰到自己的业务范围之外的东西，比如征信，它只能由持牌的征信公司给合作客户提供，再比如融资贷款，只能由有小贷牌照的下属公司来提供等，所以在合规性这一点要注意把控。

“而如果支付机构并没有形成一个集团体系，下属有相应的征信、小贷、保理等牌照，也没有海量的用户交易数据沉淀，理论上很难为B端商户提供健全的行业服务。但如果它的系统足够健全，稳定性好，可以提供这些硬件和软件设施等。”上述业内人士对记者补充道。

此前，在去年8月，易宝支付被传出将被航天信息（600271.SH）收购的消息，不过易宝支付和航天信息都对此予以否定。问及易宝支付之后是否会选择和产业融合，易宝支付对记者表示，易宝支付还是会立足行业，发展B端支付。