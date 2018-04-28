亚马逊广告销售热潮可能会挑战谷歌和Facebook的地位

新浪美股讯，北京时间28日早间，据外媒消息，亚马逊向商家出售网站广告板块空间的业务不断扩张，周四帮助该公司实现了双倍利润，一些人认为此举是从谷歌和Facebook争夺广告市场份额的一步。

它的增长速度可能超过Twitter和Snapchat上的广告，而且它还有其他竞争者所缺乏的优势。亚马逊拥有用户的购买数据，并且知道购物者需要什么。

首席财务官布赖恩·奥尔萨夫斯基（BrianOlSavsky）称，广告销售业务“是一项价值数十亿美元的计划，而且增长很快。

互联网研究公司eMarketer去年10月预测，亚马逊在美国的数字广告净收入将达到31.9亿美元，占数字广告支出的3.0%。

老牌广告公司也注意到了这一点。世界上最大的广告公司wpp的创始人马丁索雷尔（Martin Sorrell）于4月中旬辞职，上个月，亚马逊与谷歌和facebook展开了“面对面”的竞争。

索雷尔补充道，WPP在2017年度向亚马逊投放了2亿美元的广告预算，并预计今年这一数字将增至3亿美元。亚马逊无疑对搜索和广告构成了巨大威胁。他补充说，亚马逊的语音助理Alexa将使其成为一个更强大的竞争对手。