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乐视网巨亏139亿摘A股“亏损王”退市风险隐现

乐视网巨亏139亿摘A股“亏损王”退市风险隐现
2018年04月28日 04:18 21世纪经济报道
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　　21世纪经济报道 饶守春 北京报道

　　在此前业绩快报中几已预订A股“亏损王”的乐视网（300104.SZ），随着2017年年报的披露，最终正式坐实了这一称谓。

　　4月27日凌晨，在延期48小时后，乐视网披露了去年年报和今年一季报。数据显示，去年乐视网归属于母公司股东净利润为亏损138.78亿元，较此前披露的亏损116亿元数据再有扩大。

　　与业绩巨额亏损相比，令外界感到意外的，是乐视网年报被出具“无法表示意见”的审计意见，这也将使其在不久后被处于“退市风险警示”的监管措施，公司未来走势更陷入不确定中。

　　然而，从4月27日的盘面看，无论是业绩还是审计意见，似乎都没有对乐视网股价走势产生消极影响。27日开盘后，乐视网股价即快速攀升，至收盘时涨幅4.08%报4.59元/股。与此呼应的是，今年一季度，乐视网股东户数激增14.1万，为32.7万户。

　　未现资不抵债

　　根据4月27日乐视网披露的2017年年报显示，公司去年营收70.25亿元，同比下降68%；归属于母公司股东净利润亏损138.78亿元，较上一年同期下降2601.63%。

　　同时，乐视网2018年一季报显示，今年前三个月，公司营业收入4.37亿元，较上年同期减少89.41%；归属于上市公司股东净利润为亏损3.07亿元，较上一年度同期下降346.2%。

　　正如此前业绩预告中披露的一样，乐视网将去年业绩亏损归因于“乐视系”整体资金链危机的出现，以及对于乐视控股及其关联方中应收账款的难以收回，从而计提的巨额坏账和资产减值。

　　数据显示，乐视网计提2017年各项资产减值损失108.82亿元，并因此将减少归属上市公司股东2017年净利润 88.14 亿元。

　　4月27日，北京一家私募机构高管接受21世纪经济报道记者采访时表示，乐视网计提巨额资产损失，一定程度上有“财务洗澡”的考虑，这样将有利于其业务从头开始，“一次性出清所有包袱，这样反而能够轻装前进”。

　　“短期来看，一下子计提百亿元的资产减值损失，从而业绩出现巨额亏损，对股价是会产生消极影响的。不过，如果长期来看，也有可能是出于一次调整到位，来年业绩出现反转的考虑。相反，挤牙膏式反而会造成负面冲击。”上述私募高管说。

　　不过，对于上述巨额资产减值计提，乐视网的股东却有不同看法。

　　“这次资产减值计提显得太猛，尤其是在影视版权这一块，有些都计提为零了，显得有点不合理，希望在股东大会时，公司能够对此给出解释。” 4月27日，乐视网一家来自华南的机构股东负责人对21世纪经济报道记者说。对于这一问题，21世纪经济报道记者尝试联系乐视网有关负责人，但并未获得相关回应。

　　虽然乐视网业绩巨亏已成定局，但对于此前外界关注的另一个焦点问题——“是否将出现资不抵债”，公司最新公告给出了否定的答案。

　　根据乐视网最新披露的年报显示，至2017年年底，其归属于公司股东的净资产为6.63亿元，到今年一季度末，这一数据再度下滑至3.04亿元。

　　退市风险激增

　　上述乐视网投资者质疑其百亿计提的合理性，其中一个原因也在于审计机构对其年报出具了“无法表示意见”的审计意见。

　　根据审计机构给出的审计报告显示，之所以给出上述审计意见，最终原因仍围绕乐视网的应收、应付账款问题和无形资产减值问题。

　　“无法表示意见的意思并不是没法审计，而是审计过程中，无法获取充分的审计证据。这其中原因有可能是公司方面的，比如阻挠审计师获取证据等，也有可能确实是客观原因导致，另外也有可能是公司采取的会计处理方式审计师无法接受。” 注册信息系统审计师高垚博士4月27日接受采访时说。

　　高垚表示，尽管“无法表示意见”的严重程度不如“否定意见”，但在审计意见中二者均属于情况严重系列，也正因此，乐视网将在此后被监管层出具“退市风险警示”的措施。

　　同时，虽然乐视网暂未出现资不抵债情况，但作为其营收占比最高的子公司乐融致新（原名：乐视致新、新乐视智家），却在2017年净资产再度为负。

　　数据显示，乐融致新2017年营业收入为41.17亿元，净利润亏损57.64亿元。与此同时，乐融致新净资产为-18.18亿元。此前乐视网曾披露，截止到2017年9月30日，乐融致新资产总额约为109.42亿元，净资产31.63亿元（数据未经审计）。

　　“乐融致新是乐视网业绩的晴雨表，如果今年乐融致新业绩得到改善，乐视网的业绩也很大可能出现反弹。”4月27日，上述乐视网机构投资者说。

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